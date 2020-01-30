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Жители района Аэропорт спросили акима Костаная о том, будет ли парк у пруда Тарелочка

Галина КАТКОВА

30 января 2020, 15:00 |  Государство

Сегодня, 30 января, глава областного центра Кайрат АХМЕТОВ провел очередную отчетную встречу с населением. В актовом зале СШ №29 собрались жители не только микрорайона Аэропорт, но и Западного, района Костанай-2.

Один из вопросов касался дальнейшего развития строящегося микрорайона Аэропорт. В том числе того, сохранят ли все-таки для жителей озеро Тарелочка и обустроят ли вокруг него парковую зону, как обещали, когда начиналась застройка. Кроме того, люди припомнили, что раньше вроде бы звучала идея соединить Аэропорт с районом Костанай-2, мост в том направлении построить.

По поводу парковой зоны аким Костаная сообщил, что он понимает желание людей сохранить водоем, что действительно существует проект зоны отдыха вокруг него стоимостью 506 млн тенге и он пока не устарел.

- Но на следующий год мы взяли курс на обустройство Притобольского парка, там миллиардные суммы, - сказал Кайрат Ахметов.

О том, когда конкретно город вернется к идее разбить парк в этом микрорайоне, сказано не было.

Аким города также сообщил, что в концепции развития города на ближайшие годы — окончание застройки микрорайонов Аэропорт и Юбилейный, далее - районов Береке и Кунай. О планах соединения районов Аэропорт и Костанай-2 Ахметов не слышал, проектов для этого нет.

Застройка микрорайона Аэропорт будет завершена в 2020-м году, из 40 запланированных многоэтажек осталось возвести 4 дома на 324 квартиры. В числе социальных объектов, которыми сейчас озабочен акимат, - строительство еще одного детского сада. В микрорайоне есть садик на 250 мест, но детей дошкольного возраста уже проживает около 400. Поэтому, по словам Кайрата Ахметова, акимат ищет предпринимателей, готовых открыть в микрорайоне детсад на условиях государственно-частного партнерства.

Фото Ксении РЕБИК
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§ Дантист
Re: Жители района Аэропорт спросили акима Костаная о том, будет...
Дантист


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 621
Регистрация: 05.01.15
Отправлено: 30.01.20 - 15:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Миллиарды конечно гораздо привлекательнее, чем люди одного-двух микрорайонов. А вообще как-то все мелковато... Уровень райцентра
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§ yudjin
Жители района Аэропорт спросили акима Костаная о том, будет ли парк у пруда Тарелочка
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6367
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 30.01.20 - 15:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
- Но на следующий год мы взяли курс на обустройство Притобольского парка, там миллиардные суммы, - сказал Кайрат Ахметов.

Ну да, интерес, намного ядрёней, чем какая-то тарелочка.
Хочется узнать, а нужен ли горожанам парк где-то на задворках? Много ли туда пойдёт народу просто погулять? Набережная в центре пока была новая и в порядке привлекала отдыхать, хоть там и смотреть нечего, но проводили какие-то мероприятия. С новым руководством набережная посыпалась, пришла в запустение и бесхозность. Траходромы по ту сторону реки бесполезны и пустуют 11 месяцев в году.
С Гашека пока более или менее, хотя первоначальный ландшафтный дизайн уже практически похерен. Но там жилой многоэтажный массив близко... народ гуляет.

Притобольский парк же отрезан от центра частным сектором, автобусного сообщения нет совсем. Пешкарусом не каждый пойдет. Да, товарищ Ахметов, не все еще у нас ездют на машинах.

Так что вбухивать миллиарды в никчемные проекты у нас умеют. Достаточно вспомнить 10 миллионов на памятник никчёмного освоения бюджета в виде надземного пешеходного перехода по Гашека.

А может разбивать зеленые зоны в жилых микрорайонах, восстанавливать зеленые насаждения вдоль улиц, которые подверглись ремонту, но стали абсолютно голыми? Примеры таких улиц я приводил в ветке форума про ветки Костанай кронированный
Люди там живут и дышат каждый день, а не по праздникам и время от времени...

[Исправлено: yudjin, 30.01.2020 - 15:36]
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Да. Исполнителям нужно дать еще один шанс, а если не справятся, сразу уволить.
Да. Чиновники не выполнили поручение из-за объективных причин, хоть и старались.
Нет. Только регулярные наказания могут заставить чиновников нормально работать.
 
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