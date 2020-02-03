Женщину и ее сына спасли из горящего дома полицейские в Костанайской области

Пожар в одной из квартир двухэтажного дома в селе Узунколь произошел в субботу, 1 февраля, около 18.20. Горели веранда и входная группа. В квартире находились 57-летняя женщина и ее 36-летний сын.

Как сообщили сегодня, 3 феврала, в пресс-службе ДП Костанайской области, в это время мимо дома проезжал полицейский-водитель, старшина Сагандык Жакенов. Он заметил дым и бросился на помощь. В то же время во двор, почувствовав запах угарного газа в квартире, выбежал сосед пострадавших - заместитель начальника районного отдела полиции подполковник Куаныш Шабденов.

- Шабденов вызвал пожарный расчет, отключил электропитание во всем доме и начал тушить пожар, закидывая снег на крышу и стены веранды, - сообщили в пресс-службе. - А Жакенов попытался открыть заклинившую входную дверь, которая деформировалась от огня.

В конце концов Жакенову удалось выбить входную дверь и вынести на улицу уже терявших сознание жильцов квартиры. А Шабденов в это время вынес с горящей веранды газовый баллон.

Фото пресс-службы ДП Костанайской области