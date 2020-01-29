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Холодную воду отключат в одном из районов Костаная
29 января 2020, 14:48 | ЖКХ
Реконструкция водопроводных сетей будет проходить на ул. Волынова 30 января. Об этом сегодня, 29 января, сообщили в пресс-службе ГКП "Костанай-Су".
Фото "НГ"
В этот день с 9.00 до 22.00 будет прекращена подача питьевой воды по следующим адресам:
Жилые дома:
- ул. Абая 4, 6, 8, 10, 12, 14, 20, 24, 8/1, 10/1, 10/2, 12/1;
- ул. Мирошниченко 3, 8, 6, 10, 12, 14, 16, 20;
- ул. Кочубея 1,2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11;
- ул. Волынова 12, 13, 14, 15, 18.
Социальные объекты:
- ул. Абая 16 (почта), 18 (Д/с № 69)ул. Мирошниченко 1а (автомойка), 1 (Д/с № 27).
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