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Где не будет света в ближайшие дни в Костанае?
4 февраля 2020, 14:51 | ЖКХ
План работ Костанайской горэлектросети с 5-го по 7 февраля опубликовал на своем сайте ТОО "ЭПК-forfait".
Фото из архива "НГ"
На этот период электроэнергию отключат у потребителей частного сектора и спальных районов по следующим адресам:
ТП-118 (техническое обслуживание подстанции)
5 и 6 февраля 2020 года с 10:00 до 17:30
- «Костанай - Кама», по ул. Л.Беды 126,
- ТОО «Славэкс-Азия»,
- ТОО «Костанайводпроект»,
- ТОО «Караганда ГИИЗ» по ул. Л.Беды 239,
- магазин «Рыцарь» по ул. Л.Беды 118.
Спальный сектор:
- ул. Мауленова 35,33/7.
Частный сектор:
- ул.Мауленова 17, 19.23/1-33/5а,
- ул. Комарова 136-154,
- ул.Л.Беды 199-235,219/1-219/5, 235/1-235/9.
Светофор :
- ул. Мауленова –Л.Беды.
ТП-458 (техническое обслуживание ВЛ-0,4 кВ)
6 и 7 февраля 2020 года с 10:00 до 17:30
Частный сектор:
- ул. Майлина 47-53,
- ул. Дзержинского 48-54,11-21,9/1-9/12.
Светофор:
- ул. Дзержинского – пр. Тауелсіздік
ТП-65 а (техническое обслуживание подстанции)
7 февраля 2020 года с 10:00 до 17:30
- Городской акимат по ул. Пушкина 98.
Спальный сектор:
- ул. Пушкина 90,92,
- ул. Амангельды 85,87,
- ул. Дулатова 91.
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