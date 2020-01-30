Почему в некоторых районах Костаная плохо вывозят мусор?

Критика в адрес коммунальщиков прозвучала на встрече с населением акима областного центра Кайрата АХМЕТОВА сегодня, 30 января. Аким отчитывался перед жителями микрорайона Аэропорт, но проблема касается всего города.

Одна из участниц встречи пожаловалась акиму, что мусор из дворовых контейнеров вывозят плохо, они переполняются, люди вынуждены бросать свои пакеты рядом с емкостями.

- Нареканий много по этому поводу со стороны горожан, - сказал аким Костаная - В отношении ТОО были и штрафы, но у него своя правда - многие абоненты не заключают договоры на вывоз ТБО.

Слово дали директору ТОО «Тазалык-2012» Александру КУШНИРУ, который пояснил, что специализированный транспорт идет по маршруту в соответствии с нормами вывоза, которые планируются.

- Проблема существует. В микрорайоне сегодня 5 816 квартир, а договоров заключено 3 000, - сказал он. - Мы в соответствии с ними по норме должны вывозить 695 кубометров, а вывозим и так в два раза больше. У вас, знаю, группа (в соцсетях - "НГ") создана, где вы советуете друг другу - сначала заключите договор, а потом прописывайте людей в квартиру. Так же нельзя! У нас и так тариф низкий, а город растет. Нам нужно тариф поднимать, чтобы модернизироваться, технику закупать...

Аким города заявил, что тариф поднят не будет. Однако призвал горожан к взаимной с властью ответственности.

- Сейчас по поводу и без повода везде создаются инициативные группы, со штатными буквально ораторами, активистами. Все обсуждается. Вот возьмитесь и проявите инициативу - организуйте поквартирные обходы, чтобы люди реальные договоры на вывоз ТБО заключали, - предложил он.

Добавил, тем не менее, что нарекания в адрес ТОО «Тазалык-2012» есть.

Фото Ксении РЕБИК