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drakon
Если сдерживать цены на бензин, соседние страны будут его "пылесосить" - министр
abaika95: Человек бездомный... Абайка, ты создай фонд. Помощи поуехавшим... :oops: ;-)
04.02.20 17:55
drakon
Если сдерживать цены на бензин, соседние страны будут его "пылесосить" - министр
abaika95: Нет) а что кого-то это обижает?) Меня - нет... :lol: :-o
04.02.20 17:53
5555
Тревога жителей станции Кушмурун о ближайшем будущем
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04.02.20 17:39
abaika95
Тревога жителей станции Кушмурун о ближайшем будущем
Цитата-//Он вроде по полкам всё раскидал. Что тут не понятного из вышесказанного? Есть уголь, который можно добывать, жд станция, которая может возить этот уголь, глина и т.д.// И?) Как это...
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Поедатель
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Если сдерживать цены на бензин, соседние страны будут его "пылесосить" - министр

4 февраля 2020, 13:47 |  Государство

Министр торговли и интеграции Бахыт Султанов рассказал, почему Казахстан не возвращается к политике регулирования цен на бензин, передает корреспондент Tengrinews.kz.

После заседания правительства журналисты поинтересовались у Султанова о планах по сдерживанию цен на продукты, уточнив, что из-за роста цены на бензин дорожают социально значимые товары.

"Если пытаться сдерживать цену на бензин, мы потеряем сам бензин. Его просто не будет. Тяжелее держать границы, поскольку соседние страны, где цена на бензин выше, просто будут пылесосить наше топливо. Лучше этого не делать", - заявил Султанов.

Он уточнил, что у Казахстана нет экономической границы с Россией ввиду единой таможенной территории. Поэтому правительство не сможет контролировать вывоз топлива за территорию страны. А так как цена на бензин в России значительно выше, россиянам выгоднее будет ехать за топливом в Казахстан.
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Комментарии к новости
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§ директор пляжа
Re: Если сдерживать цены на бензин, соседние страны будут его...
директор пляжа


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 394
Регистрация: 08.08.18
Отправлено: 04.02.20 - 13:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
..и поэту нам чихать на своих граждан и будем зарабатывать на каждом, забыл подытожить хозпадин Султанов...
-а нельзя производить больше? и заработать на продаже за рубеж? - нееет.. пусть растут цены. пусть люди страдают ;-)

открыто, честно, а главное без доли угрызений совести заявляет о сложившейся ситуации чиновник, мол всему виной открытая граница с ЕАС) однако здравствуйте
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§ alex_60
Re: Если сдерживать цены на бензин, соседние страны будут его...
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 7162
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 04.02.20 - 14:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
герой дня сегодня этот главный по торговле.
а курс загнали за 6 и держат искусственно ,несмотря ни на что.
повышая тем самым цены на российские товары.
типа местные пусть развиваются.
а местные вместо развития цены поднимают.пользуются моментом.
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§ директор пляжа
Re: Если сдерживать цены на бензин, соседние страны будут его...
директор пляжа


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 394
Регистрация: 08.08.18
Отправлено: 04.02.20 - 14:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Зачем нам открытая граница, если влечет повсеместное удорожание, увеличение курса иностранных валют и геометрическая прогрессия цен? - правильно, чтобы было)
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§ Сабыр
Re: Если сдерживать цены на бензин, соседние страны будут его...
Сабыр


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 310
Регистрация: 30.05.18
Отправлено: 04.02.20 - 14:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Этот человек точно министр? А разве мы не мечтали,чтобы хоть что-то от нас пылесосили? Разве перерабатывать свою нефть и продавать бензин это плохо?? И ведь прошлым летом сами жаловались НПЗ что у них за товаривание! Умом эту страну,конечно,не понять.
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§ Нурбанчик
Re: Если сдерживать цены на бензин, соседние страны будут его...
Нурбанчик


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1926
Регистрация: 25.05.11
Отправлено: 04.02.20 - 15:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Если сдерживать цены на бензин, соседние страны будут его "пылесосить" - министр

А что, запрета на вывоз в большом количестве бензина, например авто- или ж/д цистернами нет? ;-) То что приграничные россияне будут заправляться казахстанским бензином на казахстанской территории, в этом ни чего критического и ужасного нет. У нас тоже те же финны заправляются на выборгских АЗС, и ни чего страшного, хотя российский бензин в 2 раза дешевле финского. Многие приграничные финны ездят по 10 лет так на заправку.

Цитата:
директор пляжа:
нельзя производить больше? и заработать на продаже за рубеж? - нееет.. пусть растут цены. пусть люди страдают

Вполне возможно, чтобы казахстанские НПЗ покупали нефть не по внутри казахстанским ценам, и такой в последствии бензин продавали в Россию. И России плюс - меньше бюджет будет платить нефтяникам за "налоговый маневр" связанный с разницей цены экспортируемой нефти и нефти для внутреннего потребления.
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§ alex_60
Если сдерживать цены на бензин, соседние страны будут его "пылесосить" - министр
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 7162
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 04.02.20 - 15:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Нурбанчик:
приграничные россияне будут заправляться казахстанским бензином на казахстанской территории,

