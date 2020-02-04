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Переименование Заречного, рост цен и бизнес-программы - что ещё обсуждали на встрече с акимом Костанайского района
Гога: Золотая вода получится ! Да за такие деньги должен течь виски. ;-)
04.02.20 22:53
ACROS
Переименование Заречного, рост цен и бизнес-программы - что ещё обсуждали на встрече с акимом Костанайского района
Гога: -Средняя урожайность пшеницы в ЕС — 59,4 ц/га. Самая высокая среднестатистическая урожайность пшеницы на уровне 96,1 ц/га в Ирландии, а самый низкий урожай — 21,4 ц/га в Португалии. В...
04.02.20 22:53
Гога
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ACROS: ---Пишите в личку
04.02.20 22:43
Гога
Переименование Заречного, рост цен и бизнес-программы - что ещё обсуждали на встрече с акимом Костанайского района
ACROS: на один дом. Золотая вода получится !
04.02.20 22:41
ACROS
Переименование Заречного, рост цен и бизнес-программы - что ещё обсуждали на встрече с акимом Костанайского района
Гога: 526 780 тнг на человека Это только стоимость магистрального трубопровода и уличных разводящих сетей. Подвод воды в каждый дом от уличных разводящих сетей - это сюда не входит. ...
04.02.20 22:37
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«У нас что — людей нету? Только депутаты?» - O технологии переименований на отчете акима Костаная

Галина КАТКОВА

4 февраля 2020, 19:57 |  Государство

Глава областного центра Кайрат АХМЕТОВ сегодня, 4 февраля, провел завершающую встречу с населением. Она длилась около полутора часов. Один из последних вопросов касался политики переименований.

 

Недавно прошла информация о том, что в областном центре вместо улицы Чекмарева будет улица Орала Мухамеджанова, до этого исчезла с карты города улица Гвардейская, на нее переместили таблички с названием «имени Гагарина», сохранив все-таки имя первого космонавта в вещественной памяти костанайцев. Еще раньше сменила название улица Тарана.

- Я хочу вас попросить - прекратите эту тенденцию по переименованиям без жителей города, - обратился к акиму выступавший, который отрекомендовался только по имени-отчеству Сергей Георгиевич. - Когда приходишь к депутатам на прием — у них нет никаких полномочий, они ни на что не влияют, но как касается переименования — у них появляются полномочия. На каком основании? Где жители города? У нас что — людей нету. Почему какие-то десять человек голосуют за весь город? У нас сколько национальностей живет в Костанае? А почему-то выделяется только одна... Если у нас свобода слова, свобода выбора, почему мы этого не ощущаем?

Мужчина также говорил о том, что слушания по переименованиям назначаются в маленьких залах, в неудобное время, например, в 10 утра. Он сам на одно такое не попал в акимат.

- Пожалуйста, обратите на это внимание, мы же не быдло, мы жители Костаная, - завершил он выступление.

В зале раздались аплодисменты. А затем от аксакалов прозвучало предложение встречу прекратить, «потому что многие вопросы можно решить в рабочем порядке, а то до вечера будем сидеть». Аплодисменты последовали еще громче.

Аким города, однако, счел необходимым ответить. Сказал, что зал обычно в акимате используют большой, на 250 мест.

- В отношении того, надо или не надо переименовывать — такие же, как вы, жители, группы лиц обращаются, - сказал он, - согласно закона о местном самоуправлении обращения проводятся через наших депутатов.
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§ abaika95
Re: «У нас что — людей нету? Только депутаты?» - O технологии...
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2998
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 04.02.20 - 20:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну вот а то я думал скучно было) критиканы всё-таки были)


Цитата-//мы же не быдло, мы жители Костаная//


Действительно!) Только к чему это?)
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§ Тот самый
Re: «У нас что — людей нету? Только депутаты?» - O технологии...
Тот самый


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 432
Регистрация: 31.05.18
Отправлено: 04.02.20 - 21:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
такие же, как вы, жители, группы лиц обращаются


Да-да-да, слышали мы эти песни. Т.е. аким хочет сказать, что теоретически группе лиц можно обратиться и попросить вернуть названия улицам Гагарина, Гвардейской, Павших Борцов и эту группу послушают и вернут?
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§ abaika95
«У нас что — людей нету? Только депутаты?» - O технологии переименований на отчете акима Костаная
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2998
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 04.02.20 - 21:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//что теоретически группе лиц можно обратиться и попросить вернуть названия улицам//



Дерзайте,авось и вправду поменяют обратно) так и будут неделю через неделю менять одни и те же улицы)
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* ACROS
Re: «У нас что — людей нету? Только депутаты?» - O технологии...
ACROS


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 186
Регистрация: 16.11.19
Отправлено: 04.02.20 - 22:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата: //многие вопросы можно решить в рабочем порядке,//

Не многие, а ВСЕ, буквально ВСЕ, вопросы можно и НУЖНО решать в рабочем порядке, без этого пародийного и стыдного а"ля народного вече, для этого существуют: отдел ЖКХ; отдел внутренней политики; отдел соц.защиты; отдел промышленности и энергетики - там работают обученные ( не факт что профессионалы, но тем не менее) для этого люди. А то складывается впечатление что акимат целый год ждёт этого собрания и не работает: когда же простой народ подскажет нам как нам решить ту или иную проблему. Театр абсурда.
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