Сотрудниками департамента по чрезвычайным ситуациям Костанайской области на днях была проведена спасательная операция по поиску и эвакуации двух рабочих, попавших в буран и вынужденных скрываться в землянке до тех пор, пока к ним не пришла помощь.

Видео спасения двоих мужчин, несколько дней распространяемое в социальных сетях и с помощью мессенджеров, корреспонденту прокомментировали в пресс-службе комитета по чрезвычайным ситуациям.