«Водовоз без огнетушителя, в неисправном состоянии» - вдова умершего после пожара лесника пытается взыскать 7 млн тенге в Костанае

Гражданское дело в отношении трех ответчиков - КГУ «Басаманское учреждение лесного хозяйства», управления природных ресурсов и регулирования природопользования и Министерства финансов РК - рассмотрели в городском суде Костаная 3 февраля.

Жительница с. Баганалы Аулиекольского района Бибигуль ДЮСЕМБАЕВА намерена взыскать с этих учреждений почти 7 млн тенге - это сумма материального ущерба и морального вреда.

Её муж, 44-летний Малик Дюсембаев, умер в реанимации Костанайской областной больницы в конце прошлого года. Он получил 50% ожогов головы и шеи при тушении пожара лесного массива, расположенного в 2 км от Баганалы.

Пожар произошел вечером 11 августа 2019 года. Дюсембаев работал в Басаманском лесхозе лесником-водителем. Как только поступил сигнал о пожаре, он по указанию руководства выехал тушить огонь. После тушения пожара сразу был доставлен в районную ЦРБ, а потом, в связи с ухудшением состояния, в областную больницу. Многочисленные ожоги привели к развитию ожоговой болезни, от которой он и скончался. У Дюсембаева остались двое несовершеннолетних детей.

В суде вдова лесника-водителя пытается доказать, что ее муж умер из-за халатности работодателя - Басаманского учреждения лесного хозяйства.

- Руководством учреждения без учета особенностей местности, погодных условий, вида пожара, наличия сил и средств пожаротушения были даны указания Дюсембаеву выехать на вверенной ему противопожарной машине вместе с другими работниками учреждения к месту пожара, - сообщил в суде адвокат Бибигуль Дюсембаевой Марат ШУАКПАЕВ. - Должностными лицами не принято необходимых мер по организации ликвидации пожара и созданию условий для его тушения. Есть документальные подтверждения об отсутствии контроля за обеспечением работников учреждения средствами индивидуальной защиты. В учреждении не проводился осмотр технического состояния пожарных машин и их укомплектованности. Водовоз, закрепленный за Дюсембаевым, при тушении пожара находился в неисправном состоянии: у него были неисправны пожарные рукава, не было огнетушителя.

Несмотря на все эти недочеты, комиссия, расследовавшая причины смерти лесника, первоначально усмотрела 70% его вины и лишь 30% вины работодателя. По словам Шуакпаева, ему вместе с вдовой лесника пришлось ехать на прием к вице-министру труда и соцзащиты РК в Нур-Султан, чтобы пожаловаться на эту ситуацию. Позже он доказал через суд, что большая степень вины - у руководства Басаманского лесхоза. Кстати, руководитель этого учреждения Баньчужный был уволен после гибели Дюсембаева. Сейчас именно он представляет в гражданском суде интересы Басаманского лесхоза, но 3 февраля в суд Баньчужный не явился.

- На сегодня мы оспорили заключение комиссии и у нас на руках решение суда о том, что в гибели сотрудника на 80% виноват Басаманский лесхоз, а на 20% - водитель-лесник, - отметил Шуакпаев. - Кстати, вице-министр труда был возмущен тем, что ни один сотрудник Басаманского лесхоза не был застрахован. Более того, в производстве Аулиекольского РОВД сейчас находится уголовное дело в отношении представителей Басаманского лесхоза в связи с гибелью сотрудника.

Судья спросила, на кого именно заведено уголовное дело и на какой оно сейчас стадии. Адвокат ответил, что ему известно лишь о том, что дело в производстве, и пообещал к следующему заседанию уточнить детали.

Исковые требования по гражданскому иску сводились к тому, что ответчики должны выплачивать несовершеннолетним детям Дюсембаева 70 790 тенге ежемесячно до их совершеннолетия. Озвученная сумма - официальная заработная плата водителя-лесника, которую он получал, если бы семья не потеряла кормильца. Затраты на организацию похорон и погребение составили 1 млн 127 270 тенге, представительские расходы на поездку в Нур-Султан для встречи с вице-министром - 458 132 тенге. Моральный вред потерпевшая оценила в 5 млн тенге. Таким образом, трем ответчикам была предъявлена сумма почти в 7 млн тенге.

Судья поинтересовалась, какой адвокат предполагает механизм взыскания этой суммы с трех ответчиков и в каком объеме с каждого. Шуакпаев пока не смог ответить на этот вопрос. Но пояснил, что Басаманский лесхоз значится в ответчиках, как непосредственный работодатель Дюсембаева, управление природных ресурсов - как вышестоящий орган, финансирующий лесхоз, а министерство финансов - как учреждение, в свою очередь, финансирующее управление природных ресурсов.

- Я считаю, что мы являемся ненадлежащим ответчиком, - заявил в суде представитель Минфина Кайрат ЖУАСПАЕВ. - Ответственность лежит, прежде всего, на работодателе - Басаманском лесхозе, и тех, кто его непосредственно финансирует, то есть управлении природных ресурсов и регулирования природопользования.

Главный специалист управления природных ресурсов Эдуард ВАЛЬТЕР пояснил, что это ведомство является вышестоящим органом, но не подбирает кадры в лесничества. Причем его финансирования идет из местного бюджета, а не из Министерства финансов.

- Сотрудники Басаманского лесхоза не были застрахованы, - подтвердил Вальтер. - Что касается выплаты компенсаций, у нас есть специальная специфика, по которой могут быть выделены средства. Но нужно уточнить механизм выплат.

Очередное заседание по этому делу назначено на 17 февраля.

Фото Ольги ЛИХОГРАЙ