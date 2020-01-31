До 10 миллионов тенге обещают казахстанцам за сообщения о коррупции
По новой системе казахстанцы, сообщившие о коррупционных фактах, смогут получить поощрение в виде 10 процентов от суммы взятки. Об этом сообщил председатель Агентства по противодействию коррупции Алик Шпекбаев, передает корреспондент Tengrinews.kz.
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По словам Шпекбаева, соответствующее постановление на днях было принято в правительстве.
"Теперь сумма вознаграждения будет дифференцированная, как в большинстве стран ОЭСР. Человек, сообщивший о факте коррупции, может получить 10 процентов от суммы взятки после обвинительного приговора", - пояснил он.
При этом он отметил, что максимальное вознаграждение по одному факту сообщения составит 10 миллионов 600 тысяч тенге.
"Мы рассчитываем, что нововведение придаст ощутимый импульс вовлечению граждан в реальную борьбу с коррупцией", - считает Алик Шпекбаев.
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