Минторг: В январе выявили семь случаев превышения пороговых цен, но реакции акиматов не было

В январе 2020 года рост цен на социально значимые товары составил 0,3%, передает Informburo.kz.

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В январе 2020 года сезонный рост цен составил 0,3%. Это в два раза меньше, чем в январе прошлого года, и сопоставимо с ростом цен первых месяцев предыдущих лет, сообщил министр торговли и интеграции РК Бахыт Султанов на заседании Правительства.

По словам министра, причиной роста, помимо объективных факторов, связанных с неурожаем и экспортом, стала недостаточная активность акиматов по мониторингу цен и принятию оперативных мер.

"В прошлом году было зафиксировано 67 случаев превышения пороговых цен во всех регионах. Но ни один акимат не принял процедур по установлению предельно допустимых цен и не принял установленных законом мер воздействия на торговые объекты. В январе снова зафиксировано семь случаев превышения пороговых цен. Однако реакции от акиматов опять не последовало", – сказал Бахыт Султанов.

Он добавил, что формирование и использование стабфондов требует кардинальных изменений. К примеру, в 2019 году в Шымкенте и Мангистауской области товарные интервенции вообще не проводились. В других регионах они проводились не в тех товарных группах, где произошёл наибольший рост цен.

"Например, было реализовано 2 тысячи тонн картофеля. По нему низкая импортозависимость, и рост цен был несущественный. При росте цен на гречку на 80,5%, общий объём её реализации из стабфондов составил всего лишь 213 тонн, что не повлияло на рынок. В то же время на счетах и депозитах стабфондов имеется 3 млрд тенге свободных средств, ранее выделенных из бюджета, для закупки товаров", – заметил министр.

Разработанный Минторгом пакет мер по стабилизации цен включает:

увеличение объёмов производства социально значимых продуктов питания;

предотвращение сговора торговой наценки мерами антимонопольного законодательства;

привлечение общественности для мониторинга цен;

развитие электронной торговли;

создание товаропроводящей инфраструктуры и необходимых условий для хранения и эффективного распределения продукции.

Премьер-министр РК Аскар Мамин поручил Министерству торговли и интеграции совместно с Министерствами финансов, сельского хозяйства в течение недели определиться со структурой финансирования проектов по созданию системы оптово-распределительных и агро-логистических центров.