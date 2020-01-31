Шпекбаев рассказал об алчных и ненасытных чиновниках
Tengrinews.kz
О регулярной практике проведения экскурсий для госслужащих и руководителей бюджетных организаций в СИЗО рассказал глава Агентства по противодействию коррупции Алик Шпекбаев, передает корреспондент Tengrinews.kz.
"Они (экскурсии в СИЗО. - Прим.) производят неизгладимое впечатление и в зародыше убивают какие-либо мысли о коррупции. Но, к сожалению, среди них есть алчные и ненасытные чиновники. Им понятен лишь один язык - язык Уголовного кодекса. (...) Добропорядочность должна стать ключевым нравственным ориентиром не только на госслужбе, но и в бизнесе. Это будет способствовать конкурентоспособности экономики. Процесс заметно активизируется, если в полную силу заработает институт антикоррупционного комплаенса. Появление комплаенс-офицеров в нацкомпаниях и частном секторе позитивно отразится на повышении уровня добропорядочности бизнеса. Соответствующий законопроект находится уже в Парламенте", - сказал Шпекбаев на коллегии Антикоррупционной службы по итогам 2019 года.
Он отметил, что коррупционные преступления в образовании и здравоохранении в основном связаны со взяточничеством при трудоустройстве и финансовыми махинациями. По его словам, большинство из них совершаются в организациях, подведомственных акиматам.
"Решение этой проблемы - в полном освобождении руководителей бюджетных учреждений от проведения госзакупок и централизации бухгалтерий. Если подходить к этому вопросу системно, необходимо кардинально пересмотреть действующую конфигурацию распределения госфункций. Чтобы размыть ответственность, госорганы под разными предлогами наплодили сотни подведомственных предприятий с откровенно раздутыми штатами и нулевым КПД", - сказал Шпекбаев.
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