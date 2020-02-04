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drakon
Если сдерживать цены на бензин, соседние страны будут его "пылесосить" - министр
abaika95: Человек бездомный... Абайка, ты создай фонд. Помощи поуехавшим... :oops: ;-)
04.02.20 17:55
drakon
Если сдерживать цены на бензин, соседние страны будут его "пылесосить" - министр
abaika95: Нет) а что кого-то это обижает?) Меня - нет... :lol: :-o
04.02.20 17:53
5555
Тревога жителей станции Кушмурун о ближайшем будущем
Lex: Есть уголь, который можно добывать, жд станция, которая может возить этот уголь, глина и т.д. Есть наблюдение... В связи с "привелигированным" положением недропользователей. В...
04.02.20 17:39
abaika95
Тревога жителей станции Кушмурун о ближайшем будущем
Цитата-//Он вроде по полкам всё раскидал. Что тут не понятного из вышесказанного? Есть уголь, который можно добывать, жд станция, которая может возить этот уголь, глина и т.д.// И?) Как это...
04.02.20 17:22
Поедатель
Детсады не будут принимать непривитых детей. Какие поправки о вакцинации вошли в Кодекс о здоровье
За прививкой надо ещё побегать, чтобы получить. Когда родился внук, то чтобы получить прививку надо было обратиться к невропатологу. Своего невропатолога в Жемчужине нет. Отправляют в 59 аптеку, там...
04.02.20 17:19
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Где не будет света в ближайшие дни в Костанае?

4 февраля 2020, 14:51 |  ЖКХ

План работ Костанайской горэлектросети с 5-го по 7 февраля опубликовал на своем сайте ТОО "ЭПК-forfait".

Фото из архива "НГ"

На этот период электроэнергию отключат у потребителей частного сектора и спальных районов по следующим адресам:

ТП-118 (техническое обслуживание подстанции)

5 и 6 февраля 2020 года с 10:00 до 17:30

  • «Костанай - Кама», по ул. Л.Беды 126,
  • ТОО «Славэкс-Азия»,
  • ТОО «Костанайводпроект»,
  • ТОО «Караганда ГИИЗ» по ул. Л.Беды 239,
  • магазин «Рыцарь» по ул. Л.Беды 118.

Спальный сектор:

  • ул. Мауленова 35,33/7.

Частный сектор:

  • ул.Мауленова 17, 19.23/1-33/5а,
  • ул. Комарова 136-154,
  • ул.Л.Беды 199-235,219/1-219/5, 235/1-235/9.

Светофор :

  • ул. Мауленова –Л.Беды.

ТП-458 (техническое обслуживание ВЛ-0,4 кВ)

6 и 7 февраля 2020 года с 10:00 до 17:30

Частный сектор:

  • ул. Майлина 47-53,
  • ул. Дзержинского 48-54,11-21,9/1-9/12.

Светофор:

  • ул. Дзержинского – пр. Тауелсіздік

ТП-65 а (техническое обслуживание подстанции)

7 февраля 2020 года с 10:00 до 17:30

  • Городской акимат по ул. Пушкина 98.

Спальный сектор:

  • ул. Пушкина 90,92,
  • ул. Амангельды 85,87,
  • ул. Дулатова 91.
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"Нужные деньги"
Вопрос недели
Президент РК назвал провальной работу министров и акимов по сдерживанию роста цен на социально значимые продукты питания, но не стал объявлять выговоры за неисполнение его поручений. Считаете ли вы правильным такой стиль управления?
Да. Объявление выговора - неэффективный путь к достижению хороших результатов.
Да. Исполнителям нужно дать еще один шанс, а если не справятся, сразу уволить.
Да. Чиновники не выполнили поручение из-за объективных причин, хоть и старались.
Нет. Только регулярные наказания могут заставить чиновников нормально работать.
 
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