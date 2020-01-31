Жительница Костаная, едва спасенная после нападения бывшего мужа, рассказала, как и почему все произошло

Мастер по маникюру, которая 30 января едва не была убита на рабочем месте, переведена из реанимации Костанайской областной больницы в палату. По словам пресс-секретаря управления здравоохранения Ксении ЖИЛКИБАЕВОЙ, состояние женщины стабилизировалось.

39-летняя мать четверых детей Гульнара ВАЛЕЕВА дала свое первое интервью. Женщина считает, что о том, что с ней произошло, общество должно знать. Поскольку факты семейного насилия не единичны и часто остаются безнаказанными.



Гульнара рассказывает, что бывший муж не первый раз проявлял агрессию по отношению к ней и к сыну. Экс-супруги ссорились, мирились. Женщина понимала, что дальще так продолжаться не может, заявляла в полицию. Ситуация тянулась бесконечно. Развязка едва не закончилась убийством. Когда муж, работающий машинистом локомативного депо, целенаправленно резал ее ножом, Гульнара боялась только одного: что сиротами останутся младшие сыновья, которые ждали ее дома.

Муж Гульнары Валеевой по-прежнему находится в реанимации.