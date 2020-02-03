Назван допустимый уровень дневного шума в казахстанских квартирах

В Казахстане 2020 году увеличили штрафы в за нарушение тишины в домах. По Закону в ночное время максимальный уровень звука в жилых помещениях не должен превышать 45 децибел. Но и днем тоже есть предел. На языке специалистов это "гигиенический норматив" и составляет он от 45 до 55 децибел, не больше, передает Tengrinews.kz.

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45-55 децибел - на таком уровне звука обычно разговаривает человек. Это также может быть работающий кондиционер, холодильник, или телевизор на среднем уровне громкости. Такой звук будет плохо слышен через стену. По словам специалистов, превысить норму в 55 децибел можно, включив музыку на полную громкость, или работая перфоратором прямо за стеной. Зачастую уровень окружающего нас шума бывает гораздо выше. Например, шум интенсивного уличного движения достигает 80 децибел, шум поезда в метро - это примерно 90 децибел, шум ремонтных работ – до 100 децибел.

Если соседи сильно шумят в ночное время, можно вызвать полицию. А вот в дневное время лучше обращаться сразу в Департамент контроля качества и безопасности товаров и услуг или в "Национальный центр экспертизы". Замеры шума полиция не делает, этим занимается санитарно-эпидемиологическая служба. Для этого они используют специальные шумомеры. Обратиться в службу можно, к примеру, если рядом с домом проходит стройка, или работает какое-то производство. А проблемы с соседями может помочь решить и участковый. Он, кстати, может привлечь санэпидслужбу при необходимости.

Сейчас по казахстанским законам нарушать тишину нельзя после 23.00 и до 6.00 часов утра. Этот промежуток времени хотели расширить до 20.00 и 9.00 часов, но предложение Министерства здравоохранения все еще находится на рассмотрении Парламента РК.

В Казахстане повышены штрафы за нарушение тишины, в декабре 2019 года закон подписал Президент Касым-Жомарт Токаев. Нарушителям ночного спокойствия теперь грозит штраф - пять МРП (13 255 тенге), за повторное нарушение в течение года придется раскошелиться уже на 10 МРП (26 510 тенге). Это касается физических лиц.

Если источником шума стали предприниматели, то для них штраф составит уже 20 МРП (53 020 тенге), за повторное нарушение - 40 МРП (106 040 тенге). Крупный бизнес в подобных случаях заплатит 100 МРП (265 100 тенге) и 150 МРП (397 650 тенге).

Штраф за нарушение тишины в дневное время для физических лиц составляет 30 МРП (79 530 тенге), для предпринимателей и некоммерческих организаций - 230 МРП (609 730 тенге), для среднего бизнеса - 310 МРП (821 810 тенге). Крупным бизнесменам могут выписать штраф в 1600 МРП (4 241 600 тенге).