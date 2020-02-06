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drakon
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06.02.20 13:57
drakon
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06.02.20 13:49
drakon
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06.02.20 13:44
drakon
Избушка там на курьих ножках...
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06.02.20 13:42
drakon
Евгений ШИБАРШИН: Америка поможет?
Тот самый: Новостей у нас про это нет, Значит никто Казахов не угнетает... :oops:
06.02.20 13:39
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Евгений ШИБАРШИН: Америка поможет?

«Увеличение инвестиций в ЦАР невозможно без политического закрепления США в этом регионе»
6 февраля 2020, 08:55 |  Мнения

На фоне постмайданных событий в Украине приезд любого высокопоставленного чиновника США в республики бывшего СССР воспринимается настороженно: нет ли там признаков экспорта очередной «цветной революции»? Не стал исключением и приезд в Казахстан госсекретаря США Майка ПОМПЕО.

До этого он побывал на Украине, где лишь подтвердил прежнее «дружеское отношение», высказал несколько комплиментов и дал «отеческие» советы. Посетил и Беларусь. Там, по американским меркам, с правами человека не все в порядке. Но в последнее время Запад перестал называть Лукашенко «последним диктатором Европы», а Беларусь признали «частью бастиона, защищающего от российского неоимпериализма». Помпео, хотя и заявил, что в Беларуси есть прогресс в области защиты прав человека, но отметил, что в то же время «есть обеспокоенность», и пообещал «продвигать реформы, чтобы были защищены права людей».

Эта фишка американских политиков прозвучала и по приезду госсекретаря в Казахстан. Тут ничего нового нет. Как и в том, что все попытки США установить в разных странах «демократические порядки» почему-то заканчивались перманентной дестабилизацией, переходящей в гражданскую войну.

В Казахстане госсекретарь тоже положительно оценил усилия президента Токаева по демократизации политического процесса. Однако на вопрос журналистки «Радио «Азаттык», какие вопросы прав человека будут обсуждаться с политической элитой, ответил:

- На пресс-конференции мы говорили об условиях, в которых находятся права человека не только здесь в Казахстане, но и в Центрально-Азиатском регионе. И мы дали им понять, что Америка в этом поможет. Мы хотим убедиться, что преобразования продолжатся.

В чем будет проявляться эта помощь, нам еще предстоит убедиться на практике, однако о ее внешней политической ориентации уже можно догадаться. Хотя бы потому, что американский чиновник на этот раз прочно увязал права человека в один пакет с проблемами защиты суверенитета и безопасности стран. Судя по всему - от покушений на них со стороны «российского неоимпериализма» и «китайского глобализма».

Иначе как воспринимать, например, предложение Помпео о том, что американские компании способны на 100% обеспечить Беларусь нефтью, чем и «помогут создать собственное суверенное государство». До последнего времени «черное золото» эта страна покупала в России, но сейчас там возникли ценовые разногласия. Очень удобный момент для американской помощи в «создании суверенитета».

В Казахстане госсекретаря США очень заинтересовала тема положения этнических казахов в Китае. Но еще больше – возможность развития интеграции Центрально-Азиатских республик. На какой основе? Она определена в заявлении министров иностранных дел ЦАР, сделанном по результатам встречи в формате G5+1, которая прошла 3 февраля в Ташкенте с участием Помпео. В этом документе есть только одна позиция, которая четко обозначает форму американского присутствия в этом регионе:

- Расширение деловых и инвестиционных контактов между бизнес-кругами государств региона и США.

В какие сферы американский бизнес устремится своими деньгами в эти республики, время покажет. Но не вызывает сомнения – увеличение инвестиций в ЦАР невозможно без политического закрепления США в этом регионе.
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Комментарии к новости
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§ abaika95
Re: Евгений ШИБАРШИН: Америка поможет?
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3042
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 06.02.20 - 09:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//Казахстане госсекретаря США очень заинтересовала тема положения этнических казахов в Китае//



Ой как божечки,заинтересовало его,так и чё чё?) Казахстану надо против Китайской политики выступить?) Ну пусть Помпео тогда и начинает если он такой заинтересованный а то ездят тут эмиссары подстрекатели, подстрекают БелАрусов на Россию нас на Китай) хитропопые больно)




