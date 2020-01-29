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abaika95
О бедной ёлке замолвите слово
Психологи здесь кому помочь?)))
29.01.20 18:23
Добринцофф
О бедной ёлке замолвите слово
Yorik: у Вас истерика? Не стоит так волноваться, Вам еще за руль и на Складскую, сердце берегите Спасибо за заботу,я уже приехал всё в порядке ;-) Yorik: Уверен, местные психологи смогут Вам...
29.01.20 18:12
Добринцофф
Министр труда о минимальной зарплате в 42 тысячи тенге: Это мало, это очень мало
Минимальная з\п-это не зарплата,а индекс того сколько денег с нас сдерёт государство в бездонный пенсионный фонд,то есть если я могу платить з\п 100000,а пенсионные 5000,то если подымут придётся...
29.01.20 17:56
drakon
Взятие снежного городка. Костанай
Всё так - красиво... :lol: :oops:
29.01.20 17:25
3DO
55 волков могут по лицензии отстрелять охотники Костанайской области
Цитата: "Кажись БИ-2 из Балабановского фильма "Война"?)" Да, Би-2. Насчет саундтрека - вроде да, хотя сам фильм не видел, если честно.
29.01.20 16:36
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"Вероятность 99,9%" - стали известны результаты экспертизы ДНК бывшего "раба" Дмитрия Смирнова и его предполагаемых российских родственников

Георгий ГОВОРОВ

29 января 2020, 18:31 |  Общество

Шестидесятилетний мужчина, сбежавший в Костанай от хозяина, на которого он батрачил 11 лет на юге Казахстана, нашел родственников в Нижегородской области (РФ).

Запись эфира программы "ДНК" на телеканале НТВ прислала в редакцию наша читательница Марина. У нас передача выйдет вечером, Марина же увидела ее в трансляции на другой часовой пояс. На видео, снятом с экрана телевизора, запечатлён финал передачи и оглашение результатов экспертизы.

- Предполагаемый отец  - Дмитрий Смирнов, предполагаемая дочь - Таисия Подовинникова, - зачитала результаты эксперт. - Вероятность того, что вы, Дмитрий, биологический отец Таисии составляет 99,9%.

На записи также видно, что Дмитрий и женщина, приехавшая на передачу из Нижегородской области, после объявления результатов экспертизы обняли друг друга.

- Я рада за Дмитрия, сама об этом узнала только от вас, - рассказала руководитель ОФ "Дамыту" Нина КОСЮК, которая занималась восстановлением документов Дмитрия и его реабилитацией в Костанае. - И вот журналисты НТВ сообщили, что после съёмки программы его отвезли к родственникам. Вы знаете, после публикации "НГ" к нам обратились ещё люди, которые утверждают, что один человек в Самарканде 13 лет живёт в трудовом рабстве, а парень из Самарканда живёт в качестве раба в Рудном. Мы теперь ищем этих людей. Это хорошо, что после таких публикаций появляются люди, готовые бороться за свою свободу и обращаться к нам.
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Президент РК назвал провальной работу министров и акимов по сдерживанию роста цен на социально значимые продукты питания, но не стал объявлять выговоры за неисполнение его поручений. Считаете ли вы правильным такой стиль управления?
Да. Объявление выговора - неэффективный путь к достижению хороших результатов.
Да. Исполнителям нужно дать еще один шанс, а если не справятся, сразу уволить.
Да. Чиновники не выполнили поручение из-за объективных причин, хоть и старались.
Нет. Только регулярные наказания могут заставить чиновников нормально работать.
 
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