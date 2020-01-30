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Отдел ЖКХ в акимате Костаная возглавил 30-летний Наурзбай Мусин
29 января 2020, 19:36 | Государство
Кресло начальника самого, пожалуй, сложного подразделение акимата областного центра занял молодой чиновник. 29 января аким Костаная Кайрат Ахметов представил коллективу нового руководителя отдела жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Наурзбая МУСИНА.
Фото пресс-службы акимата Костаная
В январе кресло главного коммунальщика в связи с переходом на другую должность освободил Алексей Тарасов.
Наурзбай Мусин ранее занимал должность руководителя отдела жилищных отношений акимата Костаная.
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