В прошлом году в Казахстане от кори погиб 31 человек, 29 из них – дети. Большинство были не привиты от заболевания, которое раньше считалось побеждённым, передает Informburo.kz

Иллюстративное фото nevralgia.ru

В Казахстане почти 17 тысяч человек отказались от вакцинации в 2019 году. Это на пять тысяч больше, чем три года назад. В масштабе страны цифра небольшая – 0,3% от общего числа.

Всемирная организация здравоохранения признала единственными факторами, реально влияющими на здоровье, вакцинацию и чистую воду. Если проблем с водой в Казахстане нет, то с вакцинацией, напротив, настолько плохо, что по кори мы входим в топ-10 стран мира, где высокая заболеваемость этой опасной инфекцией. Антирейтинг говорит о доверии населения к медицине.

Исправит ли ситуацию новый Кодекс о здоровье и как заставить родителей прививать своих детей – в нашем материале.

Как предлагают бороться с массовым отказом от прививок

На стадии обсуждения нового Кодекса "О здоровье народа и системе здравоохранения" общественные организации, медицинское сообщество и рядовые казахстанцы выдвигали различные предложения:

запретить принимать непривитых детей в детские сады;

штрафовать детские сады за приём непривитых детей (штраф 15 МРП – 39 765 тенге);

штрафовать родителей за отказ от вакцинации;

штрафовать родителей, дети которых заболели вирусом, от которого не были привиты;

обязать родителей невакцинированных детей лечить малышей за свой счёт.

После долгих обсуждений законопроект ушёл в Парламент только с одной поправкой о вакцинации – внести изменения в Закон РК об "Об образовании":

Дети, не получившие профилактические плановые прививки по причине отказа родителей против заболеваний, перечень которых утверждается Правительством, в случае отсутствия медицинских противопоказаний, не допускаются в организации дошкольного образования в целях предупреждения их инфицирования и окружающих детей инфекционными заболеваниями.

Информацию о прививках будут по-прежнему представлять поликлиники.

"Никакой административной ответственности не будет предусмотрено ни в отношении детских садов, ни в отношении родителей. Закон будет обязывать делать прививки. В одной группе в садике, бывает, собираются разные дети:

привитый ребёнок,

малыш, чей возраст ещё не подошёл для вакцинации,

тот, что имеет медотвод,

непривитый ребёнок.

Коллективный иммунитет держится за счёт тех, кто привит. И таких должно быть больше", – объясняет вице-министр здравоохранения Ляззат Актаева.

Эпидемиологи же говорят, что всё новое – хорошо забытое старое.

"До 2013 года в Кодексе о здоровье так и было написано, как сейчас предлагают. То есть говорилось, что родители должны прививать своих детей. Тогда "отказники" были, но больше по причине религиозных соображений. В 2013 году формулировку поменяли, написав, что родитель должен привить, если согласен. Другими словами, дали выбор. В результате с каждым годом "отказников" становится всё больше и больше. И этот небольшой процент через пару лет станет угрожающим", – говорит начальник отдела эпидемиологического мониторинга и оценки рисков Научно-практического центра санитарно-эпидемиологической экспертизы и мониторинга Айнагуль Куатбаева.

Снизить количество "отказников" можно, повысив информированность. Чем больше компетентные люди будут говорить о необходимости вакцинации, тем больше доверия у населения. В этом помощниками могут стать СМИ. Что касается штрафов, то так можно только настроить родителей против прививок. Но есть и другие рычаги давления.

"В Германии карательные меры тоже не применяют, там просто лишают всех, кто отказался от прививки, медицинского полиса. А лечиться в этой стране очень дорого и не по карману каждому. Даже при этом "отказники" ещё есть, но в разы меньше. Мы считаем, надо и в новом кодексе прописать обязательность вакцинации", – предлагает профессор, основатель школы вакцинологии Сакен Амиреев.

Почему казахстанцы отказываются от вакцинации

Казахстанцы отказываются от вакцинации по нескольким причинам:

личные мотивы;

религиозные убеждения;

медицинские показания.

Именно в такой последовательности. Религиозные убеждения ушли на второе место, хотя ещё несколько лет половина "отказников" ссылалась на веру. Люди считали, что судьбу следует отдать в руки Всевышнего. Сейчас процент таких снизился до 30.

"На первое место вышли личные мотивы. Родители приводят недоказанные и беспочвенные доводы людей, которые распространяют негативную информацию о вакцинации в СМИ, социальных сетях, мессенджерах. В 2019 году от 2 до 6% в отдельных регионах увеличилась доля отказа из-за такого рода дезинформации", – говорит Айнагуль Куатбаева.

Перечень из медицинских отводов состоит из 32 пунктов, по которым врачи не рекомендуют прививки. Часть из них временные противопоказания (например, острое заболевание), часть – постоянные. Соответственно, вакцинацию откладывают на другие сроки либо полностью отменяют. В этих случаях эпидемиологи рекомендуют привить окружающих (родителей, родственников), чтобы среда малыша была безопасной.

В том, что казахстанцы больше верят сообщениям из мессенджеров, чем врачам, возможно, виноваты сами медики. Вспомнить хотя бы случай с распространением аудиозаписи о коронавирусе в Казахстане. Полицейские задержали авторов видео- и аудиосообщений – ими оказались врач и водители скорой помощи.

Зачем нужна вакцинация

Вакцинация по тем заболеваниям, которые есть в Национальном календаре прививок, обязательна. Причина банальна – нет лекарства, способного вылечить человека от этого вируса. Сложилась такая практика, что как только становится известен возбудитель и механизм передачи нового вируса, учёные всего мира начинают разрабатывать вакцину.

