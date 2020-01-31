"70 больных коронавирусом" - врач-гинеколог задержан за распространение ложной информации

Видео, на котором мужчина, представившийся врачом, сообщал "братве" шокирующие данные о якобы распространяющемся по Казахстану коронавирусу, массово рассылалось в мессенджере WatsApp. Человек, записавший его, найден.

Как сообщает сайт Polisia.kz, факт распространения медицинским работником заведомо ложной информации посредством информационно-коммуникационных сетей зарегистрирован в едином реестре досудебного расследования по ст. 274 ч. 2 УК РК.

— В первые часы проведения проверочных мероприятий личность мужчины на видео была установлена, - заявил начальник Департамента полиции Алматинской области Серик КУДЕБАЕВ. - Им оказался гр. А., 1980 года рождения, который работает врачом-гинекологом в Центральной больнице Енбекшиказахского района Алматинской области. Он задержан и признал факт распространения им заведомо ложной информации, утверждает, что искренне раскаивается в содеянном. Сейчас районным Управлением полиции проводится комплекс следственных мероприятий, по результатам которых по уголовному делу будет принято окончательное процессуальное решение.





Подробнее на сайте Polisia.kz : Вместе с тем, в полиции напомнили об уголовной ответственности за распространение ложных сведений. — В большинстве случаев некоторые граждане ссылаются на то, что не знали о запрете тиражирования недостоверных сведений. Но, как известно, незнание закона не освобождает от ответственности. Эту аксиому должен знать каждый. В этой связи, призываем общественность руководствоваться исключительно официальными сообщениями от государственных органов и не принимать участие в тиражировании информации от сомнительных источников, чтобы не сеять необоснованную панику и ажиотаж, — резюмировал Серик Кудебаев. Напомним, согласно с. 274 ч. 2 УК РК, распространение заведомо ложной информации посредством СМИ и информационно-коммуникационных сетей наказывается штрафом в размере до 3 тысяч МРП либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 800 часов, либо ограничением свободы на срок до 3-х лет, либо лишением свободы на тот же срок.Подробнее на сайте Polisia.kz : https://polisia.kz/ru/politsejskie-almatinskoj-oblasti-zaderzhali-vracha-rasprostranivshego-lozhnuyu-informatsiyu-o-koronaviruse/

Полицейский напомнил об уголовной ответственности за распространение ложных сведений.

— В большинстве случаев некоторые граждане ссылаются на то, что не знали о запрете тиражирования недостоверных сведений. Но, как известно, незнание закона не освобождает от ответственности. Эту аксиому должен знать каждый. В этой связи, призываем общественность руководствоваться исключительно официальными сообщениями от государственных органов и не принимать участие в тиражировании информации от сомнительных источников, чтобы не сеять необоснованную панику и ажиотаж, — резюмировал Серик Кудебаев.

По с. 274 ч. 2 УК РК распространение заведомо ложной информации посредством СМИ и информационно-коммуникационных сетей наказывается штрафом в размере до 3 000 МРП (около 8 млн), либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 800 часов, либо ограничением свободы на срок до 3-х лет, либо лишением свободы на тот же срок.