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abaika95
3,8 млрд тенге списало государство тем, кто брал беззалоговые кредиты, в Костанайской области
Цитата-//Так и с машинами, купленными за рубежом. Один из коллег в возрасте накопил и приобрел ваз в Челябинске, чтобы хоть как-то на дачу ездить.Другой имея не одну жоповозку на семью решил а почему...
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abaika95
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03.02.20 19:27
Butch
Женщину и ее сына спасли из горящего дома полицейские в Костанайской области
drakon: Может я - не прав? Правы :-) Это не более чем достаточно распространённая ошибка в понятиях. Когда все сопутствующие продукты горения, в том числе и имеющие характерный запах,...
03.02.20 19:25
yudjin
3,8 млрд тенге списало государство тем, кто брал беззалоговые кредиты, в Костанайской области
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03.02.20 19:24
drakon
Женщину и ее сына спасли из горящего дома полицейские в Костанайской области
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Ветер, туман и снег... Какой будет погода в ближайшие два дня на территории Костанайской области?

Тимур ГАФУРОВ

3 февраля 2020, 16:20 |  Общество

По прогнозу синоптиков, во вторник, 4 февраля, на большей части региона ожидается снег и метель, местами - гололед и туман. Ветер южный с переходом на юго-западный, его скорость ночью местами будет достигать 15-20 м/с.

Фото Ксении РЕБИК

Днем такая сила ветра прогнозируется уже почти во всей Костанайской области, а местами она будет достигать 23 м/с.

- Температура воздуха ночью 10-15, местами 15 градусов мороза, днем - от 3 градусов ниже нуля до 2 градусов тепла, - сообщила "НГ" инженер-синоптик отдела метпрогнозов КФ РГП "Казгидромет" Эльмира КОНЫСБАЙ. - В Костанае во вторник ожидается метель и гололед, ветер 15-20 м/с, температура ночью 10-12 градусов мороза, днем - от нуля до минус 2 градусов.

В среду, 5 февраля, также ожидаются осадки - ночью местами, а днем на большей части территории области. Кроме того, местами возможны туман, гололед и метель. Ветер юго-западный 15-20 м/с, порывами до 23-28 м/с. По области температура ночью от нуля до минус 5 градусов, местами до 8 градусов мороза, днем - от минус 3 градусов до 2 градусов выше нуля.

В Костанае в среду осадки, усиление ветра до 15-20 м/с, температура ночью минус 3-5 градусов, днем - от нуля до 2 градусов тепла.
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§ Поедатель
Re: Ветер, туман и снег... Какой будет погода в ближайшие два...
Поедатель


(Пользователи)
Сообщений: 16
Регистрация: 26.07.17
Отправлено: 03.02.20 - 17:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Там наверху хоть бы подождали, когда этот снег уберут, а потом бы сыпали снова. Ни проехать, не пройти.
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Да. Исполнителям нужно дать еще один шанс, а если не справятся, сразу уволить.
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