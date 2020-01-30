А вы тоже довольны? - Итоги общественного мониторинга качества госуслуг озвучили в Костанайской области

Сегодня, 30 января, межведомственная рабочая группа Костанайской области рассмотрела результаты общественного мониторинга качества оказания государственных слуг.

Руководитель отдела мониторинга госуслуг ГУ «Управление информатизации, оказания государственных услуг и архивов» Анар КАРШИГИНА сообщила, что в рамках данного исследования в 4 городах и 16 районах области в период с июля по октябрь 2019 года опросили 2 497 человек. Они по десятибальной шкале оценили качество государственных услуг по 35-ти видам, которые оказываются в 11 сферах деятельности госструктур.

- В среднем, удовлетворенность всеми услугами оценена в 8,92 балла, - отметила Каршигина. – Респондентами лучше других оценены такие параметры услуг, как результативность (9,07 баллов), а также электронная форма процедуры (8,98 балла). Менее всего потребители удовлетворены информацией по услуге (8,76).

По рейтингу удовлетворенности первое место заняли Алтынсаринский, Амангельдинский и Денисовский районы. Последние строчки заняли Мендыкаринский, Наурзумский, Карабалыкский, Костанайский и р-н Беимбета Майлина.

Среди проблем, с которыми часто сталкивались респонденты, Анар Каршигина назвала «медлительность и некомпетентность сотрудников при контакте с потребителями, грубость сотрудников». Особо она отметила, что оказание услуг осложняет незнание государственного языка некоторыми сотрудниками госорганов.

- В ряде сельских населенных пунктов нет возможности получить услугу и приходиться выезжать в ближайшие районные центры, - добавила Каршигина. – Нет возможности получить услугу в электронном формате, для этого обязательно нужно выезжать в специализированные пункты или идти в госучреждения.

Опрошенные сообщили, что при получении услуги в бумажном виде выстраиваются большие очереди, а если услуга оказывается в электронном формате, то процедура нередко усложняется медленной работой серверов, перегруженностью сайтов или техническими сбоями. Некоторые корреспонденты отметили, что при получении различных справок от них требуют ненужные, на их взгляд, дополнительные документы.

Общественный опрос проведен в рамках государственного социального заказа ТОО «Когам Консалтинг». Исполнители этого заказа подготовили рекомендации по устранению выявленных проблем, которые рабочая группа предложила для реализации акиматам районов и городов.





