Запретить смартфоны в школах и ограничить онлайн-игры предложила депутат

Депутат Майра Айсина предложила ввести запреты для детей и подростков в интернет-кафе и ограничить для них время доступа к онлайн-играм. Она обратилась с депутатским запросом к премьер-министру, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Фото:elements.envato.com

"Растущая зависимость от смартфонов, планшетов и другой цифровой техники, отсутствие навыков у детей самостоятельно ограничивать время, которое они тратят на соцсети или онлайн-игры, ведут к изменениям, схожим с изменениями после черепно-мозговой травмы и ранней стадии деменции.

Во многих странах действует решение фильтровать информацию, введен запрет на использование гаджетов в учебных заведениях в Германии, Франции и во многих других странах, в том числе странах постсоветского пространства. Считаем, что во избежание формирования искаженных социальных ориентаций у детей данный вопрос требует и от наших заинтересованных министерств и ведомств всестороннего анализа текущей ситуации, эффективной и действенной реализации закона "О защите детей от информации, приносящей вред их здоровью и развитию", - сказала депутат Айсина.

Депутат добавила, что правительству необходимо принять дополнительные системные меры, направленные на консолидацию правовых, социальных, технических мероприятий по обеспечению максимальной безопасности детей в Интернете и фильтрации информации.

"Изучить такие возможности, как ограничение времени доступа к онлайн-играм в будние и выходные дни детям до 16 лет посредством идентификации пользователей на игровых платформах. Запрещение в интернет-кафе в будние дни для детей доступа в Сеть для видеоигр, запрещение использования смартфонов и планшетов во время учебы в школе. Реализация программы для мониторинга и статистики сайтов.

К примеру, программа родительского контроля может использоваться для мониторинга действий ребенка в Сети, установка безопасного поиска, ограничивающего доступ к нежелательному контенту. Данная функция позволит заблокировать запросы сомнительного характера в поисковых системах Google, "Яндекс" (...)", - добавила Айсина.

Подобные запреты в 2019 году были введены в Китае.