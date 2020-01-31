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arman_kst
На что потратят "лишние" 1,6 млрд в бюджете Костанайской области?
За Агромаш-Холдинг земли есть. Изъять для государства. И строить новые микрорайоны [Исправлено: arman_kst, 31.01.2020 - 19:09]
31.01.20 19:08
drakon
На что потратят "лишние" 1,6 млрд в бюджете Костанайской области?
12 лет, прожил в Алтынсаринском районе. Про с. Коскудук, даже не слышал... 8-) :-o
31.01.20 19:00
drakon
Акция владельцев автомобилей с иностранными номерами проходит перед зданием облакимата в Костанае
abaika95: и гостям приезжим не давайте) Ну тнбе, это не грозит... :lol: :oops:
31.01.20 18:53
Козлов я
Акция владельцев автомобилей с иностранными номерами проходит перед зданием облакимата в Костанае
arman_kst: Я бы тоже хотел машину подешевле d.radikal.ru
31.01.20 18:36
Сталкер
"70 больных коронавирусом" - врач-гинеколог задержан за распространение ложной информации
abaika95: это опасность нарушения общественного порядка Сама по себе формулировка "опасность нарушения общественного порядка" - какая-то невнятная. Нет чётких и ясных критериев - какая...
31.01.20 18:30
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Жительница Костаная, едва спасенная после нападения бывшего мужа, рассказала, как и почему все произошло

31 января 2020, 18:18 |  Общество

Мастер по маникюру, которая 30 января едва не была убита на рабочем месте, переведена из реанимации Костанайской областной больницы в палату. По  словам пресс-секретаря управления здравоохранения Ксении ЖИЛКИБАЕВОЙ, состояние женщины стабилизировалось.

39-летняя мать четверых детей Гульнара ВАЛЕЕВА дала свое первое интервью. Женщина считает, что о том, что с ней произошло, общество должно знать. Поскольку факты семейного насилия не единичны и часто остаются безнаказанными.

Гульнара рассказывает, что бывший муж не первый раз проявлял агрессию по отношению к ней и к сыну. Экс-супруги ссорились, мирились. Женщина понимала, что дальще так продолжаться не может, заявляла в полицию. Ситуация тянулась бесконечно. Развязка едва не закончилась убийством. Когда муж, работающий машинистом локомативного депо, целенаправленно резал ее ножом, Гульнара боялась только одного: что сиротами останутся младшие сыновья, которые ждали ее дома.

Муж Гульнары Валеевой по-прежнему находится в реанимации.
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Да. Объявление выговора - неэффективный путь к достижению хороших результатов.
Да. Исполнителям нужно дать еще один шанс, а если не справятся, сразу уволить.
Да. Чиновники не выполнили поручение из-за объективных причин, хоть и старались.
Нет. Только регулярные наказания могут заставить чиновников нормально работать.
 
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