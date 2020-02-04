Президент РК назвал провальной работу министров и акимов по сдерживанию роста цен на социально значимые продукты питания, но не стал объявлять выговоры за неисполнение его поручений. Считаете ли вы правильным такой стиль управления? Да. Объявление выговора - неэффективный путь к достижению хороших результатов.

Да. Исполнителям нужно дать еще один шанс, а если не справятся, сразу уволить.

Да. Чиновники не выполнили поручение из-за объективных причин, хоть и старались.

Нет. Только регулярные наказания могут заставить чиновников нормально работать.

