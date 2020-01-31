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arman_kst
На что потратят "лишние" 1,6 млрд в бюджете Костанайской области?
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31.01.20 19:08
drakon
На что потратят "лишние" 1,6 млрд в бюджете Костанайской области?
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31.01.20 19:00
drakon
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31.01.20 18:53
Козлов я
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Сталкер
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На что потратят "лишние" 1,6 млрд в бюджете Костанайской области?

Евгений ШИБАРШИН

31 января 2020, 18:54 |  Государство

31 января на внеочередной сессии Костанайского областного маслихата внесли изменения в бюджет региона на 2020 год. Поводом для корректировки главного финплана стала необходимость распределения свободного остатка в объеме 1,6 млрд тенге, образовавшегося на начало текущего года в результате перевыполнения доходной части бюджета 2019 года.

Руководитель управления экономики и бюджетного планирования акимата Костанайской области Гульбарам МУСАГАЗИНА предложила самую большую сумму – около 638 млн тенге - выделить для реализации пилотного проекта по строительству пунктов раздачи питьевой воды в селах Кабырга (Амангельдинский р-н), Сарысу и Каламкарасу (Джангельдинский р-н), Севастополь (Сарыкольский р-н) и Чистый Чандак, Цабелевка, Александрополь, Каракопа, Камышный Чандак, Кравцово (Федоровский р-н).

Плюс к этой сумме в целях улучшения водоснабжения сел в бюджете предусмотрены расходы на изготовление ПСД для строительства соединительного водовода от Костаная до с. Заречное с подключением с. Октябрьское Костанайского р-на, а также сетей водоснабжения в селах Карасу (Амангельдинский р-н), Свердловка, Зуевка, Танабаевское (Алтынсаринский р-н), Каскат и Степановка (Мендыкаринский р-н).

На проекты Управления здравоохранения запланировано направить 336 млн тенге. На них приобретут 40 автомобилей скорой помощи для медицинских организаций в сельской местности, остальные - для замены пришедшего в негодность медоборудования в Рудненской горбольнице и разработают ПСД на капитальный ремонт одного из корпусов областного центра психического здоровья в г. Тобыл Костанайского р-на.

Вложат власти деньги и в газоснабжение. Выделены средства на начало работ в с. Коскудук Алтынсаринского р-на и завершение строительно-монтажных работ в селе Федоровка, а также на разработку ПСД и прохождение госэкспертизы подводящего газопровода от АГРС с. Аулиеколь до с. Диевка.

Управлению образования выделено 194,1 млн тенге, большая часть которых предназначена для подключения к высокоскоростному Интернету дополнительных точек 266 организаций образования. Еще 30,7 млн планируется затратить на установку 25 теплых туалетов в школах Карабалыкского, Костанайского, Мендыкаринского и Узункольского районов.

Остальные деньги  намерены истратить на проекты по установлению водоохранных зон и полос на 400 водоемах области, а также на капитальный ремонт плотины «Машдвор» Амангельдинского р-на, что позволит предотвратить подтопление жилых домов с. Карасу в паводковый период, и на благоустройство жилых домов в мкр. Юбилейный.

Участвующий в сессии аким Костанайской области Архимед МУХАМБЕТОВ пообещал депутатам, что в случае появления во второй половине года средств для сельских больниц купят еще столько же машин. Продолжится, по его словам, и улучшение снабжения сел питьевой водой.

- В райцентрах и перспективных селах, которые мы отнесли к категории опорных, будем строить централизованное водоснабжение, - заверил глава региона.

Аким информировал депутатов о перспективах развития Костаная. Он заявил, что строящимися сейчас микрорайонами развитие областного центра «вширь» исчерпывается, а свободных территорий нет.

- Если мы будем увеличивать темпы в среднем на 10%, то в ближайшие 5-7 лет население бывшего пос. Затобольск – сейчас город Тобыл - в 3 раза вырастет, и это будет город-спутник, - заявил Мухамбетов. – Нам дешевле перейти за реку Тобол, потому что оттуда – мы проводили хронометражи – рабочие в Костанай могут добираться 15 минут. До самой дальней точки областного центра и также обратно.

В рамках реализации этой идеи аким сообщил, что в текущем году начнется строительство моста, который в народе называют «Корейский», а также расширение подъездных путей к нему.

Возражений от депутатов по поводу корректировки бюджета не последовало. Обновленный финплан приняли единогласно.
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§ drakon
Re: На что потратят "лишние" 1,6 млрд в бюджете...
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 18483
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 31.01.20 - 19:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
12 лет, прожил в Алтынсаринском районе.
Про с. Коскудук, даже не слышал... 8-) :-o
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* arman_kst
На что потратят "лишние" 1,6 млрд в бюджете Костанайской области?
arman_kst


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 405
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 31.01.20 - 19:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
За Агромаш-Холдинг земли есть. Изъять для государства. И строить новые микрорайоны

[Исправлено: arman_kst, 31.01.2020 - 19:09]
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