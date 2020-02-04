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04.02.20 12:18
alex_60
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//пахнет бурбоном и виски"/ одного поля ягоды. ну это примерно как "пахнет абсолютом и водкой".
04.02.20 12:16
maxsaf
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alex_60: что то пропустил похоже. Видимо, саму статью ))
04.02.20 12:13
Butch
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04.02.20 12:09
alex_60
Флуд и оффтопик (часть 4)
Butch: Ой не кликайте беду Таноми! Ой не надо поэты переономастили же . обращайтесь правильно.
04.02.20 12:07
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Минторг: В январе выявили семь случаев превышения пороговых цен, но реакции акиматов не было

4 февраля 2020, 10:53 |  Государство

В январе 2020 года рост цен на социально значимые товары составил 0,3%, передает Informburo.kz.

Фото inbusiness.kz

В январе 2020 года сезонный рост цен составил 0,3%. Это в два раза меньше, чем в январе прошлого года, и сопоставимо с ростом цен первых месяцев предыдущих лет, сообщил министр торговли и интеграции РК Бахыт Султанов на заседании Правительства.

По словам министра, причиной роста, помимо объективных факторов, связанных с неурожаем и экспортом, стала недостаточная активность акиматов по мониторингу цен и принятию оперативных мер.

"В прошлом году было зафиксировано 67 случаев превышения пороговых цен во всех регионах. Но ни один акимат не принял процедур по установлению предельно допустимых цен и не принял установленных законом мер воздействия на торговые объекты. В январе снова зафиксировано семь случаев превышения пороговых цен. Однако реакции от акиматов опять не последовало", – сказал Бахыт Султанов.

 

Он добавил, что формирование и использование стабфондов требует кардинальных изменений. К примеру, в 2019 году в Шымкенте и Мангистауской области товарные интервенции вообще не проводились. В других регионах они проводились не в тех товарных группах, где произошёл наибольший рост цен.

"Например, было реализовано 2 тысячи тонн картофеля. По нему низкая импортозависимость, и рост цен был несущественный. При росте цен на гречку на 80,5%, общий объём её реализации из стабфондов составил всего лишь 213 тонн, что не повлияло на рынок. В то же время на счетах и депозитах стабфондов имеется 3 млрд тенге свободных средств, ранее выделенных из бюджета, для закупки товаров", – заметил министр.

Разработанный Минторгом пакет мер по стабилизации цен включает:

  • увеличение объёмов производства социально значимых продуктов питания;
  • предотвращение сговора торговой наценки мерами антимонопольного законодательства;
  • привлечение общественности для мониторинга цен;
  • развитие электронной торговли;
  • создание товаропроводящей инфраструктуры и необходимых условий для хранения и эффективного распределения продукции.

Премьер-министр РК Аскар Мамин поручил Министерству торговли и интеграции совместно с Министерствами финансов, сельского хозяйства в течение недели определиться со структурой финансирования проектов по созданию системы оптово-распределительных и агро-логистических центров.
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Комментарии к новости
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* alex_60
Re: Минторг: В январе выявили семь случаев превышения пороговых...
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 7151
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 04.02.20 - 11:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
возня какая то пустая.
" в течение недели определиться со структурой ..."
типа через неделю заживем как в раю.
Б.Султанов решит все запросто.
где он раньше был.
бывший министр финансов,там все порешал,
на торговлю поставили.
мастер на все руки.
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§ KstKZ
Re: Минторг: В январе выявили семь случаев превышения пороговых...
KstKZ


(Пользователи)
Сообщений: 36
Регистрация: 30.01.20
Отправлено: 04.02.20 - 11:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
"В прошлом году было зафиксировано 67 случаев превышения пороговых цен во всех регионах. Но ни один акимат не принял процедур по установлению предельно допустимых цен и не принял установленных законом мер воздействия на торговые объекты. В январе снова зафиксировано семь случаев превышения пороговых цен. Однако реакции от акиматов опять не последовало"

Интересно, штрафовать будут?
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* сайлау курманов
Re: Минторг: В январе выявили семь случаев превышения пороговых...
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3481
Регистрация: 03.07.12
Отправлено: 04.02.20 - 11:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Что-то я не пойму, вообще-то мы при капитализме живём, чем там минторг занимается, такую бурную деятельность рассказал и картошку сюда втюхал. Там же все частники, они за неделю пронюхают куда что надо отвести и продать
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"Нужные деньги"
Вопрос недели
Президент РК назвал провальной работу министров и акимов по сдерживанию роста цен на социально значимые продукты питания, но не стал объявлять выговоры за неисполнение его поручений. Считаете ли вы правильным такой стиль управления?
Да. Объявление выговора - неэффективный путь к достижению хороших результатов.
Да. Исполнителям нужно дать еще один шанс, а если не справятся, сразу уволить.
Да. Чиновники не выполнили поручение из-за объективных причин, хоть и старались.
Нет. Только регулярные наказания могут заставить чиновников нормально работать.
 
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