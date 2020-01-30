Полиция Капшагая возбудила уголовное расследование по факту распространения ложной информации, связанной с заболеванием Коронавирус, передает Today.kz со ссылкой на Polisia.kz.

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29 января в социальных сетях неизвестные лица распространили сообщение о двух людях, поступивших с подозрением на коронавирус в больницу Капшагая. При проверке информация не подтвердилась, в связи с чем сотрудники правоохранительных органов провели мероприятия для установления распространителей слухов.

"В ходе оперативно-розыскных мероприятий удалось выявить и задержать двух подозреваемых, которые были доставлены в Капшагайской городской отдел полиции. Оба работают водителями "неотложки" в местной больнице. Что побудило двух взрослых мужчин к распространению недостоверной информации будет установлено в ходе расследования", — сообщили в пресс-службе ДП Алматинской области.

В полиции отметили, что задержанным грозит ответственность, предусмотренная ст.274 ч.1 УК РК (Распространение заведомо ложной информации).

"Провести расследование поручено следователям Капшагая, на время которого в отношении подозреваемых приняты меры процессуального принуждения "обязательство о явке", — дополнили в пресс-службе.