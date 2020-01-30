Тимур ГАФУРОВ: Святая простота

На три происходящих в Казахстане процесса можно смотреть бесконечно и с восхищением: как в госаппарате и квазигосударственных структурах сокращают штаты, как в них же уменьшают непродуктивные расходы и как их работников пытаются повернуть лицом к народу. И если в результате решения первых двух задач все усилия пока приводят к противоположным результатам, то в третьем можно наблюдать определенные подвижки в нужном направлении.

Например, корреспондент Ratel.kz в репортаже о первой встрече акима Петропавловска Булата ЖУМАБЕКОВА с населением сообщает:

- К удивлению присутствующих, на сцене не было традиционного стола с синей скатертью, который в буквальном смысле отделял чиновника от народа. Отсутствовал и привычный многостраничный доклад. Градоначальник отчитался по основным направлениям, рассказал о результатах работы за минувший год своими словами, уверенно и быстро. Через полчаса уже перешел к диалогу с горожанами.

А бывший главный санврач Нур-Султана Садвакас БАЙГАБУЛОВ, назначенный на должность руководителя департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг Павлодарской области, сходу проявил максимальную прозрачность и доступность - в беседе с корреспондентом Tengrinews.kz он не только пообещал быть активным в соцсетях, но и сообщил личный номер для связи с жителями региона. В этом же сообщении информагентства напоминается, что Байгабулов покинул предыдущий пост по собственному желанию после того, как президент РК Касым-Жомарт ТОКАЕВ раскритиковал столичный департамент контроля качества и безопасности товаров и услуг за несвоевременный ответ на жалобы в соцсетях.

А вот Абылкаира СКАКОВА, назначенного акимом этой же области вместо взятого под арест Булата Бакауова, заметили в общем вагоне электрички Павлодар - Нур-Султан. Как отмечает сообщивший об этом событии Baigenews.kz, скорее всего, из-за непогоды Скаков не смог выехать за пределы области на личном транспорте. Причем в пути аким области продолжал работать, пользуясь ноутбуком. Кстати, на собственное назначение в область Абылкаир Скаков тоже приехал на поезде.

Если г-да Жумабеков и Байгабулов своим поведением только продемонстрировали правильное понимание формулы второго президента о «слышащем государстве», то г-н Скаков с выбором средства передвижения явно сыграл на опережение. На расширенном заседании правительства, куда он и добирался в общем вагоне, Токаев в качестве первой меры по исключению непродуктивных расходов предложил объявить долгосрочный мораторий на приобретение дорогостоящего транспорта и мебели. Так что вскоре мы заметим, как госслужащие дружно выходят из зоны комфорта - как внутри высоких кабинетов, так и за их пределами.

Готовность опроститься, то есть усвоить образ жизни "простого народа" (© Толковый словарь Ушакова), вполне может стать главным трендом в госслужбе. Не случайно президент Токаев на том же заседании правительства прервал поток критики, чтобы похвалить акима Нур-Султана Алтая КУЛЬГИНОВА.

- Я отмечаю активную работу с социальной точки зрения, - пояснил глава государства. - Встречи с жителями, особенно с той частью, которая является проблемной. Эта работа у вас получается.

И не важно, что весь Казнет завален мемами о том, как г-н Кульгинов проигрывает борьбу со снегом на улицах вверенного ему города. Главное - что он идет навстречу людям, объясняя политику государства по повышению благосостояния этих людей.

Наши акимы и министры очень быстро научились соответствовать образу идеального госслужащего - в том смысле, который вкладывает в него второй президент. Но почему же Токаев намерен весной уволить их скопом за то, что они «по разным причинам не смогли на должном уровне осуществить возложенные на них задачи»?