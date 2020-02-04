Стала известна зарплата экс-вратаря футбольного клуба "Тобол"
Эмиль Балаев недавно покинул "Тобол", где зарабатывал 200 тысяч долларов в год, или около 65 тысяч долларов в месяц, передают Vesti.kz. Об этом стало известно после составления списка футболистов, которые могли бы продолжить карьеру в чемпионате Польши, где с недавнего времени за краковскую "Вислу" выступает экс-полузащитник "Кайрата" Георгий Жуков.
Эмиль Балаев. Фото:ФК «Тобол»
В "шорт-лист" попали четыре игрока из казахстанской премьер-лиги. При выборе кандидатов учитывались некоторые нюансы, а именно: потянут ли финансовые запросы игроков участники польского "Экстракласса".
Экс-вратарь "Тобола" Эмиль Балаев был одним из ключевых игроков клуба. Почти не пропускал игровое время (700 минут), что является одним из лучших результатов в истории КПЛ. Поэтому его приглашение может осилить только один из самых богатых польских клубов. Экс-вратарем "Тобола" заинтересовались клубы из Турции и России. Отметим, трансферное окно в КПЛ открыто с января, закроется в апреле.
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