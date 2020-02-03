Минтруда изучает возможность выплачивать пособия по уходу за ребёнком в течение трёх лет
Иллюстративное фото clickprophotographers.com
Министерство труда и социальной защиты населения Казахстана предлагает продлить срок выплаты пособий по уходу за ребёнком, сообщил глава ведомства Биржан Нурымбетов.
"Мы в министерстве труда хотим инициировать вопрос увеличения пособий по уходу за ребёнком, которые сегодня у нас выплачиваются до одного года. Рассматриваем и просчитываем у себя пока варианты до полутора или трёх лет. Это было бы логично", – сказал Биржан Нурымбетов.
По его словам, сегодня около 387 тысяч матерей получают пособия по уходу за ребёнком. Неработающие матери получают выплаты из бюджета, от 15 до 24 тысяч тенге ежемесячно в течение года, работающие – 40% от своей заработной платы из фонда соцстрахования.
"Мы бы хотели также инициировать пособия по уходу за инвалидом. Сегодня родителям-опекунам по уходу за ребёнком-инвалидом предусмотрено пособие, а также предусмотрено по уходу за инвалидом I группы с детства. Но в жизни есть и взрослые инвалиды I группы, которые не являются инвалидами с детства, но они также требуют ухода и, наверное, правильно и логично будет ввести дополнительное пособие", – сказал Биржан Нурымбетов.
Он подчеркнул, что пока это планы самого министерства, предложения в Правительство и на согласование исполнительных органов ещё не вносились.
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