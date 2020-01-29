"Вероятность 99,9%" - стали известны результаты экспертизы ДНК бывшего "раба" Дмитрия Смирнова и его предполагаемых российских родственников
Георгий ГОВОРОВ
Шестидесятилетний мужчина, сбежавший в Костанай от хозяина, на которого он батрачил 11 лет на юге Казахстана, нашел родственников в Нижегородской области (РФ).
Запись эфира программы "ДНК" на телеканале НТВ прислала в редакцию наша читательница Марина. У нас передача выйдет вечером, Марина же увидела ее в трансляции на другой часовой пояс. На видео, снятом с экрана телевизора, запечатлён финал передачи и оглашение результатов экспертизы.
- Предполагаемый отец - Дмитрий Смирнов, предполагаемая дочь - Таисия Подовинникова, - зачитала результаты эксперт. - Вероятность того, что вы, Дмитрий, биологический отец Таисии составляет 99,9%.
На записи также видно, что Дмитрий и женщина, приехавшая на передачу из Нижегородской области, после объявления результатов экспертизы обняли друг друга.
- Я рада за Дмитрия, сама об этом узнала только от вас, - рассказала руководитель ОФ "Дамыту" Нина КОСЮК, которая занималась восстановлением документов Дмитрия и его реабилитацией в Костанае. - И вот журналисты НТВ сообщили, что после съёмки программы его отвезли к родственникам. Вы знаете, после публикации "НГ" к нам обратились ещё люди, которые утверждают, что один человек в Самарканде 13 лет живёт в трудовом рабстве, а парень из Самарканда живёт в качестве раба в Рудном. Мы теперь ищем этих людей. Это хорошо, что после таких публикаций появляются люди, готовые бороться за свою свободу и обращаться к нам.
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