Цитата-//Но еще больше – возможность развития интеграции Центрально-Азиатских республик.//


Все страны победнее пытаются тянутся к странам по богаче,чтоб в случае чего за помощью обратится и вообще) нам же Помпео предлагает объединится со среднеазиатскими доходягами) оно нам надо?)
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§ Поедатель
Re: Евгений ШИБАРШИН: Америка поможет?
Поедатель


(Пользователи)
Сообщений: 26
Регистрация: 26.07.17
Отправлено: 06.02.20 - 10:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Как его может волновать положение этнических казахов в Китае? Мне, как простому человеку, по барабану их положение. Если они там оказались, то это их выбор. Они приезжали на Ближний Восток, он в крови, хотя жили припеваючи. Бомбили Югославию. Ликвидировали Ирак манипулируя пробиркой с мукой. Неужели им можно верить??? Проповедуют свободу слова. Да, у них можно выйти к Белому дому и крикнуть, что президент лох. Но ведь на этом всё. А может нам и не нужна демократия? Ведь суть состоит в том, что есть не только права, но и обязанности. Если только качать права - это не демократия. Это - хаос.
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§ сайлау курманов
Re: Евгений ШИБАРШИН: Америка поможет?
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3489
Регистрация: 03.07.12
Отправлено: 06.02.20 - 11:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Было бы здорово если бывшие союзные республики объединились, как сделали государства европейского союза, однако усилия России расцениваются как имперские амбиции Путина, что очень печально. Нельзя забывать стараниями этих господ из-за океана нынче все бывшие некогда дружной единной страны очутились в развалинах. Гнать надо этих эмиссаров вместе с их заботой и демократией
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§ Тот самый
Re: Евгений ШИБАРШИН: Америка поможет?
Тот самый


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 436
Регистрация: 31.05.18
Отправлено: 06.02.20 - 11:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну ждём вторую серию теперь: Онищенко нашёл коронавирус в белорусской сметане :lol: :lol: :lol:
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§ Козлов я
Евгений ШИБАРШИН: Америка поможет?
Козлов я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 740
Регистрация: 25.11.16
Отправлено: 06.02.20 - 11:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
сайлау курманов:
Гнать надо этих эмиссаров вместе с их заботой и демократией

Или самим бежать.Вон в Италии дома продают по 1 евро, только заселяйся. https://rusplt.ru/news/italiya-snova-rasprodaet-688765.html?utm_referrer=https%3A%2F%2Fzen.yandex.com

[Исправлено: Козлов я, 06.02.2020 - 11:31]
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§ Тот самый
Re: Евгений ШИБАРШИН: Америка поможет?
Тот самый


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 436
Регистрация: 31.05.18
Отправлено: 06.02.20 - 12:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95: Казахстане госсекретаря США очень заинтересовала тема положения этнических казахов в Китае


Наверное он тоже заметил, что про проблему угнетения (в том числе и) этнических казахов в Китае говорят везде, но только не в Казахстане ;-) Новостей у нас про это нет, а между тем, эту тему даже Европарламент поднимал.
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§ abaika95
Евгений ШИБАРШИН: Америка поможет?
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3042
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 06.02.20 - 12:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//Наверное он тоже заметил, что про проблему угнетения (в том числе и) этнических казахов в Китае говорят везде, но только не в Казахстане Новостей у нас про это нет, а между тем, эту тему даже Европарламент поднимал.//



И что? Что-то изменилось от того что они эту тему поднимают?) Поболтали и разошлись) Китай как двигал свое так и двигает и чхал он на все их поднимания) и Уйгур и Монгол и Тибетцев в Китае угнетают,что мировое сообщество както решило эту проблему? Нет, так же на побегушках бегут общаться с Китайским промышленным монстром) Казахстан дипломатичнее в этом плане должен быть,у нас в отличие от Помпео и его родины общая граница с Китаем,тут думать надо,прежде чем поднимать разные вопросы........
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* drakon
Евгений ШИБАРШИН: Америка поможет?
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 18530
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 06.02.20 - 13:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Тот самый:
Новостей у нас про это нет,

Значит никто Казахов не угнетает... :oops:
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