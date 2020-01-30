Жители района Аэропорт спросили акима Костаная о том, будет ли парк у пруда Тарелочка
Галина КАТКОВА
Сегодня, 30 января, глава областного центра Кайрат АХМЕТОВ провел очередную отчетную встречу с населением. В актовом зале СШ №29 собрались жители не только микрорайона Аэропорт, но и Западного, района Костанай-2.
Один из вопросов касался дальнейшего развития строящегося микрорайона Аэропорт. В том числе того, сохранят ли все-таки для жителей озеро Тарелочка и обустроят ли вокруг него парковую зону, как обещали, когда начиналась застройка. Кроме того, люди припомнили, что раньше вроде бы звучала идея соединить Аэропорт с районом Костанай-2, мост в том направлении построить.
По поводу парковой зоны аким Костаная сообщил, что он понимает желание людей сохранить водоем, что действительно существует проект зоны отдыха вокруг него стоимостью 506 млн тенге и он пока не устарел.
- Но на следующий год мы взяли курс на обустройство Притобольского парка, там миллиардные суммы, - сказал Кайрат Ахметов.
О том, когда конкретно город вернется к идее разбить парк в этом микрорайоне, сказано не было.
Аким города также сообщил, что в концепции развития города на ближайшие годы — окончание застройки микрорайонов Аэропорт и Юбилейный, далее - районов Береке и Кунай. О планах соединения районов Аэропорт и Костанай-2 Ахметов не слышал, проектов для этого нет.
Застройка микрорайона Аэропорт будет завершена в 2020-м году, из 40 запланированных многоэтажек осталось возвести 4 дома на 324 квартиры. В числе социальных объектов, которыми сейчас озабочен акимат, - строительство еще одного детского сада. В микрорайоне есть садик на 250 мест, но детей дошкольного возраста уже проживает около 400. Поэтому, по словам Кайрата Ахметова, акимат ищет предпринимателей, готовых открыть в микрорайоне детсад на условиях государственно-частного партнерства.
Фото Ксении РЕБИК
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