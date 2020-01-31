Видео, на котором мужчина, представившийся врачом, сообщал "братве" шокирующие данные о якобы распространяющемся по Казахстану коронавирусу, массово рассылалось в мессенджере WatsApp. Человек, записавший его, найден.
Как сообщает сайт Polisia.kz, факт распространения медицинским работником заведомо ложной информации посредством информационно-коммуникационных сетей зарегистрирован в едином реестре досудебного расследования по ст. 274 ч. 2 УК РК.
— В первые часы проведения проверочных мероприятий личность мужчины на видео была установлена, - заявил начальник Департамента полиции Алматинской области Серик КУДЕБАЕВ. - Им оказался гр. А., 1980 года рождения, который работает врачом-гинекологом в Центральной больнице Енбекшиказахского района Алматинской области. Он задержан и признал факт распространения им заведомо ложной информации, утверждает, что искренне раскаивается в содеянном. Сейчас районным Управлением полиции проводится комплекс следственных мероприятий, по результатам которых по уголовному делу будет принято окончательное процессуальное решение.
Вместе с тем, в полиции напомнили об уголовной ответственности за распространение ложных сведений. — В большинстве случаев некоторые граждане ссылаются на то, что не знали о запрете тиражирования недостоверных сведений. Но, как известно, незнание закона не освобождает от ответственности. Эту аксиому должен знать каждый. В этой связи, призываем общественность руководствоваться исключительно официальными сообщениями от государственных органов и не принимать участие в тиражировании информации от сомнительных источников, чтобы не сеять необоснованную панику и ажиотаж, — резюмировал Серик Кудебаев. Напомним, согласно с. 274 ч. 2 УК РК, распространение заведомо ложной информации посредством СМИ и информационно-коммуникационных сетей наказывается штрафом в размере до 3 тысяч МРП либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 800 часов, либо ограничением свободы на срок до 3-х лет, либо лишением свободы на тот же срок.
Полицейский напомнил об уголовной ответственности за распространение ложных сведений.
— В большинстве случаев некоторые граждане ссылаются на то, что не знали о запрете тиражирования недостоверных сведений. Но, как известно, незнание закона не освобождает от ответственности. Эту аксиому должен знать каждый. В этой связи, призываем общественность руководствоваться исключительно официальными сообщениями от государственных органов и не принимать участие в тиражировании информации от сомнительных источников, чтобы не сеять необоснованную панику и ажиотаж, — резюмировал Серик Кудебаев.
По с. 274 ч. 2 УК РК распространение заведомо ложной информации посредством СМИ и информационно-коммуникационных сетей наказывается штрафом в размере до 3 000 МРП (около 8 млн), либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 800 часов, либо ограничением свободы на срок до 3-х лет, либо лишением свободы на тот же срок.
Версия для печати Отправить по почте Перейти к последнему номеру газеты
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена в объеме не более одной трети с обязательной гиперссылкой на материал в первом абзаце, как первоисточник. Полная перепечатка разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта.
"Хотел восстановить семью" - В департаменте полиции прокомментировали преступление в костанайском салоне красоты
Я думаю что официально запретить выезжать на пьяные семейные разборки. Пускай, раз они так живут перережут друг друга. Потом похороним. Возможно их вспомним. Как нибудь
"70 больных коронавирусом" - врач-гинеколог задержан за распространение ложной информации
наручники обязательно нужно было одевать ему?
"Хотел восстановить семью" - В департаменте полиции прокомментировали преступление в костанайском салоне красоты
Дело также было списано. Больше она не обращалась. А смысл к вам обращаться? Если вы всё списываете. Наказать надо полицейских за то, что в прошлые 2 раза не сделали ничего.
ВОЗ объявила чрезвычайную ситуацию из-за вспышки коронавируса
Маркс: В случае с китайским коронавирусом прививка от гриппа, увы, не поможет Дык даже не от всех штаммов гриппа помогает эта прививка, 3 наиболее вероятных выбираются. А вариантов вируса гриппа...
"Хотел восстановить семью" - В департаменте полиции прокомментировали преступление в костанайском салоне красоты
Такой заходишь в салон. Стришку замутить. , они же общительные, думаю все сталкивались. Она, как жизнь? А ты, да вот причесон мучю, к любовнице еду, а как у вас? И тут неожиданно топором по голове...