"Альтернативы нет у Казахстана, не созданы антибиотики для лечения этих заболеваний. Если мы не можем вылечить, то предостеречь хотя бы должны. В Австралии есть дикие племена, которые 100% вакцинированы. Им сказали: "Надо", – они пришли. По исследованиям, отказываются в тех странах, где образованность выше – Европа, некоторые страны Центральной Азии, СНГ. В Казахстане люди начитанные, образованные, вот и отказываются", – говорит Сакен Амиреев.

Эффективны ли прививки

В Казахстане ещё пару лет назад вакцинация проводилась по 17 вирусам, сейчас по 21. Такие рекомендации даёт ВОЗ.

Пользу прививок подтверждает история.

В 1995 году в Казахстане было 1105 случаев заболевания дифтерией , 66 – с летальным исходом. С начала вакцинации количество заболевших начало сокращаться. С 2009 года не зафиксировано ни одного случая.

, 66 – с летальным исходом. С начала вакцинации количество заболевших начало сокращаться. С 2009 года не зафиксировано ни одного случая. С 1980 до 1995 года в Казахстане зафиксировано 142 случая полиомиелита . С момента вакцинации (с 1996 года по сей день) – ни одного случая заболевания. В 2002 году ВОЗ признала Казахстан страной, свободной от полиомиелита.

. С момента вакцинации (с 1996 года по сей день) – ни одного случая заболевания. В 2002 году ВОЗ признала Казахстан страной, свободной от полиомиелита. Более 40 лет чумы нет во всём мире.

нет во всём мире. Последние два случая оспы зафиксированы в 1978 году в Сомали. Через два года ВОЗ заявила о полной ликвидации заболевания, с тех пор вакцинация вообще не проводится.

зафиксированы в 1978 году в Сомали. Через два года ВОЗ заявила о полной ликвидации заболевания, с тех пор вакцинация вообще не проводится. С 1998 года в Национальный календарь прививок РК добавили вакцину против гепатита В. С тех пор наблюдается снижение заболеваемости в 166 раз. С 2012 года среди привитых людей заболеваемость ни разу не встречалась.

"Мы прививаем от вирусного гепатита В, но единичные случаи заболевших среди детей до 14 лет фиксируются. Но только среди тех, кто не прививался. До внедрения вакцинации в начале 1990-х годов в Казахстане фиксировали от четырёх до шести тысяч случаев заболевания гепатитом В. Это коварная инфекция, которая приводила к смерти детей до шести лет. Сейчас заболеваемость снизилась в разы", – говорит Айнагуль Куатбаева.

Среди 10 угроз здоровью человечеству ВОЗ назвала низкий охват в вакцинации. Если охват ниже 95%, то эффективность снижается в геометрической прогрессии. В Техасе провели исследование и выяснили, что если вакцинация снижается на 5%, то объём вспышек в городах этого штата увеличивается на 4000%.

"Сейчас корь – это индикатор охвата вакцинации, потому что это инфекция, передающаяся воздушно-капельным путём. В условиях глобальной миграции эпидемиологическая обстановка зачастую зависит от активности миграционных процессов. Когда в отдельных странах показатель отказа высокий, например, в Украине 60% населения прививаются, во многих странах происходят волнообразные вспышки кори. Другими словами, мы находимся в активной циркуляции кори", – поясняет доктор медицинских наук, профессор Борис Каральник.

Опасным врачи называют снижение вакцинации из-за того, что из 17 тысяч "отказников" 65% – это дети до года.

Но подхватить вирус могут и привитые люди. Такие случаи в Казахстане были. Например, в прошлом году среди умерших от кори 29 детей были те, кто получил вакцину. По словам врачей, у них после прививки иммунитет не успел выработаться. А чтобы заразиться, достаточно 10-15 минут контакта с больным на расстоянии метра.

По данным ВОЗ, в 2013 году от кори в мире погибли 145 тысяч человек, или 400 человек в день. Из тысячи заболевших скончался каждый третий. Вспышка кори в Казахстане была в 2013-2015 годах. Заболели 2 315 человек.

Сколько женщин могла спасти прививка от рака шейки матки

Шесть лет назад казахстанским девочкам-подросткам начали проводить вакцинацию против вируса папилломы человека, который вызывает различные заболевания. Самое распространённое среди них рак шейки матки. Пилотный проект запустили в четырёх регионах. По прогнозам врачей, прививка защитила бы в будущем 85% женщин от рака.

"Тогда, как и сейчас, в обществе была почти истеричная реакция. Люди восклицали: "Что будет с нашими девочками?" В результате вакцинацию свернули. Я сделал расчёт – сколько спустя годы в результате шести лет прекращения вакцинации мы потеряем. Получилось, что 3,5 тысячи женщин погибнут от рака, который мы могли бы остановить", – говорит Борис Каральник.

По словам его коллеги Айнагуль Куатбаевой, в обществе слишком много предрассудков, мешающих кампании по вакцинации. Один из них, что прививка от кори приводит к аутизму.

"Нет этому доказательной базы. Ведущие СМИ мира в 1998 году обнародовали результаты исследования учёного из Великобритании Эндрю Уэйкфилда. Он провёл исследование в группе, где дети изначально болели аутизмом. Аутизма всё больше и больше встречается только потому, что обученных кадров стало больше, которые умеют выявлять заболевание, а также появились новые методы диагностики", – уверена Айнагуль Куатбаева.

В Министерстве здравоохранения считают, кодекс не создан для того, чтобы напугать, ограничить или настроить против казахстанцев. В вопросе вакцинации работает солидарная ответственность: если мало людей будут прививаться, то коллективный иммунитет будет низкий, а значит, общество более уязвимо к вирусам. Даже к побеждённым.