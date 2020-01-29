Новый приказ Минфина обязывает банки передавать налоговикам информацию по платёжным операциям через POS-терминалы субъектов предпринимательства.

С 2020 года банки обязаны передавать в налоговые органы информацию по платёжным операциям, совершённым через POS-терминалы. Эта новость насторожила казахстанцев, которые решили, что фискалы будут следить за их расчётными операциями. Однако в Комитете госдоходов пояснили, что новая форма контроля не касается физических лиц.

Подробнее о новом приказе Министерства финансов – в материале Informburo.kz.

Какие данные должны предоставлять банки

Приказ министра финансов с длинным названием "Об утверждении категорий налогоплательщиков – физических лиц, состоящих на регистрационном учёте в качестве индивидуального предпринимателя или лица, занимающегося частной практикой, юридических лиц, Правил и сроков представления банками второго уровня и организациями, осуществляющими отдельные виды банковских операций, сведений по итоговым суммам платежей за календарный год, поступившим на текущий счёт посредством применения оборудования (устройства), предназначенного для осуществления платежей с использованием платёжных карточек, а также её формы" вступил в силу 19 января.

Теперь банки второго уровня должны предоставлять налоговым органам сведения по операциям, оплаченным карточками через POS-терминалы.

Согласно приказу, Комитет госдоходов до 20 января составляет списки налогоплательщиков, на которых запрашивает информацию у банков.

"Комитет в течение 10 календарных дней с момента формирования списка налогоплательщиков направляет в банки и организации запрос о представлении сведений. Банки и организации в течение 20 рабочих дней со дня получения запроса о представлении сведений передают в Комитет сведения", – сказано в приказе.

Комитет запрашивает:

индивидуальный идентификационный номер или бизнес-идентификационный номер налогоплательщика;

наименование налогоплательщика;

БИН банка;

банковский идентификационный код банка;

наименование банка;

вид банковского счёта;

валюта банковского счёта;

номер банковского счёта налогоплательщика;

сумма платежей, поступивших на счёт за отчётный год посредством POS-терминалов.

Именно последний пункт – сумма платежей, поступивших посредством POS-терминалов, взбудоражило общество, а также понятие "физические лица" в названии приказа. Однако рядовым казахстанцам бояться нечего, так как эта норма касается только налогоплательщиков.

Кого коснётся приказ Минфина

В Комитете госдоходов перечислили, кого касается эта норма.

индивидуальные предприниматели;

субъекты, занимающиеся частной практикой: адвокаты, нотариусы, судебные исполнители, медиаторы;

субъекты-плательщики налога на игорный бизнес;

юридические лица, применяющие специальный налоговый режим.

"Это не касается физических лиц, не касается Kaspi Gold (переводов. – Авт.). Это касается не всех платежей, а только тех, которые прошли через POS-терминалы. Kaspi такой же банк, как и все остальные. Если будут сведения по POS-терминалу, он нам передаст. Информация по этому приказу касается строго только тех денег, которые поступили по POS-терминалу налогоплательщика на его расчётный счёт", – пояснила руководитель управления налогообложения отдельных видов предпринимательства департамента КГД Гульмира Смагулова.

По её словам, никакого ажиотажа быть не должно.

"В Налоговом кодексе есть норма – если налогоплательщик осуществляет денежные расчёты, то он использует контрольно-кассовую машину. К денежным расчётам относят не только наличные платежи, но и безналичные. Эти данные налогоплательщик должен отражать в отчётности. Это как контрольное мероприятие, мы раз в год будем получать итоговые суммы", – добавила она.

Если оборот в отчётности предпринимателя будет ниже, чем по информации из банка, налоговые органы отправят бизнесмену уведомление о несоответствии.

"У предпринимателя есть 20 рабочих дней на пояснения. Он должен согласиться с этим или не согласиться. Он может сказать, что, возможно, банк ошибся. Это обычная стандартная процедура, прописанная в 114, 115 статьях Налогового кодекса. Если объяснений будет недостаточно, предпринимателю нужно будет прикрепить налоговую отчетность", – резюмировала Гульмира Смагулова.

Зачем нужен этот документ

Как пояснила аудитор, соучредитель Казахстанской ассоциации налоговых консультантов Татьяна Тюлекбаева, на платежи через POS-терминалы предприниматели обязаны выбивать фискальные чеки, так же как и при наличных платежах. Это нужно для того, чтобы налоговые органы могли отслеживать доходы бизнесмена.

