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Victor Yang
3,8 млрд тенге списало государство тем, кто брал беззалоговые кредиты, в Костанайской области
Я тоже хочу чтобы мне списали. Аким, выходи!(с)
03.02.20 13:14
сайлау курманов
3,8 млрд тенге списало государство тем, кто брал беззалоговые кредиты, в Костанайской области
Ещё бы спрашивали на какие цели берут кредит, при предоставлении документов о смерти родственников надо бы по людски с ними, а то вон у соседей умер сын, старики брали на двоих двести тысяч, надо...
03.02.20 13:13
maxsaf
3,8 млрд тенге списало государство тем, кто брал беззалоговые кредиты, в Костанайской области
Тем, кто хотел взять кредит, но передумал - компенсация будет? :lol: [Исправлено: maxsaf, 03.02.2020 - 13:08]
03.02.20 12:59
Lex
Сколько авто ввезли в Казахстан из Армении и Кыргызстана
Тот самый: что-то мне подсказывает что с цифрами попутали погранцы "нечайно")
03.02.20 12:57
Тот самый
Сколько авто ввезли в Казахстан из Армении и Кыргызстана
Столько шума из-за 30000 машин. А сколько всего транспорта в КЗ? Вроде 4-5 миллионов. Тогда могли бы сделать такую амнистию: выдать жёлтые номера им на вечно, т.е. запретить перепродажу этих машин (а...
03.02.20 12:52
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Назван допустимый уровень дневного шума в казахстанских квартирах

3 февраля 2020, 09:48 |  Государство

В Казахстане 2020 году увеличили штрафы в за нарушение тишины в домах. По Закону в ночное время максимальный уровень звука в жилых помещениях не должен превышать 45 децибел. Но и днем тоже есть предел. На языке специалистов это "гигиенический норматив" и составляет он от 45 до 55 децибел, не больше, передает Tengrinews.kz.

Иллюстративное фото: elements.envato.com

45-55 децибел - на таком уровне звука обычно разговаривает человек. Это также может быть работающий кондиционер, холодильник, или телевизор на среднем уровне громкости. Такой звук будет плохо слышен через стену. По словам специалистов, превысить норму в 55 децибел можно, включив музыку на полную громкость, или работая перфоратором прямо за стеной. Зачастую уровень окружающего нас шума бывает гораздо выше. Например, шум интенсивного уличного движения достигает 80 децибел, шум поезда в метро - это примерно 90 децибел, шум ремонтных работ – до 100 децибел. 

Если соседи сильно шумят в ночное время, можно вызвать полицию. А вот в дневное время лучше обращаться сразу в Департамент контроля качества и безопасности товаров и услуг или в "Национальный центр экспертизы". Замеры шума полиция не делает, этим занимается санитарно-эпидемиологическая служба. Для этого они используют специальные шумомеры. Обратиться в службу можно, к примеру, если рядом с домом проходит стройка, или работает какое-то производство. А проблемы с соседями может помочь решить и участковый. Он, кстати, может привлечь санэпидслужбу при необходимости.

Сейчас по казахстанским законам нарушать тишину нельзя после 23.00 и до 6.00 часов утра. Этот промежуток времени хотели расширить до 20.00 и 9.00 часов, но предложение Министерства здравоохранения все еще находится на рассмотрении Парламента РК.

В Казахстане повышены штрафы за нарушение тишины, в декабре 2019 года закон подписал Президент Касым-Жомарт Токаев. Нарушителям ночного спокойствия теперь грозит штраф - пять МРП (13 255 тенге), за повторное нарушение в течение года придется раскошелиться уже на 10 МРП (26 510 тенге). Это касается физических лиц.  

Если источником шума стали предприниматели, то для них штраф составит уже 20 МРП (53 020 тенге), за повторное нарушение - 40 МРП (106 040 тенге). Крупный бизнес в подобных случаях заплатит 100 МРП (265 100 тенге) и 150 МРП (397 650 тенге).

Штраф за нарушение тишины в дневное время для физических лиц составляет 30 МРП (79 530 тенге), для предпринимателей и некоммерческих организаций - 230 МРП (609 730 тенге), для среднего бизнеса - 310 МРП (821 810 тенге). Крупным бизнесменам могут выписать штраф в 1600 МРП (4 241 600 тенге).
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Комментарии к новости
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§ Дантист
Re: Назван допустимый уровень дневного шума в казахстанских...
Дантист


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 622
Регистрация: 05.01.15
Отправлено: 03.02.20 - 11:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
"...штраф составит уже 20 МРП (103 020 тенге), за повторное нарушение - 40 МРП (106 040 тенге)"
Что-то с математикой не ладится. Циферки надо поправить.
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* сайлау курманов
Re: Назван допустимый уровень дневного шума в казахстанских...
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3479
Регистрация: 03.07.12
Отправлено: 03.02.20 - 11:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Коттеджи по суткам особенно летом узбекскими хитами злоусердствуют, наверняка на калинку-малинку злые пенсионеры не так реагируют, моя знакомая на этом обанкротилась, штрафовали много
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Президент РК назвал провальной работу министров и акимов по сдерживанию роста цен на социально значимые продукты питания, но не стал объявлять выговоры за неисполнение его поручений. Считаете ли вы правильным такой стиль управления?
Да. Объявление выговора - неэффективный путь к достижению хороших результатов.
Да. Исполнителям нужно дать еще один шанс, а если не справятся, сразу уволить.
Да. Чиновники не выполнили поручение из-за объективных причин, хоть и старались.
Нет. Только регулярные наказания могут заставить чиновников нормально работать.
 
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