«У нас что — людей нету? Только депутаты?» - O технологии переименований на отчете акима Костаная

Глава областного центра Кайрат АХМЕТОВ сегодня, 4 февраля, провел завершающую встречу с населением. Она длилась около полутора часов. Один из последних вопросов касался политики переименований.

Недавно прошла информация о том, что в областном центре вместо улицы Чекмарева будет улица Орала Мухамеджанова, до этого исчезла с карты города улица Гвардейская, на нее переместили таблички с названием «имени Гагарина», сохранив все-таки имя первого космонавта в вещественной памяти костанайцев. Еще раньше сменила название улица Тарана.

- Я хочу вас попросить - прекратите эту тенденцию по переименованиям без жителей города, - обратился к акиму выступавший, который отрекомендовался только по имени-отчеству Сергей Георгиевич. - Когда приходишь к депутатам на прием — у них нет никаких полномочий, они ни на что не влияют, но как касается переименования — у них появляются полномочия. На каком основании? Где жители города? У нас что — людей нету. Почему какие-то десять человек голосуют за весь город? У нас сколько национальностей живет в Костанае? А почему-то выделяется только одна... Если у нас свобода слова, свобода выбора, почему мы этого не ощущаем?

Мужчина также говорил о том, что слушания по переименованиям назначаются в маленьких залах, в неудобное время, например, в 10 утра. Он сам на одно такое не попал в акимат.

- Пожалуйста, обратите на это внимание, мы же не быдло, мы жители Костаная, - завершил он выступление.

В зале раздались аплодисменты. А затем от аксакалов прозвучало предложение встречу прекратить, «потому что многие вопросы можно решить в рабочем порядке, а то до вечера будем сидеть». Аплодисменты последовали еще громче.

Аким города, однако, счел необходимым ответить. Сказал, что зал обычно в акимате используют большой, на 250 мест.

- В отношении того, надо или не надо переименовывать — такие же, как вы, жители, группы лиц обращаются, - сказал он, - согласно закона о местном самоуправлении обращения проводятся через наших депутатов.