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arman_kst
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31.01.20 19:08
drakon
На что потратят "лишние" 1,6 млрд в бюджете Костанайской области?
12 лет, прожил в Алтынсаринском районе. Про с. Коскудук, даже не слышал... 8-) :-o
31.01.20 19:00
drakon
Акция владельцев автомобилей с иностранными номерами проходит перед зданием облакимата в Костанае
abaika95: и гостям приезжим не давайте) Ну тнбе, это не грозит... :lol: :oops:
31.01.20 18:53
Козлов я
Акция владельцев автомобилей с иностранными номерами проходит перед зданием облакимата в Костанае
arman_kst: Я бы тоже хотел машину подешевле d.radikal.ru
31.01.20 18:36
Сталкер
"70 больных коронавирусом" - врач-гинеколог задержан за распространение ложной информации
abaika95: это опасность нарушения общественного порядка Сама по себе формулировка "опасность нарушения общественного порядка" - какая-то невнятная. Нет чётких и ясных критериев - какая...
31.01.20 18:30
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Шпекбаев рассказал об алчных и ненасытных чиновниках

Tengrinews.kz

31 января 2020, 15:24 |  Государство

О регулярной практике проведения экскурсий для госслужащих и руководителей бюджетных организаций в СИЗО рассказал глава Агентства по противодействию коррупции Алик Шпекбаев, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Фото ©Турар Казангапов

"Они (экскурсии в СИЗО. - Прим.) производят неизгладимое впечатление и в зародыше убивают какие-либо мысли о коррупции. Но, к сожалению, среди них есть алчные и ненасытные чиновники. Им понятен лишь один язык - язык Уголовного кодекса. (...) Добропорядочность должна стать ключевым нравственным ориентиром не только на госслужбе, но и в бизнесе. Это будет способствовать конкурентоспособности экономики. Процесс заметно активизируется, если в полную силу заработает институт антикоррупционного комплаенса. Появление комплаенс-офицеров в нацкомпаниях и частном секторе позитивно отразится на повышении уровня добропорядочности бизнеса. Соответствующий законопроект находится уже в Парламенте", - сказал Шпекбаев на коллегии Антикоррупционной службы по итогам 2019 года.

Он отметил, что коррупционные преступления в образовании и здравоохранении в основном связаны со взяточничеством при трудоустройстве и финансовыми махинациями. По его словам, большинство из них совершаются в организациях, подведомственных акиматам.

"Решение этой проблемы - в полном освобождении руководителей бюджетных учреждений от проведения госзакупок и централизации бухгалтерий. Если подходить к этому вопросу системно, необходимо кардинально пересмотреть действующую конфигурацию распределения госфункций. Чтобы размыть ответственность, госорганы под разными предлогами наплодили сотни подведомственных предприятий с откровенно раздутыми штатами и нулевым КПД", - сказал Шпекбаев.
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Комментарии к новости
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§ сайлау курманов
Re: Шпекбаев рассказал об алчных и ненасытных чиновниках
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3467
Регистрация: 03.07.12
Отправлено: 31.01.20 - 15:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Меня интересует то обстоятельство что участковые водят собой подростков и заставляют покупать пиво, ведь подстрекательство или провокация к правонарушению уголовно наказуемое деяние
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§ Козлов я
Re: Шпекбаев рассказал об алчных и ненасытных чиновниках
Козлов я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 719
Регистрация: 25.11.16
Отправлено: 31.01.20 - 16:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
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§ Маркс
Шпекбаев рассказал об алчных и ненасытных чиновниках
Маркс


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 724
Регистрация: 01.06.18
Отправлено: 31.01.20 - 16:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Они (экскурсии в СИЗО. - Прим.) производят неизгладимое впечатление и в зародыше убивают какие-либо мысли о коррупции.

Эти экскурсии пробуждают мысли об осторожности, о сосредоточенности и невозможности расслабиться при совершении коррупционных деяний. Эти экскурсии напоминают о тех, кто был недостаточно благоразумен и сдержан при совершении преступлений. Эти экскурсии вопиют о планировании, точности и расчетливости при разработке различных обманных схем. Эти экскурсии больше идут на пользу потенциальным коррупционерам, чем честным чиновникам и обществу.
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§ drakon
Re: Шпекбаев рассказал об алчных и ненасытных чиновниках
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 18483
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 31.01.20 - 16:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Маркс:
больше идут на пользу потенциальным коррупционерам,

Недельку, две, надо их там держать.
В общих камерах... 8-) :-o
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§ Маркс
Шпекбаев рассказал об алчных и ненасытных чиновниках
Маркс


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 724
Регистрация: 01.06.18
Отправлено: 31.01.20 - 16:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Недельку, две, надо их там держать. В общих камерах...

Так они еще и спецкурс там пройдут, прослушав практические лекции и выйдут уже с более высоким уровнем опыта, учтя ошибки предыдущего состава.
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Президент РК назвал провальной работу министров и акимов по сдерживанию роста цен на социально значимые продукты питания, но не стал объявлять выговоры за неисполнение его поручений. Считаете ли вы правильным такой стиль управления?
Да. Объявление выговора - неэффективный путь к достижению хороших результатов.
Да. Исполнителям нужно дать еще один шанс, а если не справятся, сразу уволить.
Да. Чиновники не выполнили поручение из-за объективных причин, хоть и старались.
Нет. Только регулярные наказания могут заставить чиновников нормально работать.
 
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