«Казтелеком» дает банкам 70%-скидки, а школы платят завышенный тариф» – что ответил Мамин

Стал известен ответ премьер-министра Аскара Мамина на запрос сенатора Сергея Ершова, в котором он сообщил, что АО «Казахтелеком» дает банкам и нефтяникам 70%-скидки, а школы платят завышенный тариф, передает корреспондент агентства, передает КазТАГ.

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«В соответствии с Предпринимательским кодексом РК целях развития конкуренции с 1 января 2017 года отменено тарифное регулирование на рынке услуг связи. В настоящее время услуги доступа к сети Интернет находятся в конкурентном рынке и тарифы на данные услуги МЦРИАП (министерством цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности – КазТАГ) не регулируются. Между тем, согласно статье 20 закона РК «О связи» тарифы на услуги связи устанавливаются операторами связи самостоятельно на основе обоснованных затрат, если иное не предусмотрено законодательством», - говорится в ответе Мамина на запрос.

По словам руководителя правительства, на сегодняшний день разделение цен на услуги телекоммуникаций в зависимости от группы потребителей (физические и юридические лица) «является общемировой практикой, что отражается и в тарифной политике операторов связи».

«В этой связи стоимость доступа к сети Интернет для юридических лиц отличается по отношению к ценам тех же услуг для физических лиц. Учитывая, что Республика Казахстан занимает большую территорию, операторы связи имеют обширную сеть телекоммуникаций и для оказания услуг несут затраты по эксплуатации и обслуживанию данных сетей», - добавил премьер.

Кроме этого, заявил глава кабмина, «необходимость проведения закупа внешних интернет-каналов со всеми ключевыми импортными узлами коммуникаций в иностранной валюте также влияет на тарифы для конечного потребителя».

«В связи с этим за счет внутреннего кросс-субсидирования операторы связи создают более привлекательные тарифы для физических лиц с точки зрения стоимости и технических характеристик за счет тарифов для юридических лиц. Отдельные тарифы на услуги доступа к сети Интернет для общеобразовательных школ и учреждений здравоохранения не предусмотрены и услуги предоставляются по тарифам для юридических лиц», - прокомментировал Мамин информацию о том, что школы в отличие от банков и нефтяных компаний оплачивают завышенный тариф.

По вопросу альтернативных путей организации доступа к Интернету он сообщил, что на сегодняшний день услуги связи посредством беспроводных технологий (спутник и другие беспроводные системы широкополосного доступа) оказываются ТОО «Astel», а также акционерными обществами «Казахтелеком», «Транстелеком», «Национальные информационные технологии».

«Например, в Павлодарской области 100% школ обеспечены точками доступа Wi-Fi, в Туркестанской области – 50,4%. В Алматинской и Западно-Казахстанской областях 41% школ подключены к сети Интернет через спутниковую связь, в Жамбылской области путем ADSL – 109 школ, радиорелейной связи – 46 школ, sky edge – 25 школ, Wi-Fi – 94 школы. Кроме того, до конца 2021 года планируется покрытие 3 143 СНП беспроводным видом технологии (сетью мобильной связи четвертого поколения LTE) со скоростью соединения не менее 3 Мбит/с (в 2019 году – 574 СНП, 2020 году – 1046 СНП, 2021 году – 1523 СНП). Остальные СНП с численностью населения от 50 и более человек ШПД со скоростью соединения не менее 2 Мбит/с планируется обеспечить с использованием других технологий», - заверил Мамин.

Напомним, 26 декабря 2019 года сенатор Ершов сообщил, что АО «Казахтелеком» зачастую предоставляет крупным частным потребителям, таким как коммерческие банки, нефтегазовые компании с иностранным участием и другим, скидки в размере до 70% от базового тарифа для юридических лиц. По словам парламентария, «создается парадоксальная ситуация, когда организации здравоохранения, государственные общеобразовательные школы, структуры местных исполнительных органов, малый бизнес Казахстана получает телекоммуникационные услуги от национального оператора связи по завышенным тарифам». Для примера он привел действующие тарифы «Казахтелекома» и задался вопросом, как формируется тариф для школ, покупающих доступ к интернету. Он поинтересовался, рассматриваются ли альтернативные пути организации доступа к интернету, кроме наземных волоконно-оптических линий связи, а также тем, почему в Казахстане не внедряются спутниковые и другие беспроводные системы широкополосного доступа для подключения школ, удаленных от наземных магистральных линий связи. Кроме того, сенатор спросил, сколько бюджетных средств ежегодно предусматривается на субсидирование услуг и проектов АО «Казахтелеком».