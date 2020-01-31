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Vit
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Я думаю что официально запретить выезжать на пьяные семейные разборки. Пускай, раз они так живут перережут друг друга. Потом похороним. Возможно их вспомним. Как нибудь
31.01.20 14:32
андрей 117
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31.01.20 14:31
Тот самый
"Хотел восстановить семью" - В департаменте полиции прокомментировали преступление в костанайском салоне красоты
Дело также было списано. Больше она не обращалась. А смысл к вам обращаться? Если вы всё списываете. Наказать надо полицейских за то, что в прошлые 2 раза не сделали ничего.
31.01.20 14:24
Тот самый
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31.01.20 14:15
Vit
"Хотел восстановить семью" - В департаменте полиции прокомментировали преступление в костанайском салоне красоты
Такой заходишь в салон. Стришку замутить. , они же общительные, думаю все сталкивались. Она, как жизнь? А ты, да вот причесон мучю, к любовнице еду, а как у вас? И тут неожиданно топором по голове...
31.01.20 13:58
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Размер пенсии казахстанских госслужащих может измениться

31 января 2020, 11:24 |  Государство

В Казахстане обсуждают вопрос введения японской модели социального пакета для госслужащих, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Иллюстративное фото ©Турар Казангапов

"Как мы все знаем, на расширенном заседании правительства Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сказал о том, что нам необходимо внедрять на государственной службе социальный пакет для государственных служащих по японскому методу. В настоящее время два сотрудника Агентства по делам госслужбы - директор департамента и начальник управления - находятся в Японии и изучают этот опыт. Мы будем его внедрять, если Президент дал такое поручение", - сказал заместитель председателя Агентства по делам госслужбы Марат Дауешов, презентуя поправки по вопросам государственной службы в Мажилисе.

Депутат Мажилиса Кудайберген Ержан отметил, что данный опыт можно было изучить, не выезжая в Японию. "Что входит в этот пакет, какие меры, какие пути реализации данного соцпакета? Есть ли какие-то планы по срокам?" - спросил Кудайберген Ержан. 

 

"Вопрос ваш очень важный. Поручение было озвучено недавно. Японский метод означает, что при выходе на пенсию государственный служащий может претендовать на пенсию, равнозначную его последней заработной плате. Как мы знаем, в Германии это 70 процентов от последней зарплаты, но здесь нужно смотреть на возможности республиканского бюджета", - ответил Марат Дауешов.

"Если мы введем этот соцпакет на следующий год, он будет затрагивать тех госслужащих, которые сейчас находятся на государственной службе. Всех, не только молодых. Тех, кто имеет предпенсионный возраст", - добавил он.

15 января Касым-Жомарт Токаев предположил, что для государственных служащих в Казахстане должен быть создан социальный пакет.

"Мы должны создавать надлежащий социальный пакет для государственных служащих, например как в Японии. У них государственные служащие, достигнув уровня директора департамента, с большим удовольствием уходят на пенсию, поскольку обеспечены социальным пакетом, а с другой стороны, они пользуются уважением в обществе, поскольку некоторое количество лет они отработали в министерстве и внесли свой вклад в развитие своего государства. Я думаю, мы должны к этому подходить", - сказал Глава государства на встрече с представителями молодежного кадрового резерва в Акорде.
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Комментарии к новости
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§ таноми52
Re: Размер пенсии казахстанских госслужащих может измениться
таноми52


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1555
Регистрация: 08.02.17
Отправлено: 31.01.20 - 11:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Давайте в начале достигнем уровня Японии, а потом поднимем пенсии госслужащих до их уровня. В качестве награды за такие достижения. А пока это выглядит, как попытка госаппарата урвать себе побольше из общенародного котла
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§ Козлов я
Re: Размер пенсии казахстанских госслужащих может измениться
Козлов я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 717
Регистрация: 25.11.16
Отправлено: 31.01.20 - 11:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Вопрос ваш очень важный.
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§ abaika95
Re: Размер пенсии казахстанских госслужащих может измениться
abaika95


(Пользователи)
Сообщений: 2924
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 31.01.20 - 11:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//Как мы знаем, в Германии это 70 процентов от последней зарплаты//




Интересно старичок Дракон 70 процентов получает от последней зарплаты которую тут получал?) Тогда понятно что денег может нехватать на многое......
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§ Гога
Re: Размер пенсии казахстанских госслужащих может измениться
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2131
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 31.01.20 - 13:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А немецкий опыт по введению пособия семьям с детьми они не хотят применить??
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§ drakon
Размер пенсии казахстанских госслужащих может измениться
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 18474
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 31.01.20 - 13:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:

Как мы знаем, в Германии это 70 процентов от последней зарплаты,

И откуда они всё - знают?... :lol: :oops:

[Исправлено: drakon, 31.01.2020 - 13:45]
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