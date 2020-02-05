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Запретить смартфоны в школах и ограничить онлайн-игры предложила депутат

5 февраля 2020, 15:11 |  Общество

Депутат Майра Айсина предложила ввести запреты для детей и подростков в интернет-кафе и ограничить для них время доступа к онлайн-играм. Она обратилась с депутатским запросом к премьер-министру, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Фото:elements.envato.com

"Растущая зависимость от смартфонов, планшетов и другой цифровой техники, отсутствие навыков у детей самостоятельно ограничивать время, которое они тратят на соцсети или онлайн-игры, ведут к изменениям, схожим с изменениями после черепно-мозговой травмы и ранней стадии деменции.

Во многих странах действует решение фильтровать информацию, введен запрет на использование гаджетов в учебных заведениях в Германии, Франции и во многих других странах, в том числе странах постсоветского пространства. Считаем, что во избежание формирования искаженных социальных ориентаций у детей данный вопрос требует и от наших заинтересованных министерств и ведомств всестороннего анализа текущей ситуации, эффективной и действенной реализации закона "О защите детей от информации, приносящей вред их здоровью и развитию", - сказала депутат Айсина.

Депутат добавила, что правительству необходимо принять дополнительные системные меры, направленные на консолидацию правовых, социальных, технических мероприятий по обеспечению максимальной безопасности детей в Интернете и фильтрации информации.

"Изучить такие возможности, как ограничение времени доступа к онлайн-играм в будние и выходные дни детям до 16 лет посредством идентификации пользователей на игровых платформах. Запрещение в интернет-кафе в будние дни для детей доступа в Сеть для видеоигр, запрещение использования смартфонов и планшетов во время учебы в школе. Реализация программы для мониторинга и статистики сайтов.

К примеру, программа родительского контроля может использоваться для мониторинга действий ребенка в Сети, установка безопасного поиска, ограничивающего доступ к нежелательному контенту. Данная функция позволит заблокировать запросы сомнительного характера в поисковых системах Google, "Яндекс" (...)", - добавила Айсина.

Подобные запреты в 2019 году были введены в Китае.
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Комментарии к новости
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§ сайлау курманов
Re: Запретить смартфоны в школах и ограничить онлайн-игры...
сайлау курманов


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Сообщений: 3487
Регистрация: 03.07.12
Отправлено: 05.02.20 - 15:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Из всех мер- запретительные,должны быть последними, после как все другие уже используется, а этого как раз и нет. Дети должны понимать что тупые и неграмотные они никому не нужны, хотя парашютом может быть баке-маке, но это уже в крови
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