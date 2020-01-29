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Двое рабочих с котом сутки ждали спасения в землянке во время бурана в Костанайской области
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Двое рабочих с котом сутки ждали спасения в землянке во время бурана в Костанайской области

29 января 2020, 09:28 |  Происшествия
Почти сутки понадобились спасателям, чтобы отыскать пострадавших от непогоды, с которыми не было никакой связи, передает Sputnik Казахстан.

Кадр из видео

Сотрудниками департамента по чрезвычайным ситуациям Костанайской области на днях была проведена спасательная операция по поиску и эвакуации двух рабочих, попавших в буран и вынужденных скрываться в землянке до тех пор, пока к ним не пришла помощь.

Видео спасения двоих мужчин, несколько дней распространяемое в социальных сетях и с помощью мессенджеров, корреспонденту  прокомментировали в пресс-службе комитета по чрезвычайным ситуациям.

- От службы "112" поступил вызов, о том, что в 35 километрах от поселка Аксай требуется эвакуация двух человек, находящихся на территории бывшего полевого стана. Люди были направлены туда вместе с новым оборудованием для обработки земли. В связи с резким ухудшением погодных условий и невозможностью самостоятельно покинуть территорию, потребовалась их срочная эвакуация, - сообщил официальный представитель комитета Нурсултан Нурахметов.

Он также сообщил, что точного местонахождения людей спасатели не знали, как и того, в каком состоянии находятся рабочие, так как с ними полностью отсутствовала связь. Тем не менее на поиски в срочном порядке была направлена группа спасателей на технике высокой проходимости. Работа сотрудников департамента по чрезвычайным ситуациям осложнялась практически нулевой видимостью. Спасательную операцию проводили спасатели аркалыкского подразделения оперативно-спасательного отряда, базирующегося в Костанае,  Жанаев, Байдильдин, Жармаганбетов.

Несмотря на это, спустя сутки, спасателям удалось обнаружить мужчин. Все это время им удавалось скрываться от непогоды в оборудованной землянке. На момент обнаружения состояние мужчин было удовлетворительное. Пострадавших доставили в поселок Аксай.
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Комментарии к новости
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§ abaika95
Re: Двое рабочих с котом сутки ждали спасения в землянке во...
abaika95


(Пользователи)
Сообщений: 2892
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 29.01.20 - 10:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Кота не бросили, молодцы!)
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§ Vit
Двое рабочих с котом сутки ждали спасения в землянке во время бурана в Костанайской области
Vit


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8885
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 29.01.20 - 11:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Кот стал за сутки родным. Вдруг бы их долго не спасали. Суп пришлось бы мутить кошачий. :-o 8-)
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§ Добринцофф
Re: Двое рабочих с котом сутки ждали спасения в землянке во...
Добринцофф


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6986
Регистрация: 16.05.11
Отправлено: 29.01.20 - 11:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Люди были направлены туда вместе с новым оборудованием для обработки земли.

Источник: https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=37500

Какой земли?Зима на улице,холодно,земля под снегом.
Или они их туда в мае месяце отправили,а вспомнили только сейчас?
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§ сайлау курманов
Re: Двое рабочих с котом сутки ждали спасения в землянке во...
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3456
Регистрация: 03.07.12
Отправлено: 29.01.20 - 11:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Кот откуда взялся , кругом безлюдные степи
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§ abaika95
Двое рабочих с котом сутки ждали спасения в землянке во время бурана в Костанайской области
abaika95


(Пользователи)
Сообщений: 2892
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 29.01.20 - 11:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//Вдруг бы их долго не спасали. Суп пришлось бы мутить кошачий.//



Да что там из кота мутить то) на две ложки супа))
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§ Тот самый
Re: Двое рабочих с котом сутки ждали спасения в землянке во...
Тот самый


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 394
Регистрация: 31.05.18
Отправлено: 29.01.20 - 12:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Добринцофф:
Какой земли? Зима на улице,


Снегозадержание возможно. Как раз в наших степных условиях с метелями очень эффективно - на полях сугробы остаются и много воды попадет в землю. Но вроде ещё с 90х его никто не делает.
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