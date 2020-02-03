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maxsaf
"Аким, выходи!" - Чем завершилась акция владельцев машин с иностранными номерами в Костанае
Может мне кто-нибудь обьяснить, откуда такая дурная сумма за утильсбор? Что туда входит, как она рассчитывается? Сумма за утильсбор реально такая большая, или тут привали?
03.02.20 00:22
Добринцофф
"Аким, выходи!" - Чем завершилась акция владельцев машин с иностранными номерами в Костанае
maxsaf: А списание кредитов - не то же самое? Вот с этого бардак и начинается.
03.02.20 00:15
Добринцофф
"Аким, выходи!" - Чем завершилась акция владельцев машин с иностранными номерами в Костанае
Если даже гипотетически предположить,что власти пойдут на эту легализацию, им потом остальные члены ЕАЭС не предъявят штрафные санкции?С чего это вдруг в ЕАЭС появиться куча авто без таможенных...
03.02.20 00:14
maxsaf
"Аким, выходи!" - Чем завершилась акция владельцев машин с иностранными номерами в Костанае
Я: Нарушители требуют отмены наказания, хотя заслужили и наказание и презрение. Давая поблажки подобным нарушителям, государство поощрит их и даст не лучший пример другим А списание кредитов - не...
02.02.20 23:38
maxsaf
"Аким, выходи!" - Чем завершилась акция владельцев машин с иностранными номерами в Костанае
KOS77: а в непонятно с какого потолка взятом утильсборе, в шараге которой он платится А вы не смотрели на ютубе, кто эти денежки себе в карман складывает? О_о :lol:
02.02.20 23:30
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Биртанов: В Казахстане исследовано 100 проб анализов на коронавирус, результат отрицательный

2 февраля 2020, 22:47 |  Государство

В Казахстане лабораторная диагностика нового коронавируса проводится методом Real-Time RT-PCR на базе Центральной референс-лаборатории Национального научного центра особо опасных инфекций совместно с Национальным центром биотехнологий, сообщил министр здравоохранения РК Елжан Биртанов. Об Этом рассказывает informburo.kz.

 

Фото со страницы Елжана Биртанова в Facebook 

Тесты делают по методике Всемирной организации здравоохранения и Центра по профилактике и контролю за заболеваниями (CDC).

- Материалом для проведения анализов служит отделяемое верхних дыхательных путей, мокроты, при наличии симптомов кашля – отделяемое бронхов, также производится забор сыворотки крови. При лабораторном тестировании образцов эксперты определяют РНК коронавируса, что в дальнейшем позволяет подтвердить заболевание коронавирусной инфекцией, – написал глава Минздрава в Facebook.

Учитывая сезонность по гриппу, все пациенты с симптомами коронавируса дополнительно тестируются на грипп, ОРВИ и другие виды коронавирусов для исключения этих заболеваний.

- Все отрицательные и положительные пробы пациентов проходят ретестирование на базе аккредитованной ВОЗ лаборатории по контролю за вирусными инфекциями Национального центра общественного здравоохранения Минздрава. Конечный пункт диагностики – это направление на переконтроль в сотрудничающую лабораторию ВОЗ, – рассказал о процедуре диагностики Елжан Биртанов.

Во время диагностики анализов на коронавирус пациент находится в изолированных боксах медучреждений под круглосуточным наблюдением медиков.

- На данный момент на базе Центральной референс-лаборатории было исследовано 100 проб анализов на коронавирус, результат показан отрицательный, – подчеркнул глава Минздрава.

По данным главного санитарного врача Казахстана Жандарбека Бекшина, с начала усиления противоэпидемических мероприятии охвачено мониторингом около 19 000 человек, из которых 9 600 сняты с мониторинга как не представляющие опасности.

"В клиниках после выписки 39 человек остаётся 41, проходящих лечение с симптомами ОРВИ. 84 пациента сдали анализы на выявление коронавируса, из них 74 отрицательны, а 11 находятся в работе. По состоянию на 2 февраля в Казахстане случаи заболевания коронавирусной инфекций не зарегистрированы", – подчеркнул Жандарбек Бекшин.

Согласно данным онлайн-карты, новый тип коронавируса подтверждён у 14 628 человек, умерли 305, выздоровели 348 пациентов.
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Да. Объявление выговора - неэффективный путь к достижению хороших результатов.
Да. Исполнителям нужно дать еще один шанс, а если не справятся, сразу уволить.
Да. Чиновники не выполнили поручение из-за объективных причин, хоть и старались.
Нет. Только регулярные наказания могут заставить чиновников нормально работать.
 
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