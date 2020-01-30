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Вентиляционная решетка на глухой стене - на встрече акима Костаная в районе Аэропорт обсуждали качество жилья
вентиляция в санузлах выполнена так, что в туалетных комнатах очень холодно. Источник:www.ng.kz Регулируемая решётка решит все проблемы. В совмещенном санузле вентиляционная решетка приклеена на...
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Вентиляционная решетка на глухой стене - на встрече акима Костаная в районе Аэропорт обсуждали качество жилья

Галина КАТКОВА

30 января 2020, 16:13 |  Государство

Отчетное мероприятие прошло сегодня, 30 января. Глава областного центра Кайрат АХМЕТОВ акцентировал внимание на том, что впервые встречается с жителями строящегося микрорайона на их территории.

В докладе он говорил о том, как много жилья строит и будет строить город. В 2019 году по госпрограмме «Нурлы жер» было введено в эксплуатацию 229,2 тыс. кв. м жилья, или 2940 квартир, в 2020 году планируется ввести 269 тыс. кв. м.

Один из первых вопросов был по качеству сдаваемого жилья. Жительница дома № 26 пожаловалась: вентиляция в санузлах выполнена так, что в туалетных комнатах очень холодно. Аким города поднял с места представителя подрядной организации ТОО «РСУ «Саулет», тот пояснил, что строили в соответствии с проектом, а теперь, реагируя на жалобы жителей, пытаются что-то исправлять методом проб и ошибок. Ставили, например, вентиляционные анемостаты, это не помогло.

- Надо еще раз изучить, что возможно сделать с учетом СНиПов, взять вопрос на контроль, - отреагировал аким, обращаясь к руководству отдела строительства акимата.

Жилец дома № 19 качество своего жилья разнес в пух и прах.

- Уважаемый аким, вы говорите, что дома строятся по современным технологиям. Но после въезда приходится менять все плинтуса, они бумажно-картонные. Освещение смонтировано не по центру комнаты, а к краю стены... Я обратился в ПКСК, мне там ответили: обращайтесь в акимат, акимат принимал ваши дома. В совмещенном санузле вентиляционная решетка приклеена на глухую стену, пришлось вызывать мастера, долбить стену. Куда годится? Сушилка не закреплена, болтается. Ну мы же за эту квартиру платили деньги. В приемной комиссии акимата есть хоть один строитель, чтобы элементарно заметить эти недоделки?

Представитель ТОО «Ирина и К», которого призвали к ответу, сказал одно - замечания от отдела строительства они получили, недоделки устраняют.

- Спрашиваете, как принимал акимат? Ну, за то, что сдавали в 2015-2017 годах, я отвечать не могу, в городе не работал, - сказал Ахметов. - Нарекания, мы знаем, есть, особенно по «Ирине и К». Но я вам тоже хотел задать вопрос - если вы приобрели квартиру через Жилстройсбербанк, то прежде, чем ее покупать, вы тоже должны были смотреть. Не нравится качество, этажность, другие моменты - никто не заставлял вселяться. Не снимая с себя в целом ответственности за качество квартир, напоминаю, что есть гарантийный срок, в течение которого подрядчики обязаны устранять проблемы. Если надо - через суд их обяжем. Вы говорите, "Куда смотрит акимат?". Акимат смотрит на вас, вы на нас, давайте вместе действовать...

Еще одна жалоба была от дома № 12, где не работает лифт. Дом, как и все в микрорайоне, 9-этажный. По словам взявшей микрофон жительницы, лифт и раньше барахлил, а недавно остановился совсем. Обратились в управляющую компанию, те сказали, что поломка серьезная, лифт какой-то нестандартный.

Тут же ситуацию прокомментировал представитель управляющей компании «Кен дала». Сказал, что вышла из строя деталь, на нее сделали заказ в Белоруссию, надо ждать, когда придет.

Аким сообщил, что лифтовое хозяйство в Костанае проблемное, много оборудования, которое эксплуатируется очень давно. Однако отметил, что лифт в новом доме не должен плохо работать и часто выходить из строя. Сказал, что вопрос внесли в протокол, он будет на контроле.

Фото Ксении РЕБИК
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Комментарии к новости
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§ yudjin
Re: Вентиляционная решетка на глухой стене - на встрече акима...
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6367
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 30.01.20 - 16:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
что впервые встречается с жителями строящегося микрорайона на их территории.

На ум пришли объявления из газеты ТШ: познакомлюсь с девушкой для встреч на её территории...
Цитата:
Акимат смотрит на вас, вы на нас, давайте вместе действовать...

вот и познакомились, однако...

Интересно, а как с этим ОГРОМНЕЙШИМ ворохом многолетних проблем жителей города разберется вчера назначенный "опытный" хозяйственник Наурзбай Мусин?
Ответ, думаю очевидный: за Тарасова и ранее он не отвечает, а к следующей отчетной встрече поменяет должность, так что и спросить будет не с кого.
Система, однако...
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§ drakon
Re: Вентиляционная решетка на глухой стене - на встрече акима...
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 18459
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 30.01.20 - 16:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:

. Однако отметил, что лифт в новом доме не должен плохо работать и часто выходить из строя


Кому это, Аким сказал?
Наверное - лифту?... :lol: :-o
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§ drakon
Re: Вентиляционная решетка на глухой стене - на встрече акима...
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 18459
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 30.01.20 - 16:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:

Отчетное мероприятие прошло сегодня,

Цитата:

. В совмещенном санузле вентиляционная решетка приклеена на глухую стену,

А что? Можно было и окна,
на стене - нарисовать... :lol: :oops:
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§ Victor Yang
Re: Вентиляционная решетка на глухой стене - на встрече акима...
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 12420
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 30.01.20 - 17:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
вентиляция в санузлах выполнена так, что в туалетных комнатах очень холодно.

Источник: https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=37521

Регулируемая решётка решит все проблемы.
Цитата:
В совмещенном санузле вентиляционная решетка приклеена на глухую стену, пришлось вызывать мастера, долбить стену.

Источник: https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=37521

Не совсем правильно. Можно попасть в сборный канал или канал соседа - тогда все запахи или к соседям пойдут или от них.
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