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Число заразившихся коронавирусом достигло 6000 человек, умерли 132 человека

29 января 2020, 08:51 |  Общество

День назад сообщалось о 4 515 заболевших и 106 умерших, передает Informburo.kz.

REUTERS©

Общее число подтверждённых случаев заражения коронавирусной инфекцией составило почти 6 000 человек, умерли 132 человека, сообщает государственный комитет по делам здравоохранения КНР.

28 января 31 провинция (автономные районы и муниципалитеты) сообщила о 1 459 новых подтверждённых случаях, из которых 263 – тяжёлые больные. 26 заболевших умерли.

 

В общей сложности количество заболевших составило 5 974 человека, 132 из которых умерли. Сообщается также о 103 вылеченных пациентах. Ещё у 9 239 жителей Китая подозревают болезнь.

Новые случаи заболевания зарегистрированы в Малайзии, Германии и Канаде.

Как сообщает издание SCMP, количество заразившихся новым коронавирусом больше, чем количество заболевших в Китае атипичной пневмонией в 2002-2003 годах. По данным ВОЗ тогда атипичной пневмонией заразились 5327 человек, погибли 349 человек.

Один из ведущих китайских экспертов по респираторным заболеваниям Чжун Наньшань заявил, что вспышка ещё не достигла своего пика. По его прогнозам, это произойдёт в течение недели – 10 дней, добавив, что после этого не должно быть массового увеличения.

Но учёные Гонконгского университета считают, что число заражения в пяти крупных мегаполисах – Пекине, Шанхае, Гуанчжоу, Шэньчжэне и Чунцине – достигнет пика в период с конца апреля до начала мая.

Как сообщает Tengrinews.kz cо ссылкой на китайскую газету South China Morning Post, группа ученых из Гонконга разработала вакцину против коронавируса.

"Мы уже создали вакцину, но потребуется длительное время для тестирования лекарства на животных", - заявил профессор Гонконгского университета Юэн Квок-Юнг.

По его словам, тестирование на животных может занять месяцы, а клинические испытания на людях - по крайней мере, еще один год.

Отмечается, что исследователи модифицировали вакцину против обычного гриппа, добавив к ней часть поверхностного антигена коронавируса.

Напомним, вспышка пневмонии в китайском городе Ухань, расположенном в центральной части страны, возбудителем которой стал новый тип коронавируса - 2019-nCoV, началась в конце декабря. Общее число зараженных на территории материкового Китая достигло 4 547 человек, из них 106 скончались. За пределами материкового Китая случаи заражения зафиксированы в Гонконге, Макао, Тайване, Таиланде, Японии, Южной Корее, США, Вьетнаме, Сингапуре, Непале, Франции, Австралии, Малайзии и Германии.
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Комментарии к новости
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§ Butch
Re: Число заразившихся коронавирусом достигло 6000 человек,...
Butch


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 461
Регистрация: 17.04.19
Отправлено: 29.01.20 - 09:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Что-то у китайцев совсем нехорошо как-то со здоровьем. Мне почему-то казалось что они в среднем здоровее чем бОльшая часть населения земного шара. Вирус-то в сущности не так чтобы новый. Так, модификация хорошо известных вирусов, наверное, любому человеческому организму.
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§ директор пляжа
Число заразившихся коронавирусом достигло 6000 человек, умерли 132 человека
директор пляжа


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 384
Регистрация: 08.08.18
Отправлено: 29.01.20 - 10:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:

Новые случаи заболевания зарегистрированы в Малайзии, Германии и Канаде.

Цитата:

За пределами материкового Китая случаи заражения зафиксированы в Гонконге, Макао, Тайване, Таиланде, Японии, Южной Корее, США, Вьетнаме, Сингапуре, Непале, Франции, Австралии, Малайзии и Германии.

так там или там?
и вообще хватит уже панику наводить. Мифами и легендами оброс уже этот вирус.

[Исправлено: директор пляжа, 29.01.2020 - 10:05]
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§ Тот самый
Re: Число заразившихся коронавирусом достигло 6000 человек,...
Тот самый


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 394
Регистрация: 31.05.18
Отправлено: 29.01.20 - 12:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
количество заболевших составило 5 974 человека, 132 из которых умерли


Пока смертность 2,2%, у свиного была 0,007%, т.е. в 300 раз ниже. Но от гриппа каждый год умирают по 400-700 тысяч человек за счёт большего распространения.
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