"Бывает, что предприниматели скрывают свои доходы. У всех, кто работает с наличными, есть кассовые аппараты, которые передают данные на сервер Комитета госдоходов. Так видят оборот, наличные, которые прошли. Но оплата по POS-терминалу для управлений госдоходов не видна. Поэтому был принят такой документ и утверждены правила, по которым будет эта информация требоваться в банке", – сказала Татьяна Тюлекбаева.

По её мнению, документ необходим ещё и потому, что он регламентирует, какие данные налоговые органы вправе требовать в банках. То есть этот приказ в некоторой мере защищает предпринимателей.

"Налоговые органы не будут требовать от банков ту информацию, которую им захочется. К примеру, сколько у предпринимателя денег на счетах и депозитах. Этот документ как раз функции фискалов несколько сокращает. Поэтому я считаю, что резонанс, который в Казахстане получил этот документ, совершенно ни к чему. Здесь всё конкретно сказано: посредством POS-терминалов", – отметила Татьяна Тюлекбаева.

Сами предприниматели в процессе предоставления информации участвовать не будут – этим будут заниматься банки.

"Я считаю, что если предприниматель работает честно, ему скрывать нечего, то его этот приказ не должен каким-то образом беспокоить. Просто предприниматель должен помнить, что не нужно забывать пробивать те же фискальные чеки, когда ты принимаешь по POS-терминалу оплату. Нужно дисциплинировать себя", – подчеркнула эксперт.

Она так же утверждает, что приказ не касается переводов по Kaspi Gold. Эти переводы Комитет госдоходов приравнял к наличным платежам и не запрещает их. Главное – предприниматель должен пробивать фискальный чек и отражать такую оплату в налоговой отчётности.

"КГД поясняет: работайте по карте (переводами. – Авт.), но мы априори будем считать, что это наличные деньги (в этом случае оплату нужно отразить в чеке через кассовый аппарат. – Авт.). Здесь в любом случае должна быть честность перед государством. Так как сейчас микро- и малый бизнес освобождён от налогов, скрывать свои доходы вообще не вижу смысла", – подчеркнула Татьяна Тюлекбаева.

Личные карты предпринимателей Комитет госдоходов не отслеживает, только расчётный счёт в банке.

"К личной карте предпринимателя POS-терминал не привязывают, нужно открывать расчётный счёт. У индивидуальных предпринимателей будут отслеживаться только расчётный счёт и только в свете того, что поступило через POS-терминалы", – сказала Татьяна Тюлекбаева.

Почему возник ажиотаж

Член совета по защите прав предпринимателей и противодействию коррупции при НПП "Атамекен" Нур-Султана Гульжан Абилова придерживается другой позиции. Она считает приказ незакономерным.

"Во-первых, это коммерческая тайна. Во-вторых, в оборотах могут быть расчёты за предыдущие годы, авансы, предоплаты. Это могут быть вообще расходы, не связанные с предпринимательской деятельностью. Этого же никто не запрещает. Но в Комитете госдоходов с этим разбираться не будут. Конечно, это вызовет ажиотаж", – сказала Гульжан Абилова.

По её словам, через POS-терминал предприниматель может взять плату за что угодно: продажу личного имущества, возврат долга. Закон не запрещает этого, хотя POS-терминалы устанавливали не для личного пользования. Поэтому некоторые суммы сложно будет доказать.

"Анализ доходов по оборотам, прошедшим через POS-терминал, не соответствует требованию метода начисления, а больше подходит под кассовый метод. Что такое метод начисления? Это когда доход ИП, ТОО, юрлица считается по документам-основаниям, и доход признаётся доходом в тот момент, когда он получен. Если считать доход по POS-терминалам – это уже взаиморасчёты, кассовый метод. То есть без разницы, когда подписаны акты на отпуск товара и когда выполнены работы, важно, когда рассчитались", – добавила она.

Татьяна Тюлекбаева же считает ажиотаж необоснованным.

"Комитет госдоходов наоборот хочет сделать администрирование таким, чтобы предпринимателю можно было сдавать меньше отчётов, чтобы он никуда не бегал дополнительно. Они для этого и запрашивают в банке, чтобы видеть доход и сравнивать. Чтобы больше этого дохода не поставить и не предъявить ему", – отметила Татьяна Тюлекбаева.

Основная же цель принятия документа – борьба с теневой экономикой.