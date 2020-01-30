Вентиляционная решетка на глухой стене - на встрече акима Костаная в районе Аэропорт обсуждали качество жилья

Отчетное мероприятие прошло сегодня, 30 января. Глава областного центра Кайрат АХМЕТОВ акцентировал внимание на том, что впервые встречается с жителями строящегося микрорайона на их территории.

В докладе он говорил о том, как много жилья строит и будет строить город. В 2019 году по госпрограмме «Нурлы жер» было введено в эксплуатацию 229,2 тыс. кв. м жилья, или 2940 квартир, в 2020 году планируется ввести 269 тыс. кв. м.

Один из первых вопросов был по качеству сдаваемого жилья. Жительница дома № 26 пожаловалась: вентиляция в санузлах выполнена так, что в туалетных комнатах очень холодно. Аким города поднял с места представителя подрядной организации ТОО «РСУ «Саулет», тот пояснил, что строили в соответствии с проектом, а теперь, реагируя на жалобы жителей, пытаются что-то исправлять методом проб и ошибок. Ставили, например, вентиляционные анемостаты, это не помогло.

- Надо еще раз изучить, что возможно сделать с учетом СНиПов, взять вопрос на контроль, - отреагировал аким, обращаясь к руководству отдела строительства акимата.

Жилец дома № 19 качество своего жилья разнес в пух и прах.

- Уважаемый аким, вы говорите, что дома строятся по современным технологиям. Но после въезда приходится менять все плинтуса, они бумажно-картонные. Освещение смонтировано не по центру комнаты, а к краю стены... Я обратился в ПКСК, мне там ответили: обращайтесь в акимат, акимат принимал ваши дома. В совмещенном санузле вентиляционная решетка приклеена на глухую стену, пришлось вызывать мастера, долбить стену. Куда годится? Сушилка не закреплена, болтается. Ну мы же за эту квартиру платили деньги. В приемной комиссии акимата есть хоть один строитель, чтобы элементарно заметить эти недоделки?

Представитель ТОО «Ирина и К», которого призвали к ответу, сказал одно - замечания от отдела строительства они получили, недоделки устраняют.

- Спрашиваете, как принимал акимат? Ну, за то, что сдавали в 2015-2017 годах, я отвечать не могу, в городе не работал, - сказал Ахметов. - Нарекания, мы знаем, есть, особенно по «Ирине и К». Но я вам тоже хотел задать вопрос - если вы приобрели квартиру через Жилстройсбербанк, то прежде, чем ее покупать, вы тоже должны были смотреть. Не нравится качество, этажность, другие моменты - никто не заставлял вселяться. Не снимая с себя в целом ответственности за качество квартир, напоминаю, что есть гарантийный срок, в течение которого подрядчики обязаны устранять проблемы. Если надо - через суд их обяжем. Вы говорите, "Куда смотрит акимат?". Акимат смотрит на вас, вы на нас, давайте вместе действовать...

Еще одна жалоба была от дома № 12, где не работает лифт. Дом, как и все в микрорайоне, 9-этажный. По словам взявшей микрофон жительницы, лифт и раньше барахлил, а недавно остановился совсем. Обратились в управляющую компанию, те сказали, что поломка серьезная, лифт какой-то нестандартный.

Тут же ситуацию прокомментировал представитель управляющей компании «Кен дала». Сказал, что вышла из строя деталь, на нее сделали заказ в Белоруссию, надо ждать, когда придет.

Аким сообщил, что лифтовое хозяйство в Костанае проблемное, много оборудования, которое эксплуатируется очень давно. Однако отметил, что лифт в новом доме не должен плохо работать и часто выходить из строя. Сказал, что вопрос внесли в протокол, он будет на контроле.

Фото Ксении РЕБИК