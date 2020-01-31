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Vit
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Я думаю что официально запретить выезжать на пьяные семейные разборки. Пускай, раз они так живут перережут друг друга. Потом похороним. Возможно их вспомним. Как нибудь
31.01.20 14:32
андрей 117
"70 больных коронавирусом" - врач-гинеколог задержан за распространение ложной информации
наручники обязательно нужно было одевать ему?
31.01.20 14:31
Тот самый
"Хотел восстановить семью" - В департаменте полиции прокомментировали преступление в костанайском салоне красоты
Дело также было списано. Больше она не обращалась. А смысл к вам обращаться? Если вы всё списываете. Наказать надо полицейских за то, что в прошлые 2 раза не сделали ничего.
31.01.20 14:24
Тот самый
ВОЗ объявила чрезвычайную ситуацию из-за вспышки коронавируса
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31.01.20 14:15
Vit
"Хотел восстановить семью" - В департаменте полиции прокомментировали преступление в костанайском салоне красоты
Такой заходишь в салон. Стришку замутить. , они же общительные, думаю все сталкивались. Она, как жизнь? А ты, да вот причесон мучю, к любовнице еду, а как у вас? И тут неожиданно топором по голове...
31.01.20 13:58
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"70 больных коронавирусом" - врач-гинеколог задержан за распространение ложной информации

31 января 2020, 11:34 |  Криминал

Видео, на котором мужчина, представившийся врачом, сообщал "братве" шокирующие данные о якобы распространяющемся по Казахстану коронавирусу, массово рассылалось в мессенджере WatsApp. Человек, записавший его, найден.

Как сообщает сайт Polisia.kz, факт распространения медицинским работником заведомо ложной информации посредством информационно-коммуникационных сетей зарегистрирован в едином реестре досудебного расследования по ст. 274 ч. 2 УК РК.

— В первые часы проведения проверочных мероприятий личность мужчины на видео была установлена, - заявил начальник Департамента полиции Алматинской области Серик КУДЕБАЕВ. - Им оказался гр. А., 1980 года рождения, который работает врачом-гинекологом в Центральной больнице Енбекшиказахского района Алматинской области. Он задержан и признал факт распространения им заведомо ложной информации, утверждает, что искренне раскаивается в содеянном. Сейчас районным Управлением полиции проводится комплекс следственных мероприятий, по результатам которых по уголовному делу будет принято окончательное процессуальное решение.

Вместе с тем, в полиции напомнили об уголовной ответственности за распространение ложных сведений. — В большинстве случаев некоторые граждане ссылаются на то, что не знали о запрете тиражирования недостоверных сведений. Но, как известно, незнание закона не освобождает от ответственности. Эту аксиому должен знать каждый. В этой связи, призываем общественность руководствоваться исключительно официальными сообщениями от государственных органов и не принимать участие в тиражировании информации от сомнительных источников, чтобы не сеять необоснованную панику и ажиотаж, — резюмировал Серик Кудебаев. Напомним, согласно с. 274 ч. 2 УК РК, распространение заведомо ложной информации посредством СМИ и информационно-коммуникационных сетей наказывается штрафом в размере до 3 тысяч МРП либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 800 часов, либо ограничением свободы на срок до 3-х лет, либо лишением свободы на тот же срок.

Подробнее на сайте Polisia.kz : https://polisia.kz/ru/politsejskie-almatinskoj-oblasti-zaderzhali-vracha-rasprostranivshego-lozhnuyu-informatsiyu-o-koronaviruse/

Полицейский напомнил об уголовной ответственности за распространение ложных сведений.

— В большинстве случаев некоторые граждане ссылаются на то, что не знали о запрете тиражирования недостоверных сведений. Но, как известно, незнание закона не освобождает от ответственности. Эту аксиому должен знать каждый. В этой связи, призываем общественность руководствоваться исключительно официальными сообщениями от государственных органов и не принимать участие в тиражировании информации от сомнительных источников, чтобы не сеять необоснованную панику и ажиотаж, — резюмировал Серик Кудебаев.

По с. 274 ч. 2 УК РК распространение заведомо ложной информации посредством СМИ и информационно-коммуникационных сетей наказывается штрафом в размере до 3 000 МРП (около 8 млн), либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 800 часов, либо ограничением свободы на срок до 3-х лет, либо лишением свободы на тот же срок.
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Комментарии к новости
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§ Vit
Re: "70 больных коронавирусом" - врач-гинеколог...
Vit


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8905
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 31.01.20 - 11:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Думаю ситуация скользкая. А если завтра обнаружится первый, а в след ещё двадцать заражённых людей. В этом случии кто будет виновный и сядит ли он, а выпустят "шутника"?
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§ лимон
Re: "70 больных коронавирусом" - врач-гинеколог...
лимон


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1248
Регистрация: 21.11.16
Отправлено: 31.01.20 - 12:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
видимо заняться нечем было эскулапу
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§ maxsaf
"70 больных коронавирусом" - врач-гинеколог задержан за распространение ложной информации
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5204
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 31.01.20 - 12:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Нервный срыв на профессиональной почве. :lol:
Понять и простить ))
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§ Маркс
"70 больных коронавирусом" - врач-гинеколог задержан за распространение ложной информации
Маркс


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 720
Регистрация: 01.06.18
Отправлено: 31.01.20 - 12:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vit:
Думаю ситуация скользкая.

