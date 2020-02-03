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abaika95
3,8 млрд тенге списало государство тем, кто брал беззалоговые кредиты, в Костанайской области
Цитата-//Так и с машинами, купленными за рубежом. Один из коллег в возрасте накопил и приобрел ваз в Челябинске, чтобы хоть как-то на дачу ездить.Другой имея не одну жоповозку на семью решил а почему...
03.02.20 19:31
abaika95
Флуд и оффтопик (часть 4)
Цитата-//Не поверите! Но это следствие диктатуры Каддафи// Да ну!?) Но при нем что-то с пулеметами на тачанках не гоняли по Триполи) а без него сразу начали) Цитата-//Так же как и наш бардак...
03.02.20 19:27
Butch
Женщину и ее сына спасли из горящего дома полицейские в Костанайской области
drakon: Может я - не прав? Правы :-) Это не более чем достаточно распространённая ошибка в понятиях. Когда все сопутствующие продукты горения, в том числе и имеющие характерный запах,...
03.02.20 19:25
yudjin
3,8 млрд тенге списало государство тем, кто брал беззалоговые кредиты, в Костанайской области
Вся эта акция по погашению добровольно взятых на не всегда первоочередные нужды кредитов просто пи-ар акция нового президента. Надо было ему казаться в глазах электората мессией, спасителем и...
03.02.20 19:24
drakon
Женщину и ее сына спасли из горящего дома полицейские в Костанайской области
Я считал, что угарный газ - без запаха. Может я - не прав... :lol: :oops:
03.02.20 19:07
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Женщину и ее сына спасли из горящего дома полицейские в Костанайской области

3 февраля 2020, 16:59 |  Происшествия

Пожар  в одной из квартир двухэтажного дома в селе Узунколь произошел в субботу, 1 февраля, около 18.20. Горели веранда и входная группа. В квартире находились 57-летняя женщина и ее 36-летний сын.

Как сообщили сегодня, 3 феврала, в пресс-службе ДП Костанайской области, в это время мимо дома проезжал полицейский-водитель, старшина Сагандык Жакенов. Он заметил дым и бросился на помощь. В то же время во двор, почувствовав запах угарного газа в квартире, выбежал сосед пострадавших - заместитель начальника районного отдела полиции подполковник Куаныш Шабденов.

- Шабденов вызвал пожарный расчет, отключил электропитание во всем доме и начал тушить пожар, закидывая снег на крышу и стены веранды, - сообщили в пресс-службе. -  А Жакенов попытался открыть заклинившую входную дверь, которая деформировалась от огня.

В конце концов Жакенову удалось выбить входную дверь и вынести на улицу уже терявших сознание жильцов квартиры. А Шабденов в это время вынес с горящей веранды газовый баллон.

Фото пресс-службы ДП Костанайской области
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§ drakon
Re: Женщину и ее сына спасли из горящего дома полицейские в...
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 18499
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 03.02.20 - 19:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Я считал, что угарный газ - без запаха.
Может я - не прав?... :lol: :oops:
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* Butch
Женщину и ее сына спасли из горящего дома полицейские в Костанайской области
Butch


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 503
Регистрация: 17.04.19
Отправлено: 03.02.20 - 19:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Может я - не прав?

Правы :-) Это не более чем достаточно распространённая ошибка в понятиях. Когда все сопутствующие продукты горения, в том числе и имеющие характерный запах, обозначаются как "угарный газ". :-)
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Да. Объявление выговора - неэффективный путь к достижению хороших результатов.
Да. Исполнителям нужно дать еще один шанс, а если не справятся, сразу уволить.
Да. Чиновники не выполнили поручение из-за объективных причин, хоть и старались.
Нет. Только регулярные наказания могут заставить чиновников нормально работать.
 
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