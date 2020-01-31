Какая улица в Костанае теперь будет носить имя депутата парламента Орала Мухамеджанова?

Решение о переименовании улицы, носящей имя большевика Василия Чекмарева, 31 января приняли депутаты Костанайского областного маслихата на внеочередной сессии. Предложение о переименовании в акимат Костаная внесла в октябре прошлого года инициативная группа. В ноябре его рассмотрели на общественных слушаниях, по результатам которых маслихат и принял решение о переименовании.

Орал Мухамеджанов был депутатом и председателем мажилиса Парламента 3-го и 4-го созывов, родился в 1948 году и большую часть жизни работал в Костанайской области.

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По существующему законодательству улицы областного центра относятся к категории «составной части города», поэтому окончательное решение об изменении ее названия принимается на сессии областного маслихата.

На этой же сессии средняя школа № 1 отдела образования Федоровского района, ранее носившая имя болгарского коммуниста Димитрова, сменила название на «среднюю школу имени Абая Кунанбаева», а «безымянная» средняя школа № 2 в том же районе получила имя Ибрая Алтынсарина.