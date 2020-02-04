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drakon
Переименование Заречного, рост цен и бизнес-программы - что ещё обсуждали на встрече с акимом Костанайского района
Гога: А что это такое - ВКС ?? Это - Военно Космические Силы... :lol: :oops:
04.02.20 00:03
Гога
Переименование Заречного, рост цен и бизнес-программы - что ещё обсуждали на встрече с акимом Костанайского района
из-за ВКС с премьер-министром. Источник:www.ng.kz А что это такое - ВКС ??
03.02.20 23:41
elektron
Переименование Заречного, рост цен и бизнес-программы - что ещё обсуждали на встрече с акимом Костанайского района
Гога: -Китайцев позовите - они вон больницу на 1 000 человек за 10 (десять) дней построили и обустроили . Нельзя, у них или для них карантин. Вот эпидемия пройдёт, обязательно позовут и построят...
03.02.20 23:25
aodhan
ДТП с участием машины полиции
В любой непонятной ситуации снимай номер 🙈😅
03.02.20 23:22
drakon
Переименование Заречного, рост цен и бизнес-программы - что ещё обсуждали на встрече с акимом Костанайского района
Гога: Здесь получается - 100 центнеров с га ?? Скажи, хоть и 200. Кто проверять будет... :oops: :lol:
03.02.20 23:18
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Переименование Заречного, рост цен и бизнес-программы - что ещё обсуждали на встрече с акимом Костанайского района

Георгий ГОВОРОВ

3 февраля 2020, 21:33 |  Общество

Виктор РАДЧЕНКО встретился с населением сегодня, 3 февраля, в ДК «Алтын дан» города Тобыла. Первым, что услышал корреспондент «НГ», прибыв на место, стало сообщение гардеробщицы о том, что свободных мест в зале нет. В зале действительно поставили несколько дополнительных стульев.

Аким начал отчётную встречу с 20-минутного доклада о том, как изменился район в 2019 году. Среднемесячная зарплата за год выросла с 104 200 до 111 700 тенге, да и по многим другим показателям наблюдается рост.

Правда, многие проблемы остались старыми - жители жаловались на качество ремонта дорог, отсутствие в сёлах центрального газо- и водоснабжения. Из отчёта акима следовало, что центральный водопровод в 2020 году должен появиться в Надеждинке, его стоимость - 684 814 000 тенге. Разработаны ПСД на строительство центрального водоснабжения в селах Владимировка, Московское, Садчиковка, Айсары и Половниковка, Александровка, Константиновка, Алтынсарино, Алтын-Дала и трех пунктов раздачи воды в селах Белозерка, Майколь и Шеминовка.

Пенсионер Александр ПОДЗЕМЕЛЬНЫХ спросил, какие работы запланированы в парке Победы города Тобыл перед юбилеем окончания Великой Отечественной войны.

- Мы в прошлом году, перед праздниками, проводили там ремонтные работы, - ответил Радченко. - Но и в этом году, учитывая 75-летие победы, уже проведено совещание с заинтересованными лицами и акимом Тобыла, где обсуждали ремонт парка. Мы приступим к работам, как только это будет возможно. И сумма там будет выделена намного больше, чем в прошлом году.

 

Пенсионера Жаксылыка ЖУНУСУЛЫ интересовало, почему откладывается строительство школы в селе Енбек. Он припомнил обещание акима района, по которому уже в 2020 году должны заложить фундамент. Радченко пояснил, что ПСД прошла экспертизу, ждут выделения средств из областного бюджета. И отметил - по его мнению, «половина работы уже выполнена».

Кроме того, Жунусулы, в связи с юбилеем Абая Кунанбаева, предложил переименовать село Заречное в честь мыслителя. В зале принялись активно обсуждать инициативу.

- Празднование годовщины Абая мы обсуждали, - ответил аким района. - Что касается переименования - вы знаете, есть определённая процедура, нужно обращение инициативной группы. Должны пройти общественные слушания.

После чего отчётная встреча плавно превратилась в рабочее совещание с участием первого заместителя акима Костанайской области Гауеза НУРМУХАМБЕТОВА. Он заменил акима области, который не смог приехать из-за ВКС с премьер-министром.

