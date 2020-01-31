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Vit
"Хотел восстановить семью" - В департаменте полиции прокомментировали преступление в костанайском салоне красоты
Я думаю что официально запретить выезжать на пьяные семейные разборки. Пускай, раз они так живут перережут друг друга. Потом похороним. Возможно их вспомним. Как нибудь
31.01.20 14:32
андрей 117
"70 больных коронавирусом" - врач-гинеколог задержан за распространение ложной информации
наручники обязательно нужно было одевать ему?
31.01.20 14:31
Тот самый
"Хотел восстановить семью" - В департаменте полиции прокомментировали преступление в костанайском салоне красоты
Дело также было списано. Больше она не обращалась. А смысл к вам обращаться? Если вы всё списываете. Наказать надо полицейских за то, что в прошлые 2 раза не сделали ничего.
31.01.20 14:24
Тот самый
ВОЗ объявила чрезвычайную ситуацию из-за вспышки коронавируса
Маркс: В случае с китайским коронавирусом прививка от гриппа, увы, не поможет Дык даже не от всех штаммов гриппа помогает эта прививка, 3 наиболее вероятных выбираются. А вариантов вируса гриппа...
31.01.20 14:15
Vit
"Хотел восстановить семью" - В департаменте полиции прокомментировали преступление в костанайском салоне красоты
Такой заходишь в салон. Стришку замутить. , они же общительные, думаю все сталкивались. Она, как жизнь? А ты, да вот причесон мучю, к любовнице еду, а как у вас? И тут неожиданно топором по голове...
31.01.20 13:58
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До 10 миллионов тенге обещают казахстанцам за сообщения о коррупции

31 января 2020, 11:02 |  Государство

По новой системе казахстанцы, сообщившие о коррупционных фактах, смогут получить поощрение в виде 10 процентов от суммы взятки. Об этом сообщил председатель Агентства по противодействию коррупции Алик Шпекбаев, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Фотоколлаж ©Tengrinews.kz

По словам Шпекбаева, соответствующее постановление на днях было принято в правительстве.

 

"Теперь сумма вознаграждения будет дифференцированная, как в большинстве стран ОЭСР. Человек, сообщивший о факте коррупции, может получить 10 процентов от суммы взятки после обвинительного приговора", - пояснил он.

При этом он отметил, что максимальное вознаграждение по одному факту сообщения составит 10 миллионов 600 тысяч тенге.

"Мы рассчитываем, что нововведение придаст ощутимый импульс вовлечению граждан в реальную борьбу с коррупцией", - считает Алик Шпекбаев.
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Комментарии к новости
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§ Поедатель
Re: До 10 миллионов тенге обещают казахстанцам за сообщения о...
Поедатель


(Пользователи)
Сообщений: 13
Регистрация: 26.07.17
Отправлено: 31.01.20 - 12:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
"При этом он отметил, что максимальное вознаграждение по одному факту сообщения составит 10 миллионов 600 тысяч тенге."
Если это 10%, то сама сумма взятки должна быть 106 000 000 тенге!!! Это где же так дают???
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Да. Объявление выговора - неэффективный путь к достижению хороших результатов.
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