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Отдел ЖКХ в акимате Костаная возглавил 30-летний Наурзбай Мусин

29 января 2020, 19:36 |  Государство

Кресло начальника самого, пожалуй, сложного подразделение акимата областного центра занял молодой чиновник. 29 января аким Костаная Кайрат Ахметов представил коллективу нового руководителя отдела жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Наурзбая МУСИНА.

Фото пресс-службы акимата Костаная

В январе кресло главного коммунальщика в связи с переходом на другую должность освободил Алексей Тарасов.

Наурзбай Мусин ранее занимал должность руководителя отдела жилищных отношений акимата Костаная.
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Комментарии к новости
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§ abaika95
Re: Отдел жилищных отношений в акимате Костаная возглавил...
abaika95


(Пользователи)
Сообщений: 2898
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 29.01.20 - 19:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//Наурзбай Мусин ранее занимал должность руководителя отдела жилищных отношений акимата Костаная.//




Ниче не понял) так он рук ЖКХ должность занял или рук Жил отношений тобишь ЖИЛ инспекция?)
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§ abaika95
Re: Отдел жилищных отношений в акимате Костаная возглавил...
abaika95


(Пользователи)
Сообщений: 2898
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 29.01.20 - 19:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А вообще поздравляю, молодые прут а где молодые у власти, там перемены!)
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§ olegggon
Re: Отдел жилищных отношений в акимате Костаная возглавил...
olegggon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1060
Регистрация: 01.07.11
Отправлено: 29.01.20 - 20:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Ниче не понял) так он рук ЖКХ должность занял или рук Жил отношений тобишь ЖИЛ инспекция?)


Такая же ерунда, то он возглавил, то он до этого возглавлял... 🤯
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§ drakon
Re: Отдел жилищных отношений в акимате Костаная возглавил...
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 18451
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 29.01.20 - 20:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вместо Тарасова пришёл. Чего не понятно - то?... :lol: :oops:
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§ drakon
Re: Отдел жилищных отношений в акимате Костаная возглавил...
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 18451
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 29.01.20 - 20:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
где молодые у власти, там перемены!)

Теперь снег сам по себе будет - таять... :lol: :-o
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§ maxsaf
Отдел жилищных отношений в акимате Костаная возглавил 30-летний Наурзбай Мусин
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5190
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 29.01.20 - 21:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Теперь снег сам по себе будет - таять...

Для этого надо было девушку того же возраста поставить. Мужики бы со своими лопатами выходили ей помогать снег убирать и деревца сажать ))
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§ 3DO
Отдел жилищных отношений в акимате Костаная возглавил 30-летний Наурзбай Мусин
3DO


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2036
Регистрация: 14.11.07
Отправлено: 29.01.20 - 21:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата: "молодые прут а где молодые у власти, там перемены!)"
Не разделяю этого оптимизма. Ибо уверен, что 99% таких вот перспективных молодых гос. служащих уже взращены по старой формуле: "Money, Power, Glory"(c) ...и плевать на всех тех, на благо кого, ты якобы госслужишь.
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§ elektron
Отдел ЖКХ в акимате Костаная возглавил 30-летний Наурзбай Мусин
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4361
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 29.01.20 - 21:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf: Для этого надо было девушку того же возраста поставить. Мужики бы со своими лопатами выходили ей помогать снег убирать и деревца сажать ))
Вышел бы только каждый второй наверное. 8-) https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=6506 Маловато! :lol:
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§ drakon
Отдел ЖКХ в акимате Костаная возглавил 30-летний Наурзбай Мусин
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 18451
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 29.01.20 - 21:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
Мужики бы со своими лопатами выходили ей помогать

Главное, чтобы не забыли, галстуки - надеть и
туфли - почистить... :lol: :-o :-P
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§ yudjin
Re: Отдел ЖКХ в акимате Костаная возглавил 30-летний Наурзбай...
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6364
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 29.01.20 - 22:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Интересно городское хозяйство радо такому назначению?
Где хозяйственники? Хотя зачем, если пишут:
- Аким города поставил передо мной задачу по продвижению в городе вопросов цифровизации и внедрения инноваций в работе жилищно-коммунальной сферы.

Короче, будем вместо физической уборки мусорных свалок, по навигатору и спутнику смотреть на них аж из космоса?
А вместо обычных саженцев, высаживать инновационные нано-прутики за баснословные деньги?
А может наконец-то в городских автобусах заработает современный способ оплаты?
В общем, задачи новому "хозяйственнику" должны быть такие: привести мусорки и автобусы в цивилизованный вид, прекратить истребление зеленых насаждений, высаживать не по нуротчётах тысячи саженцев, а считать прижившиеся через пару лет тысячи деревьев.

Тогда и посмотрим... а пока это очередной чиновничей стартап.
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Президент РК назвал провальной работу министров и акимов по сдерживанию роста цен на социально значимые продукты питания, но не стал объявлять выговоры за неисполнение его поручений. Считаете ли вы правильным такой стиль управления?
Да. Объявление выговора - неэффективный путь к достижению хороших результатов.
Да. Исполнителям нужно дать еще один шанс, а если не справятся, сразу уволить.
Да. Чиновники не выполнили поручение из-за объективных причин, хоть и старались.
Нет. Только регулярные наказания могут заставить чиновников нормально работать.
 
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