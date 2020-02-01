В спецЦОНах отменили выходные в феврале из-за старта временной регистрации авто из ЕАЭС

Пока собственники машин с иностранными номерами организуют акции протеста, отказываясь проходить временную регистрацию и прочие предписанные им процедуры оформления, специализированные ЦОНы переходят на работу без выходных.

С 1 февраля в Казахстане запущена акция по временной регистрации авто, привезенных из стран ЕАЭС. В феврале все спецЦОНы страны будут работать без выходных, но по воскресеньям в них будут оформлять только временную регистрацию авто, передает Tengrinews.kz.

Изменить график работы учреждений решили, чтобы дать возможность казахстанцам, ездящим на машинах, подлежащих временной регистрации, успеть пройти все необходимые процедуры в месячный срок. Как сообщили в пресс-службе ГК "Правительство для граждан", режим работы всех спецЦОНов в стране с 1 по 29 февраля сохранится прежний - с 09.00 до 20.00, но добавится дополнительный день - воскресенье, когда в специализированных центрах обслуживания станут оформлять только временную регистрацию машин из стран ЕАЭС.

Другие услуги - выдача водительских удостоверений, регистрация и перерегистрация казахстанских авто и другие - оказывать не будут. Авто из Армении и Кыргызстана по доверенности.

Ранее заявлялось, что после временной регистрации владельцы в течение года должны оплатить утилизационный сбор и таможенные пошлины. Им выдадут специальные желтые госномера с числом 18, а в техпаспорт будет вноситься соответствующая отметка об условиях регистрации транспорта.