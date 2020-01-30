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Почему в некоторых районах Костаная плохо вывозят мусор?
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Почему в некоторых районах Костаная плохо вывозят мусор?

Галина КАТКОВА

30 января 2020, 16:53 |  ЖКХ

Критика в адрес коммунальщиков прозвучала на встрече с населением акима областного центра Кайрата АХМЕТОВА сегодня, 30 января. Аким отчитывался перед жителями микрорайона Аэропорт, но проблема касается всего города.

Одна из участниц встречи пожаловалась акиму, что мусор из дворовых контейнеров вывозят плохо, они переполняются, люди вынуждены бросать свои пакеты рядом с емкостями.

- Нареканий много по этому поводу со стороны горожан, - сказал аким Костаная - В отношении ТОО были и штрафы, но у него своя правда - многие абоненты не заключают договоры на вывоз ТБО.

Слово дали директору ТОО «Тазалык-2012» Александру КУШНИРУ, который пояснил, что специализированный транспорт идет по маршруту в соответствии с нормами вывоза, которые планируются.

- Проблема существует. В микрорайоне сегодня 5 816 квартир, а договоров заключено 3 000, - сказал он. - Мы в соответствии с ними по норме должны вывозить 695 кубометров, а вывозим и так в два раза больше. У вас, знаю, группа (в соцсетях - "НГ") создана, где вы советуете друг другу - сначала заключите договор, а потом прописывайте людей в квартиру. Так же нельзя! У нас и так тариф низкий, а город растет. Нам нужно тариф поднимать, чтобы модернизироваться, технику закупать...

Аким города заявил, что тариф поднят не будет. Однако призвал горожан к взаимной с властью ответственности.

- Сейчас по поводу и без повода везде создаются инициативные группы, со штатными буквально ораторами, активистами. Все обсуждается. Вот возьмитесь и проявите инициативу - организуйте поквартирные обходы, чтобы люди реальные договоры на вывоз ТБО заключали, - предложил он.

Добавил, тем не менее, что нарекания в адрес ТОО «Тазалык-2012» есть.

Фото Ксении РЕБИК
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§ yudjin
Re: Почему в некоторых районах Костаная плохо вывозят мусор?
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6367
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 30.01.20 - 17:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Аким города заявил, что тариф поднят не будет.

Читаем акиматовский рупор - газету НК
Плата за вывоз мусора не увеличивалась уже около пяти лет С 1 января 2020 года тариф повысился на 4,9% из-за изменения размера МРП. Теперь услуги «Тазылыка» для многоквартирных домов обойдутся в 235,41 тенге за человека, частные дома — 280,02 тенге. Юридические лица станут платить 1736,75 тенге.
Так увеличился или нет?
МРП растет каждый год, почему 5 лет не увеличивался тариф, а сейчас подняли? Понятно, что коммунальщики хотели больше...

Да, а вопрос про ёлки на мусорке и акцию НГ никто не задал?
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* Ольга Колоколова
Почему в некоторых районах Костаная плохо вывозят мусор?
Ольга Колоколова

Модератор
(Администрация сайта)
Сообщений: 2401
Регистрация: 24.12.06
Отправлено: 30.01.20 - 17:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Дословно аким сказал так "Вопрос о повышении тарифа не стоит. Вопрос стоит о том, что мы имеем в рамках действующего тарифа".
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Да. Исполнителям нужно дать еще один шанс, а если не справятся, сразу уволить.
Да. Чиновники не выполнили поручение из-за объективных причин, хоть и старались.
Нет. Только регулярные наказания могут заставить чиновников нормально работать.
 
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