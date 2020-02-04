Изучение английского по аудиоурокам «с нуля»
Вы никогда не изучали английский, а сегодня такая необходимость возникла?
Не знаете, с чего начать и как подступиться к этому непростому делу?
Скорее всего, вы хотите научиться понимать то, что вам говорят и отвечать на простейшие вопросы.
Самое простое и доступное – начать изучение языка с аудиоуроков.
В чём плюсы таких занятий?
1.Мобильность
Вам не нужен стол, компьютер, специальное рабочее место, учебники и тетради.
Скачав записи на мобильный телефон, или другой гаджет, вы можете совмещать занятия с любой деятельностью: слушать материал в транспорте, на прогулке, во время выполнения домашних дел.
2.Доступность
В открытом доступе в интернете множество бесплатных и платных уроков для начинающих на самые разные темы. Надо только выбрать то, что больше всего подходит именно вам.
Ориентируйтесь на свои потребности и отзывы тех, кто уже воспользовался предложенным материалом.
3.Аудирование
Прослушивая записи, вы учитесь воспринимать иностранную речь на слух.
Во многих записях одни и те же фразы и слова произносят разные голоса: женские и мужские. Это дополнительно тренирует ваше слуховое восприятие.
Слушайте Бесплатную Коллекцию Аудио-уроков Английского:http://www.bistroenglish.com/audio-uroki/
4.Тренировка произношения
Почти все аудиоуроки построены таким образом, что во время специальных пауз вы должны повторять за диктором английские слова и выражения.
Таким образом, копируя произношение и интонацию, вы приучаетесь говорить правильно.
На что обратить внимание
Запаситесь терпением и мощной мотивацией.
В изучении языка, как и в любом другом обучении, важна постепенность и регулярность. Составьте для себя расписание ежедневных занятий и строго его придерживайтесь.
Помните, что лучше ежедневно уделять тренировкам немного времени, чем раз в неделю посвятить этому несколько часов.
Переходите от простого к сложному.
Не ленитесь повторять то, что уже изучено – говорите сами с собой или найдите себе партнёра, с кем сможете тренироваться в произношении выученных слов и диалогов.
Как можно больше говорите сами.
Повторяйте по сто раз одно и то же, записывайте себя на диктофон и сравнивайте с тем, что транслируется в аудиоуроке. Если есть возможность – посещайте английский разговорный клуб.
Дополняйте аудиозанятия другими видами изучения языка: прослушиванием песен, просмотром мультфильмов и кино, видеороликами.
Старайтесь уловить в общем тексте знакомые слова и выражения. Постепенно их будет становиться всё больше и больше.
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