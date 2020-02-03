Ветер, туман и снег... Какой будет погода в ближайшие два дня на территории Костанайской области?
Тимур ГАФУРОВ
По прогнозу синоптиков, во вторник, 4 февраля, на большей части региона ожидается снег и метель, местами - гололед и туман. Ветер южный с переходом на юго-западный, его скорость ночью местами будет достигать 15-20 м/с.
Фото Ксении РЕБИК
Днем такая сила ветра прогнозируется уже почти во всей Костанайской области, а местами она будет достигать 23 м/с.
- Температура воздуха ночью 10-15, местами 15 градусов мороза, днем - от 3 градусов ниже нуля до 2 градусов тепла, - сообщила "НГ" инженер-синоптик отдела метпрогнозов КФ РГП "Казгидромет" Эльмира КОНЫСБАЙ. - В Костанае во вторник ожидается метель и гололед, ветер 15-20 м/с, температура ночью 10-12 градусов мороза, днем - от нуля до минус 2 градусов.
В среду, 5 февраля, также ожидаются осадки - ночью местами, а днем на большей части территории области. Кроме того, местами возможны туман, гололед и метель. Ветер юго-западный 15-20 м/с, порывами до 23-28 м/с. По области температура ночью от нуля до минус 5 градусов, местами до 8 градусов мороза, днем - от минус 3 градусов до 2 градусов выше нуля.
В Костанае в среду осадки, усиление ветра до 15-20 м/с, температура ночью минус 3-5 градусов, днем - от нуля до 2 градусов тепла.
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