Получается, что за распространение заведомо ложной информации смогут наказывать только "своих", тех до кого смогут дотянуться длинные руки нашего правосудия. Если этим будет заниматься кто-то из-за рубежа, то ему смогут только погрозить пальчиком и сказать: "Ай-я-я-яй!".
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§ abaika95
Re: "70 больных коронавирусом" - врач-гинеколог...
abaika95


(Пользователи)
Сообщений: 2924
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 31.01.20 - 12:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вопрос в другом,вчера были водители скорой помощи сегодня врач,к чему им это все?) Зачем распространяют?) Чтоб народ быстрее лечится побежал?) Наврядли)или думают самые умные в этой сфере как бы предупреждают всех?)зря Только панику могут посеять) вообщем надо врачей проверять начать)
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§ abaika95
Re: "70 больных коронавирусом" - врач-гинеколог...
abaika95


(Пользователи)
Сообщений: 2924
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 31.01.20 - 12:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//Если этим будет заниматься кто-то из-за рубежа, то ему смогут только погрозить пальчиком и сказать: "Ай-я-я-яй!".//




Да я думаю половина фейковых рассылок на ватсап из за рубежа приходит и ниче не сделаешь с этим моментом) или вы знаете законодательную составляющую по которой можно фейкомета из заграницы вытащить?)
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§ maxsaf
"70 больных коронавирусом" - врач-гинеколог задержан за распространение ложной информации
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5204
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 31.01.20 - 12:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Маркс:
Если этим будет заниматься кто-то из-за рубежа, то ему смогут только погрозить пальчиком и сказать: "Ай-я-я-яй!".

Ими займется интерпол ))
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§ maxsaf
"70 больных коронавирусом" - врач-гинеколог задержан за распространение ложной информации
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5204
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 31.01.20 - 12:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Гинеколог перед рассылкой)):
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§ maxsaf
"70 больных коронавирусом" - врач-гинеколог задержан за распространение ложной информации
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5204
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 31.01.20 - 12:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В #8 - заведомо ложная инфа. Интерпол выехал.
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§ maxsaf
"70 больных коронавирусом" - врач-гинеколог задержан за распространение ложной информации
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5204
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 31.01.20 - 12:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В #9 тоже заведомо ложная инфа - я без понятия, выехал ли интерпол или еще нет.
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§ Vit
"70 больных коронавирусом" - врач-гинеколог задержан за распространение ложной информации
Vit


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8905
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 31.01.20 - 12:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
На счёт интерпола незнаю. Но в рамках форума. Могут. Сколько раз, устал уже повторять. Если вы (не только ты) уехали. Поделитесь с другими. Как? Почему не надо и так понятно. Артур, драг, електрик-тезка, вот ребята честно и открыто рассказывают о жизни. Там.
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§ Butch
"70 больных коронавирусом" - врач-гинеколог задержан за распространение ложной информации
Butch


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 480
Регистрация: 17.04.19
Отправлено: 31.01.20 - 12:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Вопрос в другом,вчера были водители скорой помощи сегодня врач,к чему им это все?) Зачем распространяют?) Чтоб народ быстрее лечится побежал?) Наврядли)или думают самые умные в этой сфере как бы предупреждают всех?)зря Только панику могут посеять) вообщем надо врачей проверять начать)

Вы же психолог, немного, наверняка знаете зачем и почему.
Я вот полагаю что это обычная защитная реакция от надоевших, и не особо умных вопросов. Говоришь болвану какую-нибудь чушь лишь бы отстал и всё. А поскольку, полагаю, задававших вопросы было слишком много, люди не стали распыляться на ответ каждому индивидуально, а ляпнули всем сразу, скопом. Особенно если учесть степень "тревожности", и общей способности к логическому мышлению, контингента посетителей последнего "шутника". :-)
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§ Vit
"70 больных коронавирусом" - врач-гинеколог задержан за распространение ложной информации
Vit


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8905
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 31.01.20 - 12:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Butch:

Интереснно, скучно жить когда все знаешь и всегда есть ответ на все?)))
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§ abaika95
Re: "70 больных коронавирусом" - врач-гинеколог...
abaika95


(Пользователи)
Сообщений: 2924
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 31.01.20 - 13:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//вот полагаю что это обычная защитная реакция от надоевших, и не особо умных вопросов//

Цитата-//сообщал "братве" шокирующие данные о якобы распространяющемся по Казахстану коронавирусу,//


Гинеколог и водители карет скорой помощи отбивались от надоедливых вопросов о вирусе?) Незнаю) зачем тогда записывать видео и пугать людей что вирус распространяется по КЗ?) Это как с тем земельным вопросом в 16 году, вы фейки тогда перли что у нас китайцы все скупили) синофобия в обществе ужасная,вот и вирус сейчас будут к этому прилетать)
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§ лимон
"70 больных коронавирусом" - врач-гинеколог задержан за распространение ложной информации
лимон


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1248
Регистрация: 21.11.16
Отправлено: 31.01.20 - 13:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Butch:
Говоришь болвану


это определение больше автору ролика подходит
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