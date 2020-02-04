"Пахнет бурбоном и виски" - в числе пьяных водителей в спецприемник доставили старшего оперуполномоченного ДП Костанайской области
Ольга ЛИХОГРАЙ
Сотрудника полиции задержали 2 февраля в 4 часа утра на ул. Джамбула областного центра. Он находился в трудовом отпуске, поэтому был за рулем собственной "Тойоты-Аристо".
Об этом сообщили сегодня, 4 февраля, на брифинге в ведомстве. Фамилию нарушителя не назвали.
- В ходе проверки, при предъявлении им удостоверения, выяснилось, что он работает в органах полиции в должности старшего оперуполномоченного, в звании старшего лейтенанта, - рассказал заместитель начальника управления кадровой политики ДП Куаныш ДЮСЕБАЕВ. - Его отправили на медосвидетельствование, где выяснилось, что сотрудник находился в состоянии легкого алкогольного опьянения. Никаких пояснений он не давал, отрицал факт употребления алкоголя. Административный суд, согласно новым поправкам, арестовал его на 15 суток и лишил права управления автотранспортом на 7 лет. На данный момент он уволен из органов полиции.
Дюсебаев пояснил, что работа по выявлению пьяных водителей за рулем ведется жестко. Количество нарядов и плотность патрулей увеличены вдвое. Обычно патрулировать область выезжали около 60 полицейских автомобилей, сейчас - около 120. Патрули усилены сотрудниками УСБ (управления собственной безопасности) для выявления пьяных сотрудников полиции.
- За прошедшие выходные было выявлено 23 пьяных водителя, - отметил Дюсебаев. - Эта цифра не снижается с начала проведения акции по выявлению пьяных водителей. Пик приходится на выходные дни.
На брифинге пояснили, что в первое время 80% нарушителей составляли богатые жители нашей области на дорогих машинах. И даже пошутили, что из-за них спецприемник, где пьяные водители отбывают арест, сейчас "пахнет бурбоном и виски". Кстати, спецприемник, где содержатся также люди без определенного места жительства, переполнен - здание рассчитано на 40 мест, а каждые выходные выявляется не менее 23-х пьяных водителей, которых сажают под арест на 15 суток.
На брифинге подчеркнули, что патрули будут работать в усиленном режиме около полугода - до особого распоряжения начальника ДП. Усиленное дежурство полицейские осуществляют ежедневно - с 20.00 до 6.00, это самое активное время для желающих сесть пьяным за руль.
Заместитель управления кадровой политики ДП области пояснил, что цель усиления - искоренить пьяных водителей. После этого полицейские усилят надзор и начнут рейды по увеселительным заведениям для выявления там несовершеннолетних, сотрудников полиции и госслужащих.
Дюсебаев также отметил, что наказывать пьяных за рулем будут, "невзирая на звания и чины".
Фото Ольги ЛИХОГРАЙ
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"Пахнет бурбоном и виски" - в числе пьяных водителей в спецприемник доставили старшего оперуполномоченного ДП Костанайской области
//пахнет бурбоном и виски"/ одного поля ягоды. ну это примерно как "пахнет абсолютом и водкой".
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alex_60: что то пропустил похоже. Видимо, саму статью ))
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Флуд и оффтопик (часть 4)
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