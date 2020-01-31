Костанайцы просят изменить некоторые автобусные маршруты
Галина КАТКОВА
Тему подняли жители районов Аэропорт и Костанай-2. С просьбой сделать автобусное сообщение более удобным для себя обратились к акиму Костаная Кайрату АХМЕТОВУ, который 30 января проводил с ними отчетную встречу.
В микрорайон Аэропорт заходят автобусы двух маршрутов - №3 и №5.
- Выступаю от имени жильцов нашего дома №26, многие из них работают на кондитерской фабрике, на Складской, добираться туда приходится с пересадками, - сказала одна из жительниц микрорайона. - Можно ли сделать так, чтобы к нам автобус №27 заходил, небольшую петлю делал? Может быть перевозчик хотя бы попробует, в качестве эксперимента это сделает?
Похожий вопрос ставили люди, приехавшие на встречу из района Костанай-2. Просят, чтобы из него был маршрут в сторону кондитерской фабрики.
- Нас бы и автобус №12 вполне устроил, но он доходит только до ТОО «СарыаркаАвтоПром», - поясняла одна из выступавших. - Там уже чуть-чуть остается до второго Костаная, надо, чтобы хотя бы в рабочее время он к нам доходил. Просим, чтобы маршрут №12 продлили хотя бы до 122-ой школы. Много людей ездят с пересадками, сначала на «десятке», потом пересаживаются на 12-й, это накладно получается.
Аким Костаная сказал, что вопросы нуждаются в изучении, отделом ЖКХ они будут взяты на заметку. Отметил, что после прошлогодних встреч с населением в некоторые маршруты удалось внести изменения.
Фото Ксении РЕБИК
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