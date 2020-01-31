Размер пенсии казахстанских госслужащих может измениться
В Казахстане обсуждают вопрос введения японской модели социального пакета для госслужащих, передает корреспондент Tengrinews.kz.
Иллюстративное фото ©Турар Казангапов
"Как мы все знаем, на расширенном заседании правительства Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сказал о том, что нам необходимо внедрять на государственной службе социальный пакет для государственных служащих по японскому методу. В настоящее время два сотрудника Агентства по делам госслужбы - директор департамента и начальник управления - находятся в Японии и изучают этот опыт. Мы будем его внедрять, если Президент дал такое поручение", - сказал заместитель председателя Агентства по делам госслужбы Марат Дауешов, презентуя поправки по вопросам государственной службы в Мажилисе.
Депутат Мажилиса Кудайберген Ержан отметил, что данный опыт можно было изучить, не выезжая в Японию. "Что входит в этот пакет, какие меры, какие пути реализации данного соцпакета? Есть ли какие-то планы по срокам?" - спросил Кудайберген Ержан.
"Вопрос ваш очень важный. Поручение было озвучено недавно. Японский метод означает, что при выходе на пенсию государственный служащий может претендовать на пенсию, равнозначную его последней заработной плате. Как мы знаем, в Германии это 70 процентов от последней зарплаты, но здесь нужно смотреть на возможности республиканского бюджета", - ответил Марат Дауешов.
"Если мы введем этот соцпакет на следующий год, он будет затрагивать тех госслужащих, которые сейчас находятся на государственной службе. Всех, не только молодых. Тех, кто имеет предпенсионный возраст", - добавил он.
15 января Касым-Жомарт Токаев предположил, что для государственных служащих в Казахстане должен быть создан социальный пакет.
"Мы должны создавать надлежащий социальный пакет для государственных служащих, например как в Японии. У них государственные служащие, достигнув уровня директора департамента, с большим удовольствием уходят на пенсию, поскольку обеспечены социальным пакетом, а с другой стороны, они пользуются уважением в обществе, поскольку некоторое количество лет они отработали в министерстве и внесли свой вклад в развитие своего государства. Я думаю, мы должны к этому подходить", - сказал Глава государства на встрече с представителями молодежного кадрового резерва в Акорде.
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