Конкурс масленичных чучел пройдет 1 марта в Рудном
В этом году масленичная неделя начинается 24 февраля, значит, сам праздник выпадает на 1 марта. В Рудном с местом народных гуляний пока не определились, а вот заявки на участие в конкурсе «Наша Масленица - 2020» уже готовы принимать, сообщает портал iagorod.
Инициаторами проведения конкурса стали сотрудники Центра досуга «Орбита» и городской отдел культуры акимата Рудного. Приветствуется творческий подход к созданию масленичного чучела, оригинальность и, конечно, знание масленичных традиций!
Можно участвовать компаниями друзей, семьями, также организациями. Изготовленные чучела масленицы участники принесут непосредственно на сам праздник.
Требований к чучелу немного: во-первых, его высота должна быть не менее 1,5 метров, во-вторых, образ Масленицы должен быть позитивным, в-третьих, изготавливать чучело нужно из натуральных материалов, избегать пластика и резины.
Ясно, что участь чучела Масленицы – сгореть в финале праздника. Но если авторы чучела будут сильно привязаны к своему творению, то смогут забрать его с собой в целости и сохранности. Исключение составят лишь обладатели 1, 2 и 3 места.
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