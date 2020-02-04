Форум
drakon
Если сдерживать цены на бензин, соседние страны будут его "пылесосить" - министр
abaika95: Человек бездомный... Абайка, ты создай фонд. Помощи поуехавшим... :oops: ;-)
04.02.20 17:55
drakon
Если сдерживать цены на бензин, соседние страны будут его "пылесосить" - министр
abaika95: Нет) а что кого-то это обижает?) Меня - нет... :lol: :-o
04.02.20 17:53
5555
Тревога жителей станции Кушмурун о ближайшем будущем
Lex: Есть уголь, который можно добывать, жд станция, которая может возить этот уголь, глина и т.д. Есть наблюдение... В связи с "привелигированным" положением недропользователей. В...
04.02.20 17:39
abaika95
Тревога жителей станции Кушмурун о ближайшем будущем
Цитата-//Он вроде по полкам всё раскидал. Что тут не понятного из вышесказанного? Есть уголь, который можно добывать, жд станция, которая может возить этот уголь, глина и т.д.// И?) Как это...
04.02.20 17:22
Поедатель
Детсады не будут принимать непривитых детей. Какие поправки о вакцинации вошли в Кодекс о здоровье
За прививкой надо ещё побегать, чтобы получить. Когда родился внук, то чтобы получить прививку надо было обратиться к невропатологу. Своего невропатолога в Жемчужине нет. Отправляют в 59 аптеку, там...
04.02.20 17:19
Перейти в форум »
 
 
Быстрее не бывает
 
 
Читательский рейтинг

Изучение английского по аудиоурокам «с нуля»

4 февраля 2020, 13:00 |  Государство

Вы никогда не изучали английский, а сегодня такая необходимость возникла?

Не знаете, с чего начать и как подступиться к этому непростому делу?

Скорее всего, вы хотите научиться понимать то, что вам говорят и отвечать на простейшие вопросы.

Самое простое и доступное – начать изучение языка с аудиоуроков.

В чём плюсы таких занятий?

1.Мобильность

Вам не нужен стол, компьютер, специальное рабочее место, учебники и тетради.

Скачав записи на мобильный телефон, или другой гаджет, вы можете совмещать занятия с любой деятельностью: слушать материал в транспорте, на прогулке, во время выполнения домашних дел.

2.Доступность

В открытом доступе в интернете множество бесплатных и платных уроков для начинающих на самые разные темы. Надо только выбрать то, что больше всего подходит именно вам.

Ориентируйтесь на свои потребности и отзывы тех, кто уже воспользовался предложенным материалом.

3.Аудирование

Прослушивая записи, вы учитесь воспринимать иностранную речь на слух.

Во многих записях одни и те же фразы и слова произносят разные голоса: женские и мужские. Это дополнительно тренирует ваше слуховое восприятие.

Слушайте Бесплатную Коллекцию Аудио-уроков Английского:http://www.bistroenglish.com/audio-uroki/

4.Тренировка произношения

Почти все аудиоуроки построены таким образом, что во время специальных пауз вы должны повторять за диктором английские слова и выражения.

Таким образом, копируя произношение и интонацию, вы приучаетесь говорить правильно.

На что обратить внимание

Запаситесь терпением и мощной мотивацией.

В изучении языка, как и в любом другом обучении, важна постепенность и регулярность. Составьте для себя расписание ежедневных занятий и строго его придерживайтесь.

Помните, что лучше ежедневно уделять тренировкам немного времени, чем раз в неделю посвятить этому несколько часов.

Переходите от простого к сложному.

Не ленитесь повторять то, что уже изучено – говорите сами с собой или найдите себе партнёра, с кем сможете тренироваться в произношении выученных слов и диалогов.

Как можно больше говорите сами.

Повторяйте по сто раз одно и то же, записывайте себя на диктофон и сравнивайте с тем, что транслируется в аудиоуроке. Если есть возможность – посещайте английский разговорный клуб.

Дополняйте аудиозанятия другими видами изучения языка: прослушиванием песен, просмотром мультфильмов и кино, видеороликами.

Старайтесь уловить в общем тексте знакомые слова и выражения. Постепенно их будет становиться всё больше и больше.

На правах рекламы
Версия для печати
Отправить по почте
Перейти к последнему номеру газеты



Последние новости
04.02.20 17:56 Хорошая новость — в 2020 году все-таки будет завершена газификация района Костанай-2
04.02.20 17:41 Штормовое предупреждение объявили в Костанайской области и еще 4 регионах
04.02.20 17:37 Стала известна зарплата экс-вратаря футбольного клуба "Тобол"
04.02.20 14:51 Где не будет света в ближайшие дни в Костанае?
04.02.20 13:47 Если сдерживать цены на бензин, соседние страны будут его "пылесосить" - министр
04.02.20 12:48 Мораторий Токаева: 3 миллиарда тенге хотели потратить на форумы в Минторговли
04.02.20 12:09 "Пахнет бурбоном и виски" - в числе пьяных водителей в спецприемник доставили старшего оперуполномоченного ДП Костанайской области
04.02.20 11:29 "Ситуация серьезная". Казахстанцев предупредили об ухудшении погоды
04.02.20 11:22 Шесть месяцев ограничения свободы за клевету получил отец насильника из «Тальго»
04.02.20 11:13 Детсады не будут принимать непривитых детей. Какие поправки о вакцинации вошли в Кодекс о здоровье

Комментарии к новости
Вы не можете отправить комментарий анонимно,
пожалуйста зарегистрируйтесь.

§ maxsaf
Re: Изучение английского по аудиоурокам «с нуля»
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5230
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 04.02.20 - 13:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Блин, звучит неплохо, пожалуй начну учить))
Профайл




Авторизация

 

"Нужные деньги"
Вопрос недели
Президент РК назвал провальной работу министров и акимов по сдерживанию роста цен на социально значимые продукты питания, но не стал объявлять выговоры за неисполнение его поручений. Считаете ли вы правильным такой стиль управления?
Да. Объявление выговора - неэффективный путь к достижению хороших результатов.
Да. Исполнителям нужно дать еще один шанс, а если не справятся, сразу уволить.
Да. Чиновники не выполнили поручение из-за объективных причин, хоть и старались.
Нет. Только регулярные наказания могут заставить чиновников нормально работать.
 
Сейчас на сайте
Гостей: 195
Пользователей: 1
Всего: 196

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена в объеме не более одной трети с обязательной гиперссылкой на материал в первом абзаце, как первоисточник. Полная перепечатка разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта.
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2019
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2019
^ Наверх