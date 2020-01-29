55 волков могут по лицензии отстрелять охотники Костанайской области

Отстрел хищников, которые зимой нередко подходят близко к населенным пунктам, разрешен пока только в Джангельдинском районе Костанайской области. В редакцию "НГ", тем временем, поступали сообщения о том, что местные жители отмечают появление волков вблизи жилья и в других районах области.

Иллюстративное фото rv-ryazan.ru

О том, что 55 особей волков могут по лицензии отстрелять охотники в торгайском регионе , сообщает «Хабар 24». По их данным, там был зарегистрирован случай нападения хищников на домашний скот. Как отмечают специалисты, сейчас в регионе насчитывается около 630 особей волков. Это на сотню больше, чем в прошлом году. Основная часть животных обитает в южных районах.

Главный специалист территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира Рустам БИДИБАЕВ сообщает, что его ведомство поддерживает связь с районами:

- Мы отправляли письма в районные акиматы, чтобы держали на контроле, в случае обращения они оповещали нас. Чтобы мы принимали меры. На данный момент только акимат Джангельды отправил нам письмо по данному факту.