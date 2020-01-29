Число заразившихся коронавирусом достигло 6000 человек, умерли 132 человека

День назад сообщалось о 4 515 заболевших и 106 умерших, передает Informburo.kz.

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Общее число подтверждённых случаев заражения коронавирусной инфекцией составило почти 6 000 человек, умерли 132 человека, сообщает государственный комитет по делам здравоохранения КНР.

28 января 31 провинция (автономные районы и муниципалитеты) сообщила о 1 459 новых подтверждённых случаях, из которых 263 – тяжёлые больные. 26 заболевших умерли.

В общей сложности количество заболевших составило 5 974 человека, 132 из которых умерли. Сообщается также о 103 вылеченных пациентах. Ещё у 9 239 жителей Китая подозревают болезнь.

Новые случаи заболевания зарегистрированы в Малайзии, Германии и Канаде.

Как сообщает издание SCMP, количество заразившихся новым коронавирусом больше, чем количество заболевших в Китае атипичной пневмонией в 2002-2003 годах. По данным ВОЗ тогда атипичной пневмонией заразились 5327 человек, погибли 349 человек.

Один из ведущих китайских экспертов по респираторным заболеваниям Чжун Наньшань заявил, что вспышка ещё не достигла своего пика. По его прогнозам, это произойдёт в течение недели – 10 дней, добавив, что после этого не должно быть массового увеличения.

Но учёные Гонконгского университета считают, что число заражения в пяти крупных мегаполисах – Пекине, Шанхае, Гуанчжоу, Шэньчжэне и Чунцине – достигнет пика в период с конца апреля до начала мая.

Как сообщает Tengrinews.kz cо ссылкой на китайскую газету South China Morning Post, группа ученых из Гонконга разработала вакцину против коронавируса.

"Мы уже создали вакцину, но потребуется длительное время для тестирования лекарства на животных", - заявил профессор Гонконгского университета Юэн Квок-Юнг.

По его словам, тестирование на животных может занять месяцы, а клинические испытания на людях - по крайней мере, еще один год.

Отмечается, что исследователи модифицировали вакцину против обычного гриппа, добавив к ней часть поверхностного антигена коронавируса.

Напомним, вспышка пневмонии в китайском городе Ухань, расположенном в центральной части страны, возбудителем которой стал новый тип коронавируса - 2019-nCoV, началась в конце декабря. Общее число зараженных на территории материкового Китая достигло 4 547 человек, из них 106 скончались. За пределами материкового Китая случаи заражения зафиксированы в Гонконге, Макао, Тайване, Таиланде, Японии, Южной Корее, США, Вьетнаме, Сингапуре, Непале, Франции, Австралии, Малайзии и Германии.