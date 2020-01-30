МОН повысит пороговый уровень на ЕНТ для поступления на педагогические специальности до 70 баллов
В 2019 году пороговый уровень составлял 60 баллов, в 2018 году – 50 баллов, передает Informburo.kz.
Фото из архива "НГ"
Министерство образования и науки РК в 2020 году повысит пороговый уровень на ЕНТ для поступления на педагогические специальности до 70 баллов. Об этом сообщил глава МОН РК Асхат Аймагамбетов на встрече со студентами педагогических вузов.
Он отметил, что пороговый уровень для поступления на педагогические специальности в 2019 году составлял 60 баллов, в 2020 году его повысят до 70 баллов.
"Профессия учителя остаётся наименее востребованной среди лучших выпускников школ. На педагогические направления подготовки поступают по остаточному принципу, их выбирают не самые успешные выпускники школ. Как сообщил министр, для привлечения абитуриентов к педагогическим специальностям приняты конкретные меры. В 2019 году для поступления проходной балл был увеличен до 60 баллов (ранее нужно было набрать не менее 50 баллов). В 2020 году проходной балл планируется увеличить до 70 баллов", – рассказали в пресс-службе министерства.
Во время встречи со студентами Асхат Аймагамбетов сообщил о том, что в 2021 году вступает в силу норма о выдаче вузами дипломов собственного образца. По словам министра, это повысит конкуренцию среди вузов и их ответственность за качество предоставляемых образовательных услуг.
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