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elektron
"Аким, выходи!" - Чем завершилась акция владельцев машин с иностранными номерами в Костанае
Butch: Вас не затруднит пояснить это утверждение. Если Вас не напрягёт, то я постараюсь. ;-) //Эти владельцы винят// Вот с них и спрос, чего они там не так поняли? 8-)
01.02.20 15:25
Butch
"Аким, выходи!" - Чем завершилась акция владельцев машин с иностранными номерами в Костанае
Victor Yang: Эти владельцы винят чиновников в якобы неверном трактовании законов Вас не затруднит пояснить это утверждение. Потому что, как я понимаю, это может означать что все сборы и платежи,...
01.02.20 15:20
elektron
"Аким, выходи!" - Чем завершилась акция владельцев машин с иностранными номерами в Костанае
KstKZ: Мда вот где зашкаливает, то! Да была лазейка, для определённого круга. Но использовать не по определению, а хотению, искание лазеек. Выходит однако иногда боком. Только не говорите, что...
01.02.20 15:11
abaika95
"Аким, выходи!" - Чем завершилась акция владельцев машин с иностранными номерами в Костанае
Цитата-//вы хотите сказать, что если бы речь тут была только о задрипаных машинах, шроте как вы говорите, то вы бы сейчас пели хвалебные оды тем, кто борется за свое имущество, вы бы их...
01.02.20 15:08
Victor Yang
"Аким, выходи!" - Чем завершилась акция владельцев машин с иностранными номерами в Костанае
Butch: Но если заявители требуют отмены сборов и платежей за регистрацию своих авто, то они, как минимум, признают что в их действиях имеются признаки нарушения действующих законов. Понимаете в...
01.02.20 15:03
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В спецЦОНах отменили выходные в феврале из-за старта временной регистрации авто из ЕАЭС

1 февраля 2020, 11:35 |  Общество

Пока  собственники машин с иностранными номерами организуют акции протеста, отказываясь проходить временную регистрацию и прочие предписанные им процедуры оформления, специализированные ЦОНы переходят на работу без выходных.

С 1 февраля в Казахстане запущена акция по временной регистрации авто, привезенных из стран ЕАЭС. В феврале все спецЦОНы страны будут работать без выходных, но по воскресеньям в них будут оформлять только временную регистрацию авто, передает Tengrinews.kz.

Изменить график работы учреждений решили, чтобы дать возможность казахстанцам, ездящим на машинах, подлежащих временной регистрации, успеть пройти все необходимые процедуры в месячный срок. Как сообщили в пресс-службе ГК "Правительство для граждан", режим работы всех спецЦОНов в стране с 1 по 29 февраля сохранится прежний - с 09.00 до 20.00, но добавится дополнительный день - воскресенье, когда в специализированных центрах обслуживания станут оформлять только временную регистрацию машин из стран ЕАЭС.

Другие услуги - выдача водительских удостоверений, регистрация и перерегистрация казахстанских авто и  другие - оказывать не будут. Авто из Армении и Кыргызстана по доверенности.

Ранее заявлялось, что после временной регистрации владельцы в течение года должны оплатить утилизационный сбор и таможенные пошлины.  Им выдадут специальные желтые госномера с числом 18, а в техпаспорт будет вноситься соответствующая отметка об условиях регистрации транспорта. 
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Комментарии к новости
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§ Vit
Re: В спецЦОНах отменили выходные в феврале из-за старта...
Vit


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8910
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 01.02.20 - 11:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Чёт я сомневаюсь что щас будут огромные очереди в цон. Все владельцы проблемных авто находятся в подвешенном состояние, в режиме ожидания. Поэтому не морочьте людям голову, отпустите сотрудников на выходные домой.
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§ KOS77
Re: В спецЦОНах отменили выходные в феврале из-за старта...
KOS77


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 695
Регистрация: 14.02.12
Отправлено: 01.02.20 - 12:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vit:
Чёт я сомневаюсь что щас будут огромные очереди в цон

Думаю не то что очередей не будет, даже единичные случаи регистрации вряд ли будут. Никто не будет платить утильсбор от миллиона и регистрацию от ста тысяч, а если учесть, что машины не соответствуют техрегламенту, так и смысла в этом нет.
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§ лимон
Re: В спецЦОНах отменили выходные в феврале из-за старта...
лимон


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1251
Регистрация: 21.11.16
Отправлено: 01.02.20 - 12:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
KOS77:
даже единичные случаи регистрации вряд ли будут.


+1, не для этого они выкраивали :-)
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§ Vit
В спецЦОНах отменили выходные в феврале из-за старта временной регистрации авто из ЕАЭС
Vit


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8910
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 01.02.20 - 12:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
KOS77:
Думаю что будет происходить регистрация. Многие перекупы запаниковали. Мне камрюху один знакомый спихивает по себестоимости лишь бы ему деньги вернуть и забыть это как страшный сон.
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§ drakon
Re: В спецЦОНах отменили выходные в феврале из-за старта...
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 18486
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 01.02.20 - 13:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
KOS77:
даже единичные случаи регистрации вряд ли будут.

Думаю, что журналисты НГ, нам расскажут... :lol:
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§ YESNO
Re: В спецЦОНах отменили выходные в феврале из-за старта...
YESNO


(Пользователи)
Сообщений: 22
Регистрация: 22.05.12
Отправлено: 01.02.20 - 14:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vit:
Многие перекупы запаниковали. Мне камрюху один знакомый спихивает по себестоимости лишь бы ему

Какая то схема через ГИБДД в Байконуре
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Президент РК назвал провальной работу министров и акимов по сдерживанию роста цен на социально значимые продукты питания, но не стал объявлять выговоры за неисполнение его поручений. Считаете ли вы правильным такой стиль управления?
Да. Объявление выговора - неэффективный путь к достижению хороших результатов.
Да. Исполнителям нужно дать еще один шанс, а если не справятся, сразу уволить.
Да. Чиновники не выполнили поручение из-за объективных причин, хоть и старались.
Нет. Только регулярные наказания могут заставить чиновников нормально работать.
 
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