Нурмухамбетов отметил, что по отчётам Костанайский район собирает с гектара 10 тонн зерновых, и подчеркнул - это очень маленький показатель. Недоволен зам акима области и работой районного отдела предпринимательства.

- Что касается предпринимательства, отмечу низкое сопровождение проектов в банках 2-го уровня по программе льготного кредитования, - сказал Нурмухамбетов. - По Костанайскому району из семи заявленных проектов одобрен только один. По остальным - неполный пакет документов. Да и даже семь проектов - это ничтожно мало.

Руководитель отдела предпринимательства Татьяна ШАБАЕВА сообщила, что сами предприниматели не готовы участвовать в этой программе, а документы они сдавали, чтобы получить кредит в банке под 6% годовых. Нурмухамбетов поручил акиму района взять эту ситуацию под свой контроль.

Собравшиеся в зале продолжили задавать вопросы.

Сансыбай МУРЗАБЕКОВ из села Енбек спросил, почему не работает СПК «Алексадровка», отметив, что за всё время не было ни одного отчёта о работе кооператива. Поэтому, по его мнению, никто и не хочет участвовать в других проектах, так как не верят в их жизнеспособность.

 

Руководитель отдела сельского хозяйства Марат САРТОВ ответил, что СПК был создан в пилотном режиме, приобрели молоковоз и приёмный пункт, около 15 заёмщиков оформили кредиты. И признал - внутри СПК есть проблемы, которые он постарается решить в ближайшее время. Виктор Радченко предложил обсудить этот вопрос после отчётной встречи.

Житель села Садовое Мухамед АСКАРОВ выразил недовольство тем, что отчётная встреча проходит в рабочее время, и предложил перенести в будущем такие мероприятия на вечер или выходные дни.

- У нас получилось почти производственное совещание, нас закидали цифрами, но вопрос повышения цен остался нетронутым, - отметил Аскаров. - В послевоенные годы цены понижались. Был такой лозунг «Всё для человека!». Средняя зарплата маленькая, тем более, что многие получают и того меньше. Больше половины населения живёт за чертой бедности. Цены на продукты растут. Вот эти ярмарки погоды не делают. Почему эту сферу не контролируют?

Ответил на этот вопрос Гауез Нурмухамбетов.

- Да, всё дорожает, рынок диктует спрос, спрос диктует предложение, но по 19 продуктам социально значимых товаров, которые непосредственно контролирует местная исполнительная власть, абсолютные цены ниже, чем по республике. Не всё удаётся сделать, но мы стараемся решать эти вопросы.

Отчётная встреча продлилась чуть меньше 2-х часов. Ответить аким района успел на вопросы всех, кто поднимал руку. Видимо, остальные почти 300 человек пришли просто выслушать акима, либо нашли ответы в его докладе.

Фото Георгия ГОВОРОВА
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Комментарии к новости
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§ abaika95
Re: Переименование Заречного, рост цен и бизнес-программы - что...
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2973
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 03.02.20 - 21:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//Видимо, остальные почти 300 человек пришли просто выслушать акима, либо нашли ответы в его докладе.//




Или у них были вопросы схожие с заданными остальными участниками,поэтому и свои задавать было уже бессмысленно,такой может быть вариант?)
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§ abaika95
Re: Переименование Заречного, рост цен и бизнес-программы - что...
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2973
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 03.02.20 - 21:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//Что касается переименования - вы знаете, есть определённая процедура, нужно обращение инициативной группы. Должны пройти общественные слушания./



Бюрократично отшил деда)
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§ Гога
Re: Переименование Заречного, рост цен и бизнес-программы - что...
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2165
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 03.02.20 - 22:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
собирает с гектара 10 тонн зерновых,

----собирает с гектара 10 тонн зерновых,----?? У меня мозги плавятся -===Георгий , что это за цифра ?? Урожайность меряют в центнерах с га , не так ли ?? Здесь получается - 100 центнеров с га ??
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§ Гога
Re: Переименование Заречного, рост цен и бизнес-программы - что...
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2165
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 03.02.20 - 22:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
[code]центральный водопровод в 2020 году должен появиться в Надеждинке, его стоимость - 684 814 000 тенге

Там около 1300 жителей ---526 780 тнг на человека . А на семью ещё больше . Вопрос : Есть техническая возможность пробурить скважину каждой семье ?? Или так отпилить не будет возможности ? Жаль , но мой вопрос повиснет в воздухе .
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§ Гога
Переименование Заречного, рост цен и бизнес-программы - что ещё обсуждали на встрече с акимом Костанайского района
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2165
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 03.02.20 - 22:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Код:
почему откладывается строительство школы в селе Енбек

Источник: https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=37564#837640
----Китайцев позовите - они вон больницу на 1 000 человек за 10 (десять) дней построили и обустроили .

[Исправлено: Гога, 03.02.2020 - 19:24]
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§ abaika95
Re: Переименование Заречного, рост цен и бизнес-программы - что...
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2973
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 03.02.20 - 22:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//abaika95:собирает с гектара 10 тонн зерновых//



А я то тут причем?)
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§ yudjin
Re: Переименование Заречного, рост цен и бизнес-программы - что...
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6376
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 03.02.20 - 22:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Кроме того, Жунусулы, в связи с юбилеем Абая Кунанбаева, предложил переименовать село Заречное в честь мыслителя.

Да что мелочиться... можно сразу город Абай!... там штук пять многоэтажек с печным отоплением и одна асфальтированная улица есть... что еще надо для статуса города? Да и микроволновки на кухне как аргумент у тобыльской бабы.

Нисколько не удивлюсь, что к очередной дате незалежности и переименуют... несмотря на то что, посёлок в этом же сельском округе уже есть с таким названием. География, история и здравый смысл для нынешних руководителей как показывает жизнь- ничто!
Но ведь главное вовремя сделанный посыл посыл аксакала, заброс идеи тайной инициативной группки, которая уже наверняка нарисовалась в акиматовских кулуарах. ..
..а то понимаешь, родственники приедут, объясняй им кто такой заречный, мичурин и лисаков...
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§ Гога
Re: Переименование Заречного, рост цен и бизнес-программы - что...
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2165
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 03.02.20 - 22:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Код:
переименовать село Заречное

Источник: https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=37564
-----Кто там вспоминал , когда в Тобыл переименовали , что про Заречное забыли ?? :-) :-)
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§ Гога
Re: Переименование Заречного, рост цен и бизнес-программы - что...
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2165
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 03.02.20 - 22:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
А я то тут причем?

-----Ну чуток перепутал -
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§ drakon
Re: Переименование Заречного, рост цен и бизнес-программы - что...
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 18503
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 03.02.20 - 23:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Гога:
Здесь получается - 100 центнеров с га ??

Скажи, хоть и 200. Кто проверять будет?... :oops: :lol:
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§ elektron
Переименование Заречного, рост цен и бизнес-программы - что ещё обсуждали на встрече с акимом Костанайского района
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4394
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 03.02.20 - 23:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Гога:
-Китайцев позовите - они вон больницу на 1 000 человек за 10 (десять) дней построили и обустроили .

Нельзя, у них или для них карантин. Вот эпидемия пройдёт, обязательно позовут и построят 8-) А апосля точно городом назовут ;-)

[Исправлено: elektron, 03.02.2020 - 18:27]
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§ Гога
Re: Переименование Заречного, рост цен и бизнес-программы - что...
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2165
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 03.02.20 - 23:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Код:
из-за ВКС с премьер-министром.

Источник: https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=37564#837657
---------------------------------------------А что это такое - ВКС ??
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§ drakon
Re: Переименование Заречного, рост цен и бизнес-программы - что...
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 18503
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 04.02.20 - 00:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Гога:
---------------------------------------------А что это такое - ВКС ??

Это - Военно Космические Силы... :lol: :oops:
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"Нужные деньги"
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Президент РК назвал провальной работу министров и акимов по сдерживанию роста цен на социально значимые продукты питания, но не стал объявлять выговоры за неисполнение его поручений. Считаете ли вы правильным такой стиль управления?
Да. Объявление выговора - неэффективный путь к достижению хороших результатов.
Да. Исполнителям нужно дать еще один шанс, а если не справятся, сразу уволить.
Да. Чиновники не выполнили поручение из-за объективных причин, хоть и старались.
Нет. Только регулярные наказания могут заставить чиновников нормально работать.
 
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