Биртанов: В Казахстане исследовано 100 проб анализов на коронавирус, результат отрицательный

В Казахстане лабораторная диагностика нового коронавируса проводится методом Real-Time RT-PCR на базе Центральной референс-лаборатории Национального научного центра особо опасных инфекций совместно с Национальным центром биотехнологий, сообщил министр здравоохранения РК Елжан Биртанов. Об Этом рассказывает informburo.kz.

Фото со страницы Елжана Биртанова в Facebook

Тесты делают по методике Всемирной организации здравоохранения и Центра по профилактике и контролю за заболеваниями (CDC).

- Материалом для проведения анализов служит отделяемое верхних дыхательных путей, мокроты, при наличии симптомов кашля – отделяемое бронхов, также производится забор сыворотки крови. При лабораторном тестировании образцов эксперты определяют РНК коронавируса, что в дальнейшем позволяет подтвердить заболевание коронавирусной инфекцией, – написал глава Минздрава в Facebook.

Учитывая сезонность по гриппу, все пациенты с симптомами коронавируса дополнительно тестируются на грипп, ОРВИ и другие виды коронавирусов для исключения этих заболеваний.

- Все отрицательные и положительные пробы пациентов проходят ретестирование на базе аккредитованной ВОЗ лаборатории по контролю за вирусными инфекциями Национального центра общественного здравоохранения Минздрава. Конечный пункт диагностики – это направление на переконтроль в сотрудничающую лабораторию ВОЗ, – рассказал о процедуре диагностики Елжан Биртанов.

Во время диагностики анализов на коронавирус пациент находится в изолированных боксах медучреждений под круглосуточным наблюдением медиков.

- На данный момент на базе Центральной референс-лаборатории было исследовано 100 проб анализов на коронавирус, результат показан отрицательный, – подчеркнул глава Минздрава.

По данным главного санитарного врача Казахстана Жандарбека Бекшина, с начала усиления противоэпидемических мероприятии охвачено мониторингом около 19 000 человек, из которых 9 600 сняты с мониторинга как не представляющие опасности.