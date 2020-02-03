Биртанов: В Казахстане исследовано 100 проб анализов на коронавирус, результат отрицательный
В Казахстане лабораторная диагностика нового коронавируса проводится методом Real-Time RT-PCR на базе Центральной референс-лаборатории Национального научного центра особо опасных инфекций совместно с Национальным центром биотехнологий, сообщил министр здравоохранения РК Елжан Биртанов. Об Этом рассказывает informburo.kz.
Фото со страницы Елжана Биртанова в Facebook
Тесты делают по методике Всемирной организации здравоохранения и Центра по профилактике и контролю за заболеваниями (CDC).
- Материалом для проведения анализов служит отделяемое верхних дыхательных путей, мокроты, при наличии симптомов кашля – отделяемое бронхов, также производится забор сыворотки крови. При лабораторном тестировании образцов эксперты определяют РНК коронавируса, что в дальнейшем позволяет подтвердить заболевание коронавирусной инфекцией, – написал глава Минздрава в Facebook.
Учитывая сезонность по гриппу, все пациенты с симптомами коронавируса дополнительно тестируются на грипп, ОРВИ и другие виды коронавирусов для исключения этих заболеваний.
- Все отрицательные и положительные пробы пациентов проходят ретестирование на базе аккредитованной ВОЗ лаборатории по контролю за вирусными инфекциями Национального центра общественного здравоохранения Минздрава. Конечный пункт диагностики – это направление на переконтроль в сотрудничающую лабораторию ВОЗ, – рассказал о процедуре диагностики Елжан Биртанов.
Во время диагностики анализов на коронавирус пациент находится в изолированных боксах медучреждений под круглосуточным наблюдением медиков.
- На данный момент на базе Центральной референс-лаборатории было исследовано 100 проб анализов на коронавирус, результат показан отрицательный, – подчеркнул глава Минздрава.
По данным главного санитарного врача Казахстана Жандарбека Бекшина, с начала усиления противоэпидемических мероприятии охвачено мониторингом около 19 000 человек, из которых 9 600 сняты с мониторинга как не представляющие опасности.
"В клиниках после выписки 39 человек остаётся 41, проходящих лечение с симптомами ОРВИ. 84 пациента сдали анализы на выявление коронавируса, из них 74 отрицательны, а 11 находятся в работе. По состоянию на 2 февраля в Казахстане случаи заболевания коронавирусной инфекций не зарегистрированы", – подчеркнул Жандарбек Бекшин.
Согласно данным онлайн-карты, новый тип коронавируса подтверждён у 14 628 человек, умерли 305, выздоровели 348 пациентов.
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KOS77: а в непонятно с какого потолка взятом утильсборе, в шараге которой он платится А вы не смотрели на ютубе, кто эти денежки себе в карман складывает? О_о :lol: