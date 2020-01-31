Форум
Vit
"Хотел восстановить семью" - В департаменте полиции прокомментировали преступление в костанайском салоне красоты
Я думаю что официально запретить выезжать на пьяные семейные разборки. Пускай, раз они так живут перережут друг друга. Потом похороним. Возможно их вспомним. Как нибудь
31.01.20 14:32
андрей 117
"70 больных коронавирусом" - врач-гинеколог задержан за распространение ложной информации
наручники обязательно нужно было одевать ему?
31.01.20 14:31
Тот самый
"Хотел восстановить семью" - В департаменте полиции прокомментировали преступление в костанайском салоне красоты
Дело также было списано. Больше она не обращалась. А смысл к вам обращаться? Если вы всё списываете. Наказать надо полицейских за то, что в прошлые 2 раза не сделали ничего.
31.01.20 14:24
Тот самый
ВОЗ объявила чрезвычайную ситуацию из-за вспышки коронавируса
Маркс: В случае с китайским коронавирусом прививка от гриппа, увы, не поможет Дык даже не от всех штаммов гриппа помогает эта прививка, 3 наиболее вероятных выбираются. А вариантов вируса гриппа...
31.01.20 14:15
Vit
"Хотел восстановить семью" - В департаменте полиции прокомментировали преступление в костанайском салоне красоты
Такой заходишь в салон. Стришку замутить. , они же общительные, думаю все сталкивались. Она, как жизнь? А ты, да вот причесон мучю, к любовнице еду, а как у вас? И тут неожиданно топором по голове...
31.01.20 13:58
Перейти в форум »
 
 
Быстрее не бывает
 
 
Читательский рейтинг

Костанайцы просят изменить некоторые автобусные маршруты

Галина КАТКОВА

31 января 2020, 10:19 |  Государство

Тему подняли жители районов Аэропорт и Костанай-2. С просьбой сделать автобусное сообщение более удобным для себя обратились к акиму Костаная Кайрату АХМЕТОВУ, который 30 января проводил с ними отчетную встречу.

В микрорайон Аэропорт заходят автобусы двух маршрутов - №3 и №5.

- Выступаю от имени жильцов нашего дома №26, многие из них работают на кондитерской фабрике, на Складской, добираться туда приходится с пересадками, - сказала одна из жительниц микрорайона. - Можно ли сделать так, чтобы к нам автобус №27 заходил, небольшую петлю делал? Может быть перевозчик хотя бы попробует, в качестве эксперимента это сделает?

Похожий вопрос ставили люди, приехавшие на встречу из района Костанай-2. Просят, чтобы из него был маршрут в сторону кондитерской фабрики.

- Нас бы и автобус №12 вполне устроил, но он доходит только до ТОО «СарыаркаАвтоПром», - поясняла одна из выступавших. - Там уже чуть-чуть остается до второго Костаная, надо, чтобы хотя бы в рабочее время он к нам доходил. Просим, чтобы маршрут №12 продлили хотя бы до 122-ой школы. Много людей ездят с пересадками, сначала на «десятке», потом пересаживаются на 12-й, это накладно получается.

Аким Костаная сказал, что вопросы нуждаются в изучении, отделом ЖКХ они будут взяты на заметку. Отметил, что после прошлогодних встреч с населением в некоторые маршруты удалось внести изменения.

Фото Ксении РЕБИК
Версия для печати
Отправить по почте
Перейти к последнему номеру газеты



Последние новости
31.01.20 13:35 "Хотел восстановить семью" - В департаменте полиции прокомментировали преступление в костанайском салоне красоты
31.01.20 11:34 "70 больных коронавирусом" - врач-гинеколог задержан за распространение ложной информации
31.01.20 11:24 Размер пенсии казахстанских госслужащих может измениться
31.01.20 11:02 До 10 миллионов тенге обещают казахстанцам за сообщения о коррупции
31.01.20 08:50 ВОЗ объявила чрезвычайную ситуацию из-за вспышки коронавируса
30.01.20 19:59 А вы тоже довольны? - Итоги общественного мониторинга качества госуслуг озвучили в Костанайской области
30.01.20 19:27 38-летнюю жительницу отдаленного поселка с массивным кровотечением спасли в Костанайской области
30.01.20 18:19 Кровавое преступление совершено в салоне красоты "Виктория" в Костанае
30.01.20 17:29 Как аким Костаная относится к идее организации приюта для бездомных животных
30.01.20 17:11 МОН повысит пороговый уровень на ЕНТ для поступления на педагогические специальности до 70 баллов

Комментарии к новости
Вы не можете отправить комментарий анонимно,
пожалуйста зарегистрируйтесь.

§ Vit
Re: Костанайцы просят изменить некоторые автобусные маршруты
Vit


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8905
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 31.01.20 - 10:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вот работаешь, работаешь, работаешь, людям стараешься хорошее что то сделать. Дай ка соберу людей в кучу и спрошу, че вам надо то. Встали три активных женщин и говорят, мы хотим что б автобус нас отвозил от подъезда на работу.
Да легко. Позвоню ка я директорам автобусов, пусть голову ломают, не фиг на раслабоне сидеть. Народ, че ещё хотите?
Профайл

§ arman_kst
Re: Костанайцы просят изменить некоторые автобусные маршруты
arman_kst


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 403
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 31.01.20 - 10:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Данную проблему решила бы электронная система оплаты с пересадкой. Где за 1 раз заплатил и в течение часа можно пересесть в другой маршрут (технически сделать чтобы на одном и том же маршруте не работало).
Профайл

§ пешеход
Re: Костанайцы просят изменить некоторые автобусные маршруты
пешеход


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 141
Регистрация: 18.08.16
Отправлено: 31.01.20 - 11:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Причем тут кондитерская фабрика. всем нужна Складская, там все подешевле. Хоть на 20-30 тенге, но дешевле. Не спорю, каждая копейка на счету в наше нелегкое время. А что если жители п.Дружба, Кр.Партизан (территория города) скажут давайте и нам во все части города автобусы, у нас тоже целые поселки с пересадками добираются. Чем они хуже. Все блага во всех частях города уровнять не получиться, иначе завтра Колесные ряды, Корейский, Узкая колея, Киевский потребуют. Там глядишь и дачные участки в черте города подключатся.
Профайл

§ yudjin
Костанайцы просят изменить некоторые автобусные маршруты
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6368
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 31.01.20 - 11:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
arman_kst:
Где за 1 раз заплатил и в течение часа можно пересесть в другой маршрут (технически сделать чтобы на одном и том же маршруте не работало).

Так есть в Астане... но нашим же это не интересно... надо "освоить" на изобретении велосипеда... желательно как в финляндиях каких.
А во-вторых, НЕ ВЫПОЛНИМО, патамушта нет единого автопарка и перевозчика... У нас не то, что маршруты, но даже автобусы на одном маршруте имеет разных хозяев которые уж точно не будут заморачиваться на абонементы, платежные системы и дележ с другим хозяином...
Живая денюжка в ладошке своего водителя намного же приятней...

И акимат мудохается-мудохается, но фактически сделать ничего не может. Ибо могут похерить те автобусы, что имеют, и навлекут на себя гнев и проклятия горожан... А рейтинг и карьерный рост портить себе ни кто не хочет. Поэтому продлевая договоры с перевозчиками уже с прошлой осени, постоянно кормят обещаниями о цивилизованной оплате.

Так же уже годами, со словами "перед тендером" обещают пересмотреть автобусные маршруты потому что появились новые районы. Но не делается НИ-ЧЕ-ГО....
Но надежда есть, молодой "опытный" хозяйственник Наурзбай Мусин с опытом цифровизации всего и вся точно наладит! Главное, в это верить.... Ахметову.
Профайл

§ abaika95
Re: Костанайцы просят изменить некоторые автобусные маршруты
abaika95


(Пользователи)
Сообщений: 2924
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 31.01.20 - 12:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//Но надежда есть, молодой "опытный" хозяйственник Наурзбай Мусин с опытом цифровизации всего и вся точно наладит//




Юджин неровно дышит к руководителям ЖКХ смотрю) то Тарасова при любом случае упоминал теперь новенького) с психологической стороны вопроса это навивает на определенные мысли)
Профайл




Авторизация

 

"Нужные деньги"
Вопрос недели
Президент РК назвал провальной работу министров и акимов по сдерживанию роста цен на социально значимые продукты питания, но не стал объявлять выговоры за неисполнение его поручений. Считаете ли вы правильным такой стиль управления?
Да. Объявление выговора - неэффективный путь к достижению хороших результатов.
Да. Исполнителям нужно дать еще один шанс, а если не справятся, сразу уволить.
Да. Чиновники не выполнили поручение из-за объективных причин, хоть и старались.
Нет. Только регулярные наказания могут заставить чиновников нормально работать.
 
Сейчас на сайте
Гостей: 202
Пользователей: 2
Всего: 204

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена в объеме не более одной трети с обязательной гиперссылкой на материал в первом абзаце, как первоисточник. Полная перепечатка разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта.
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2019
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2019
^ Наверх