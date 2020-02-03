"Потеряли зрелищность и массовость..." - областной чемпионат по шашкам среди ветеранов завершился в Костанае

Чемпионат области по шашкам среди ветеранов - не самый зрелищный или массовый вид спорта. На турнир, который проходил в Костанае с 30 января по 2 февраля, пришли всего 16 участников, в том числе 14 - из областного центра.

Победители областных соревнований будут представлять наш регион на чемпионате РК, который в этом году пройдет в Костанае. Наши шашисты рассчитывают занять на республиканском турнире призовые места.

Ветеранами в мире шахмат считаются игроки в возрасте от 50 лет. На чемпионате области делить участников по возрастным и половым категориям не стали.

- Играем в шашки все вместе, независимо от того, сколько спортсмену лет и какого он пола, - рассказал главный судья соревнований Арман КАКАШЕВ. - Каждая пара играет два микроматча по 30 минут, это классическая игра. Игроку засчитываются очки по общему результату. Бывают разные итоги. Например, первая игра выиграна, а вторая вничью - игроку начисляются два очка. А если спортсмен выиграл или добился ничьи только в одной партии, то получает одно очко. Есть ещё на нашем турнире игра в рапид, когда время на матч сокращается до 15 минут.

Как отметил главный судья, основной костяк участников с прошлого года остался прежним, но есть и новички.

Костанаец, профессор КГУ Юрий БОНДАРЕНКО пришёл на турнир в статусе действующего чемпиона области. Он считает, что шашки среди ветеранов остаются в кадровом кризисе.

- У нас почти нет замены, на нашем турнире сильных соперников очень мало, - говорит Бондаренко. - Ведь шашки тоже раньше были популярны, а сейчас даже болельщиков не очень любят допускать. А ведь у нас, как в боксе: пропустил один удар и ты проиграл всю партию. Массовость и зрелищность мы утратили. В других областях готовят молодёжь именно по шашкам, поэтому, когда их спортсмены переходят в разряд ветеранов, они уже хорошо подготовлены и могут составить своим соперникам сильную игру. У нас такой подготовки нет.

Мастер спорта по шашкам Софья ЕРШОВА считает, что после того, как она стала учить шашкам инвалидов по зрению, сама стала играть чуть хуже. Тем не менее, среди женщин остаётся фаворитом областного турнира.

- Против мужчин играть тяжелее, - поделилась она с "НГ". - Готовилась к этому чемпионату. Играла дома против компьютера. Бывало по-всякому - то машина победит, то я.

В итоге среди женщин Софья Ершова взяла золото и в классических шахматах, и в рапиде. Серебро также в классике и рапиде досталось Людмиле Тупицыной, которая играла в шашки практически вслепую. Бронзу в классике забрала Амеля Глазун, в рапиде - Акбике Дабылова.

В классике среди мужчин бронза досталась Василию Каленскому, серебро - игравшему на ощупь Петру Самойлову, а золото у Юрия Бондаренко. В рапиде бронза у Петра Самойлова, серебро у Жакена Жумагалиева, золото досталось Отари Квеквескири.

Фото Георгия ГОВОРОВА