Двое рабочих с котом сутки ждали спасения в землянке во время бурана в Костанайской области
Кадр из видео
Сотрудниками департамента по чрезвычайным ситуациям Костанайской области на днях была проведена спасательная операция по поиску и эвакуации двух рабочих, попавших в буран и вынужденных скрываться в землянке до тех пор, пока к ним не пришла помощь.
Видео спасения двоих мужчин, несколько дней распространяемое в социальных сетях и с помощью мессенджеров, корреспонденту прокомментировали в пресс-службе комитета по чрезвычайным ситуациям.
- От службы "112" поступил вызов, о том, что в 35 километрах от поселка Аксай требуется эвакуация двух человек, находящихся на территории бывшего полевого стана. Люди были направлены туда вместе с новым оборудованием для обработки земли. В связи с резким ухудшением погодных условий и невозможностью самостоятельно покинуть территорию, потребовалась их срочная эвакуация, - сообщил официальный представитель комитета Нурсултан Нурахметов.
Он также сообщил, что точного местонахождения людей спасатели не знали, как и того, в каком состоянии находятся рабочие, так как с ними полностью отсутствовала связь. Тем не менее на поиски в срочном порядке была направлена группа спасателей на технике высокой проходимости. Работа сотрудников департамента по чрезвычайным ситуациям осложнялась практически нулевой видимостью. Спасательную операцию проводили спасатели аркалыкского подразделения оперативно-спасательного отряда, базирующегося в Костанае, Жанаев, Байдильдин, Жармаганбетов.
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