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Уголовное дело за распространение ложной информации о коронавирусе заведено в РК

30 января 2020, 14:24 |  Криминал

Полиция Капшагая возбудила уголовное расследование по факту распространения ложной информации, связанной с заболеванием Коронавирус, передает Today.kz со ссылкой на Polisia.kz. 

Иллюстративное фото toppress.kz

29 января в социальных сетях неизвестные лица распространили сообщение о двух людях, поступивших с подозрением на коронавирус в больницу Капшагая. При проверке информация не подтвердилась, в связи с чем сотрудники правоохранительных органов провели мероприятия для установления распространителей слухов.

"В ходе оперативно-розыскных мероприятий удалось выявить и задержать двух подозреваемых, которые были доставлены в Капшагайской городской отдел полиции. Оба работают водителями "неотложки" в местной больнице. Что побудило двух взрослых мужчин к распространению недостоверной информации будет установлено в ходе расследования", — сообщили в пресс-службе ДП Алматинской области. 

В полиции отметили, что задержанным грозит ответственность, предусмотренная ст.274 ч.1 УК РК (Распространение заведомо ложной информации). 

"Провести расследование поручено следователям Капшагая, на время которого в отношении подозреваемых приняты меры процессуального принуждения "обязательство о явке", — дополнили в пресс-службе.
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Комментарии к новости
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§ abaika95
Re: Уголовное дело за распространение ложной информации о...
abaika95


(Пользователи)
Сообщений: 2909
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 30.01.20 - 14:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вчера на Ватсапп рассылка пришла,не покупайте китайские телефоны,сборочные цеха потомучто сосредоточены в городе Ухань!) Вы все заболеете)

видать айфон подсуетился)
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* Lex
Re: Уголовное дело за распространение ложной информации о...
Lex


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 414
Регистрация: 22.06.15
Отправлено: 30.01.20 - 15:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
ну хорошо, что не вторую часть вменили. Там проще будет перебраться в другую страну, нежели выплачивать штраф.
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§ Butch
Re: Уголовное дело за распространение ложной информации о...
Butch


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 468
Регистрация: 17.04.19
Отправлено: 30.01.20 - 15:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Что побудило двух взрослых мужчин к распространению недостоверной информации будет установлено в ходе расследования

Что тут расследовать когда выше приведён ответ на этот вопрос?! А именно:

Цитата:
Оба работают водителями "неотложки"
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"Нужные деньги"
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Президент РК назвал провальной работу министров и акимов по сдерживанию роста цен на социально значимые продукты питания, но не стал объявлять выговоры за неисполнение его поручений. Считаете ли вы правильным такой стиль управления?
Да. Объявление выговора - неэффективный путь к достижению хороших результатов.
Да. Исполнителям нужно дать еще один шанс, а если не справятся, сразу уволить.
Да. Чиновники не выполнили поручение из-за объективных причин, хоть и старались.
Нет. Только регулярные наказания могут заставить чиновников нормально работать.
 
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