тут так вот.
//Летом 2019 года власти Казахстана обнаружили, что российские водители из приграничья массово едут в страну за дешевым бензином, который в Казахстане даже на заправках российских компаний стоит примерно в полтора раза дешевле, чем в России.
Власти Казахстана ввели с 2 ноября на срок в шесть месяцев ограничения на вывоз бензина и дизельного топлива автомобильным транспортом.
Запрет не означает, что российским и другим водителям не будут заправлять автомобили (топливо в бензобаках по-прежнему вывозить можно). Но им не будут заливать бензин в канистры объемом свыше 20 литров и специальные модернизированные бензобаки с увеличенным объемом.//
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§ alex_60
Если сдерживать цены на бензин, соседние страны будут его "пылесосить" - министр
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 7162
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 04.02.20 - 15:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
к примеру

///"У меня заправка автомобиля – 800 литров бак. Если я заправляюсь в России, то 800 литров дизтоплива будет стоить мне 36 тысяч рублей, – рассказывал водитель фуры Вадим Капинцев. – Если я заправляюсь в Казахстане, это получается 26 тысяч рублей. Ощутимая экономия".//
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§ alex_60
Если сдерживать цены на бензин, соседние страны будут его "пылесосить" - министр
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 7162
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 04.02.20 - 15:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
но непонятно, зачем при затоваривании вводить ограничения,
как было в прошлом году.
продай,получи прибыль.
или здесь экономические законы не работают.
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§ Тот самый
Если сдерживать цены на бензин, соседние страны будут его "пылесосить" - министр
Тот самый


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 429
Регистрация: 31.05.18
Отправлено: 04.02.20 - 15:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Если пытаться сдерживать цену на бензин, мы потеряем сам бензин. Его просто не будет. Тяжелее держать границы, поскольку соседние страны, где цена на бензин выше, просто будут пылесосить наше топливо. Лучше этого не делать


https://www.youtube.com/watch?v=AQ4edkthGNc

Ну и делайте бензина больше и продавайте соседям! Денег заработаете и дадите заправкам заработать и НПЗ. Проблема-то в чём? Вроде ж хотели перерабатывать сырье, а не продавать его. Вроде для этого и ТС-ЕЭС делался.

Представляю. 2014й год. Путин с Медведевым обсуждают:
- Рубль нельзя девальвировать. А то ж приедут казахи-белорусы, будут пылесосить наши машины, товары в магазинах.
- Ой точно говорите! Будем держать курс до последнего.

[Исправлено: Тот самый, 04.02.2020 - 16:10]
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§ Тот самый
Re: Если сдерживать цены на бензин, соседние страны будут его...
Тот самый


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 429
Регистрация: 31.05.18
Отправлено: 04.02.20 - 15:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Сабыр:
Этот человек точно министр?


Вот тоже хотел сказать, что по Шансу его нашли видимо. Министр торговли не хочет торговать.
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§ Нурбанчик
Если сдерживать цены на бензин, соседние страны будут его "пылесосить" - министр
Нурбанчик


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1926
Регистрация: 25.05.11
Отправлено: 04.02.20 - 15:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
продай,получи прибыль. или здесь экономические законы не работают.

Работают еще как! 8-)
Возможно заполонить ту же Россию казахстанским бензином, даже гипотетически по стоимости процентов на 20 дешевле. При этом торговый баланс рубль/тенге измениться в сторону удешевления рубля по отношению к тенге, и тогда что делать остальной части "не нефтяной" экономики, когда появится вокруг "дешевый рубль"?
Цитата:
alex_60:
а курс загнали за 6 и держат искусственно ,несмотря ни на что. повышая тем самым цены на российские товары. типа местные пусть развиваются. а местные вместо развития цены поднимают.пользуются моментом.
Профайл

§ сайлау курманов
Re: Если сдерживать цены на бензин, соседние страны будут его...
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3485
Регистрация: 03.07.12
Отправлено: 04.02.20 - 15:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вообще не понимаю, что плохого если у нас покупают бензин?
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§ ыгрик иксов
Re: Если сдерживать цены на бензин, соседние страны будут его...
ыгрик иксов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 34
Регистрация: 31.03.12
Отправлено: 04.02.20 - 15:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
ничего страшного сейчас подниму на 25 тенге, зато потом опустят на 2,5 тенге))) и отчитаются, что цены снижены)
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§ KstKZ
Re: Если сдерживать цены на бензин, соседние страны будут его...
KstKZ


(Пользователи)
Сообщений: 38
Регистрация: 30.01.20
Отправлено: 04.02.20 - 15:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
или здесь экономические законы не работают


Печально, но уверяю вас, что работают, только к сожалению в другом направлении...
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§ abaika95
Если сдерживать цены на бензин, соседние страны будут его "пылесосить" - министр
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2992
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 04.02.20 - 15:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//У нас тоже те же финны заправляются на выборгских АЗС, и ни чего страшного//


У нас это у кого у нас?) Нурбанчик из поуеховших чёли?)




Цитата-//Ну и делайте бензина больше и продавайте соседям!//


Значит мощностей не хватает)
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Президент РК назвал провальной работу министров и акимов по сдерживанию роста цен на социально значимые продукты питания, но не стал объявлять выговоры за неисполнение его поручений. Считаете ли вы правильным такой стиль управления?
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