Введение пособия семьям с 1-3 детьми рассматривают в Казахстане
Заместитель премьер-министра Бердибек Сапарбаев ответил на вопрос о пособии для семей с одним-тремя детьми, передает корреспондент Tengrinews.kz.
На обсуждении в Мажилисе депутаты поинтересовались у членов правительства о помощи, оказываемой семьям с одним-тремя детьми.
"Население нам задавало эти вопросы. Мы внедрили новое пособие для многодетных семей, его получают сегодня 372 тысяч семей. Семьи, где есть от одного до трех детей, также поднимают вопрос о внедрении аналогичного пособия для них. Внутри министерства (Министерства труда и социальной защиты населения. - Прим.) мы рассматриваем различные подходы, проводим финансовые расчеты, но этот вопрос зависит от финансовых возможностей (бюджета. - Прим.)", - уточнил Сапарбаев.
По его словам, в Казахстане проживают 372 тысяч многодетных семей, 125 тысяч из них - малообеспеченные.
"Всего в Казахстане семей с одним-тремя детьми 2,4 миллиона. Малообеспеченных - 190 тысяч. Это потребует в 15 раз больше средств. И также большой вопрос вызывает момент: стоит ли выплачивать эти пособия состоятельным семьям. Мы все эти вопросы сейчас рассматриваем и прорабатываем. У нас есть помощь, которая оказывается детям и матерям. Они не остаются без внимания. У нас шесть видов пособий выплачивается с момента рождения ребенка", - указал Сапарбаев.
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