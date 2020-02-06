Евгений ШИБАРШИН: Америка поможет?
На фоне постмайданных событий в Украине приезд любого высокопоставленного чиновника США в республики бывшего СССР воспринимается настороженно: нет ли там признаков экспорта очередной «цветной революции»? Не стал исключением и приезд в Казахстан госсекретаря США Майка ПОМПЕО.
До этого он побывал на Украине, где лишь подтвердил прежнее «дружеское отношение», высказал несколько комплиментов и дал «отеческие» советы. Посетил и Беларусь. Там, по американским меркам, с правами человека не все в порядке. Но в последнее время Запад перестал называть Лукашенко «последним диктатором Европы», а Беларусь признали «частью бастиона, защищающего от российского неоимпериализма». Помпео, хотя и заявил, что в Беларуси есть прогресс в области защиты прав человека, но отметил, что в то же время «есть обеспокоенность», и пообещал «продвигать реформы, чтобы были защищены права людей».
Эта фишка американских политиков прозвучала и по приезду госсекретаря в Казахстан. Тут ничего нового нет. Как и в том, что все попытки США установить в разных странах «демократические порядки» почему-то заканчивались перманентной дестабилизацией, переходящей в гражданскую войну.
В Казахстане госсекретарь тоже положительно оценил усилия президента Токаева по демократизации политического процесса. Однако на вопрос журналистки «Радио «Азаттык», какие вопросы прав человека будут обсуждаться с политической элитой, ответил:
- На пресс-конференции мы говорили об условиях, в которых находятся права человека не только здесь в Казахстане, но и в Центрально-Азиатском регионе. И мы дали им понять, что Америка в этом поможет. Мы хотим убедиться, что преобразования продолжатся.
В чем будет проявляться эта помощь, нам еще предстоит убедиться на практике, однако о ее внешней политической ориентации уже можно догадаться. Хотя бы потому, что американский чиновник на этот раз прочно увязал права человека в один пакет с проблемами защиты суверенитета и безопасности стран. Судя по всему - от покушений на них со стороны «российского неоимпериализма» и «китайского глобализма».
Иначе как воспринимать, например, предложение Помпео о том, что американские компании способны на 100% обеспечить Беларусь нефтью, чем и «помогут создать собственное суверенное государство». До последнего времени «черное золото» эта страна покупала в России, но сейчас там возникли ценовые разногласия. Очень удобный момент для американской помощи в «создании суверенитета».
В Казахстане госсекретаря США очень заинтересовала тема положения этнических казахов в Китае. Но еще больше – возможность развития интеграции Центрально-Азиатских республик. На какой основе? Она определена в заявлении министров иностранных дел ЦАР, сделанном по результатам встречи в формате G5+1, которая прошла 3 февраля в Ташкенте с участием Помпео. В этом документе есть только одна позиция, которая четко обозначает форму американского присутствия в этом регионе:
- Расширение деловых и инвестиционных контактов между бизнес-кругами государств региона и США.
В какие сферы американский бизнес устремится своими деньгами в эти республики, время покажет. Но не вызывает сомнения – увеличение инвестиций в ЦАР невозможно без политического закрепления США в этом регионе.
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"Прочувствовать атмосферу" - Для чего в камере №14 СИЗО закрыли госслужащих Костанайской области?
Не те камеры им показали. Надо было показать камеры, где люди спят в 3 смены... :-o И оставить их в них на пару часов... :lol: :oops:
Скандальное колесо обозрения в Рудном: чиновника подозревают в хищении 160 миллионов тенге
Ну вот вам и колесо... :lol: :oops: Ворують, батенька - ворують... :lol: ;-)
Избушка там на курьих ножках...
самый умный: Думаю, Наталье Здоровец было бы интересно Думаю и нам быдо бы интересно, их увидеть, хотя бы на фото... :lol: :oops:
Избушка там на курьих ножках...
Маркс: Из обрезков и обрубков можно Всё - построить. На то были раньше специально обученные дюди... :lol: :oops:
Евгений ШИБАРШИН: Америка поможет?
Тот самый: Новостей у нас про это нет, Значит никто Казахов не угнетает... :oops: