Переименование Заречного, рост цен и бизнес-программы - что ещё обсуждали на встрече с акимом Костанайского района

Виктор РАДЧЕНКО встретился с населением сегодня, 3 февраля, в ДК «Алтын дан» города Тобыла. Первым, что услышал корреспондент «НГ», прибыв на место, стало сообщение гардеробщицы о том, что свободных мест в зале нет. В зале действительно поставили несколько дополнительных стульев.

Аким начал отчётную встречу с 20-минутного доклада о том, как изменился район в 2019 году. Среднемесячная зарплата за год выросла с 104 200 до 111 700 тенге, да и по многим другим показателям наблюдается рост.

Правда, многие проблемы остались старыми - жители жаловались на качество ремонта дорог, отсутствие в сёлах центрального газо- и водоснабжения. Из отчёта акима следовало, что центральный водопровод в 2020 году должен появиться в Надеждинке, его стоимость - 684 814 000 тенге. Разработаны ПСД на строительство центрального водоснабжения в селах Владимировка, Московское, Садчиковка, Айсары и Половниковка, Александровка, Константиновка, Алтынсарино, Алтын-Дала и трех пунктов раздачи воды в селах Белозерка, Майколь и Шеминовка.

Пенсионер Александр ПОДЗЕМЕЛЬНЫХ спросил, какие работы запланированы в парке Победы города Тобыл перед юбилеем окончания Великой Отечественной войны.

- Мы в прошлом году, перед праздниками, проводили там ремонтные работы, - ответил Радченко. - Но и в этом году, учитывая 75-летие победы, уже проведено совещание с заинтересованными лицами и акимом Тобыла, где обсуждали ремонт парка. Мы приступим к работам, как только это будет возможно. И сумма там будет выделена намного больше, чем в прошлом году.

Пенсионера Жаксылыка ЖУНУСУЛЫ интересовало, почему откладывается строительство школы в селе Енбек. Он припомнил обещание акима района, по которому уже в 2020 году должны заложить фундамент. Радченко пояснил, что ПСД прошла экспертизу, ждут выделения средств из областного бюджета. И отметил - по его мнению, «половина работы уже выполнена».

Кроме того, Жунусулы, в связи с юбилеем Абая Кунанбаева, предложил переименовать село Заречное в честь мыслителя. В зале принялись активно обсуждать инициативу.

- Празднование годовщины Абая мы обсуждали, - ответил аким района. - Что касается переименования - вы знаете, есть определённая процедура, нужно обращение инициативной группы. Должны пройти общественные слушания.

После чего отчётная встреча плавно превратилась в рабочее совещание с участием первого заместителя акима Костанайской области Гауеза НУРМУХАМБЕТОВА. Он заменил акима области, который не смог приехать из-за ВКС с премьер-министром.

Нурмухамбетов отметил, что по отчётам Костанайский район собирает с гектара 10 тонн зерновых, и подчеркнул - это очень маленький показатель. Недоволен зам акима области и работой районного отдела предпринимательства.

- Что касается предпринимательства, отмечу низкое сопровождение проектов в банках 2-го уровня по программе льготного кредитования, - сказал Нурмухамбетов. - По Костанайскому району из семи заявленных проектов одобрен только один. По остальным - неполный пакет документов. Да и даже семь проектов - это ничтожно мало.

Руководитель отдела предпринимательства Татьяна ШАБАЕВА сообщила, что сами предприниматели не готовы участвовать в этой программе, а документы они сдавали, чтобы получить кредит в банке под 6% годовых. Нурмухамбетов поручил акиму района взять эту ситуацию под свой контроль.

Собравшиеся в зале продолжили задавать вопросы.

Сансыбай МУРЗАБЕКОВ из села Енбек спросил, почему не работает СПК «Алексадровка», отметив, что за всё время не было ни одного отчёта о работе кооператива. Поэтому, по его мнению, никто и не хочет участвовать в других проектах, так как не верят в их жизнеспособность.

Руководитель отдела сельского хозяйства Марат САРТОВ ответил, что СПК был создан в пилотном режиме, приобрели молоковоз и приёмный пункт, около 15 заёмщиков оформили кредиты. И признал - внутри СПК есть проблемы, которые он постарается решить в ближайшее время. Виктор Радченко предложил обсудить этот вопрос после отчётной встречи.

Житель села Садовое Мухамед АСКАРОВ выразил недовольство тем, что отчётная встреча проходит в рабочее время, и предложил перенести в будущем такие мероприятия на вечер или выходные дни.

- У нас получилось почти производственное совещание, нас закидали цифрами, но вопрос повышения цен остался нетронутым, - отметил Аскаров. - В послевоенные годы цены понижались. Был такой лозунг «Всё для человека!». Средняя зарплата маленькая, тем более, что многие получают и того меньше. Больше половины населения живёт за чертой бедности. Цены на продукты растут. Вот эти ярмарки погоды не делают. Почему эту сферу не контролируют?

Ответил на этот вопрос Гауез Нурмухамбетов.

- Да, всё дорожает, рынок диктует спрос, спрос диктует предложение, но по 19 продуктам социально значимых товаров, которые непосредственно контролирует местная исполнительная власть, абсолютные цены ниже, чем по республике. Не всё удаётся сделать, но мы стараемся решать эти вопросы.

Отчётная встреча продлилась чуть меньше 2-х часов. Ответить аким района успел на вопросы всех, кто поднимал руку. Видимо, остальные почти 300 человек пришли просто выслушать акима, либо нашли ответы в его докладе.

Фото Георгия ГОВОРОВА