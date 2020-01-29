Холодную воду отключат в одном из районов Костаная

Реконструкция водопроводных сетей будет проходить на ул. Волынова 30 января. Об этом сегодня, 29 января, сообщили в пресс-службе ГКП "Костанай-Су".

Фото "НГ"



В этот день с 9.00 до 22.00 будет прекращена подача питьевой воды по следующим адресам:



Жилые дома:

ул. Абая 4, 6, 8, 10, 12, 14, 20, 24, 8/1, 10/1, 10/2, 12/1;

ул. Мирошниченко 3, 8, 6, 10, 12, 14, 16, 20;

ул. Кочубея 1,2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11;

ул. Волынова 12, 13, 14, 15, 18.

Социальные объекты: