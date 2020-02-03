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Минтруда изучает возможность выплачивать пособия по уходу за ребёнком в течение трёх лет

3 февраля 2020, 13:38 |  Государство
Министерство рассчитывает варианты увеличения срока выплаты пособий по уходу за ребёнком, передает Informburo.kz.

Иллюстративное фото clickprophotographers.com

Министерство труда и социальной защиты населения Казахстана предлагает продлить срок выплаты пособий по уходу за ребёнком, сообщил глава ведомства Биржан Нурымбетов.

"Мы в министерстве труда хотим инициировать вопрос увеличения пособий по уходу за ребёнком, которые сегодня у нас выплачиваются до одного года. Рассматриваем и просчитываем у себя пока варианты до полутора или трёх лет. Это было бы логично", – сказал Биржан Нурымбетов.

По его словам, сегодня около 387 тысяч матерей получают пособия по уходу за ребёнком. Неработающие матери получают выплаты из бюджета, от 15 до 24 тысяч тенге ежемесячно в течение года, работающие – 40% от своей заработной платы из фонда соцстрахования.

"Мы бы хотели также инициировать пособия по уходу за инвалидом. Сегодня родителям-опекунам по уходу за ребёнком-инвалидом предусмотрено пособие, а также предусмотрено по уходу за инвалидом I группы с детства. Но в жизни есть и взрослые инвалиды I группы, которые не являются инвалидами с детства, но они также требуют ухода и, наверное, правильно и логично будет ввести дополнительное пособие", – сказал Биржан Нурымбетов.

Он подчеркнул, что пока это планы самого министерства, предложения в Правительство и на согласование исполнительных органов ещё не вносились.
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Комментарии к новости
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§ Гога
Re: Минтруда изучает возможность выплачивать пособия по уходу за...
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2149
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 03.02.20 - 13:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Я таки понимаю , что немецкий опыт чиновники не хотят перенимать ??Лучше японский для госслужащих принять?? :-o
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§ Тот самый
Re: Минтруда изучает возможность выплачивать пособия по уходу за...
Тот самый


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 423
Регистрация: 31.05.18
Отправлено: 03.02.20 - 14:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Рассматриваем и просчитываем у себя пока варианты до полутора или трёх лет. Это было бы логично


Еще бы не логично. Очередь в садик подходит к 3-м годам в лучшем случае. Либо отдавай в частный, который в несколько раз дороже.

А вообще могли бы и до 18 (или даже 22-23, окончания обучения в ВУЗе) платить - ничего страшного, потом с этого ребёнка налогами всё назад получит государство.
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Да. Объявление выговора - неэффективный путь к достижению хороших результатов.
Да. Исполнителям нужно дать еще один шанс, а если не справятся, сразу уволить.
Да. Чиновники не выполнили поручение из-за объективных причин, хоть и старались.
Нет. Только регулярные наказания могут заставить чиновников нормально работать.
 
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