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drakon
Трансплантация органов. Спорные моменты в кодексе разъяснил специалист
таноми52: Жуть в кошмаре! Напугал ты меня, Vit! Свет, в квартире не - выключай... 8-) :-o
28.01.20 18:08
Тот самый
200-тенговые монеты вышли в обращение в Казахстане
"Прежде всего это связано с тем, что идет обветшание денежных купюр... Это очень расхожая купюра. Она часто используется в наличном обороте. Для того чтобы быстро не выходила из употребления,...
28.01.20 17:57
Маркс
Трансплантация органов. Спорные моменты в кодексе разъяснил специалист
таноми52: Жуть в кошмаре! Напугал ты меня, Vit! Если предположить, что этим открывают очередное окно Овертона для продвижения каннибализма, то реально становится страшно. Начнем с органов, а...
28.01.20 17:57
Butch
Трансплантация органов. Спорные моменты в кодексе разъяснил специалист
таноми52: Жуть в кошмаре! Напугал ты меня, Vit! Вот и думаю что как-то это всё связанно. Кошечки-собачки, "нелюди" (или как Вы там изволили окрестить нас?) и "заблудшие души"...
28.01.20 17:55
Маркс
Трансплантация органов. Спорные моменты в кодексе разъяснил специалист
Victor Yang: Как вы этого не поймете? Да как тебя понять, коли ты талдычишь про какого-то сферического коня в вакууме, совершенно оторванного от реальной жизни.
28.01.20 17:38
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«Заправлял «Жигули», а выиграл Prado!» - костанаец Владимир Лещенко

28 января 2020, 17:56 |  Реклама

Розыгрыш автомобиля Toyota Land Cruiser Prado и 50 000 литров бензина АИ-92 проводился новыми владельцами самой крупной сети автозаправочных станций в Казахстане «КазМунайГаз» - компанией «PetroRetail» в конце 2019 года.

Победителя определяла специально созданная комиссия при помощи генератора случайных чисел. Им стал житель Костаная Владимир ЛЕЩЕНКО.

Владимир Павлович электромеханик по лифтам, по вечерам и выходным подрабатывает  электриком. Женат, отец двоих детей, старшая уже закончила школу, а младший учится в пятом классе. На днях Владимир Павлович получил ключи от нового внедорожника и поделился впечатлениями:

- За рулём я два года, - рассказывает он. - Заправляюсь обычно на «КазМунайГаз», потому что качество хорошее, бензин подешевле и обслуживание приличное. Раньше заправляли рабочую машину - «Жигули». Понравилось и свою там же стал заправлять.  Про акцию даже и не думал, просто приобрел бонусную карту, потому что три тенге с литра бонусом капают- можно на бонусы заправляться. Экономно. В розыгрышах не участвовал раньше, просто лотерейки покупал и максимум выигрывал —1000 тенге в моментальных. Когда сказали, что я выиграл «Прадик» на душе было непонятное ощущение. Эйфорию ощутил только после того, как забрал автомобиль из Алматы домой.

Розыгрыш компания предприняла, внедряя программу лояльности. Для потребителей участие в ней не затратно ни по времени, ни по деньгам. Требовалось приобрести на АЗС бонусную карту за 500 тенге, которые при активации на сайте компании моментально возвращаются клиенту в качестве 500 бонусов. В последующем при каждой заправке начисляются 2% бонусов от покупки. Когда бонусы накопятся, ими можно оплатить до 70% покупок на АЗС. С повышением акциза на топливо подобная программа – поддержка для автолюбителей.

В розыгрыше авто участвовали 22 382 претендента, которые за период акции «Prado по бонусной карте» с 01 октября по 24 декабря 2019 года залили по бонусной карте 250 л бензина.

Казахстанская компания «PetroRetail» менее года  оперирует сетью АЗС «КазМунайГаз». Использование бренда национальной компании продлен до 31 декабря 2020 года. Ставка компании делается на сохранение существующих клиентов и привлечение новых за счет реализации качественного казахстанского топлива, улучшения сервиса и предоставления обратной связи потребителям.

Сall-центр «PetroRetail» 9911.

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Да. Эти автомобили приобретены и зарегистрированы в рамках Таможенного кодекса ЕАЭС.
Да. Такие поправки в законе приведут к росту социальной напряженности в Казахстане.
Нет. Казахстанцы используют лазейки в законодательстве ЕАЭС во вред экономике своей страны.
Нет. Владельцы автомобилей с иностранными номерами очень часто нарушают ПДД.
 
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