«Заправлял «Жигули», а выиграл Prado!» - костанаец Владимир Лещенко
Розыгрыш автомобиля Toyota Land Cruiser Prado и 50 000 литров бензина АИ-92 проводился новыми владельцами самой крупной сети автозаправочных станций в Казахстане «КазМунайГаз» - компанией «PetroRetail» в конце 2019 года.
Победителя определяла специально созданная комиссия при помощи генератора случайных чисел. Им стал житель Костаная Владимир ЛЕЩЕНКО.
Владимир Павлович электромеханик по лифтам, по вечерам и выходным подрабатывает электриком. Женат, отец двоих детей, старшая уже закончила школу, а младший учится в пятом классе. На днях Владимир Павлович получил ключи от нового внедорожника и поделился впечатлениями:
- За рулём я два года, - рассказывает он. - Заправляюсь обычно на «КазМунайГаз», потому что качество хорошее, бензин подешевле и обслуживание приличное. Раньше заправляли рабочую машину - «Жигули». Понравилось и свою там же стал заправлять. Про акцию даже и не думал, просто приобрел бонусную карту, потому что три тенге с литра бонусом капают- можно на бонусы заправляться. Экономно. В розыгрышах не участвовал раньше, просто лотерейки покупал и максимум выигрывал —1000 тенге в моментальных. Когда сказали, что я выиграл «Прадик» на душе было непонятное ощущение. Эйфорию ощутил только после того, как забрал автомобиль из Алматы домой.
Розыгрыш компания предприняла, внедряя программу лояльности. Для потребителей участие в ней не затратно ни по времени, ни по деньгам. Требовалось приобрести на АЗС бонусную карту за 500 тенге, которые при активации на сайте компании моментально возвращаются клиенту в качестве 500 бонусов. В последующем при каждой заправке начисляются 2% бонусов от покупки. Когда бонусы накопятся, ими можно оплатить до 70% покупок на АЗС. С повышением акциза на топливо подобная программа – поддержка для автолюбителей.
В розыгрыше авто участвовали 22 382 претендента, которые за период акции «Prado по бонусной карте» с 01 октября по 24 декабря 2019 года залили по бонусной карте 250 л бензина.
Казахстанская компания «PetroRetail» менее года оперирует сетью АЗС «КазМунайГаз». Использование бренда национальной компании продлен до 31 декабря 2020 года. Ставка компании делается на сохранение существующих клиентов и привлечение новых за счет реализации качественного казахстанского топлива, улучшения сервиса и предоставления обратной связи потребителям.
Сall-центр «PetroRetail» 9911.
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