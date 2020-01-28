Какие ответы на «бородатые» вопросы получили жители района Дружба от акима Костаная

Глава областного центра Кайрат АХМЕТОВ свою первую в этом году отчетную встречу провел именно здесь - в поселке, который 12 лет назад вошел в городскую черту. Большая часть заданных акиму вопросов была известна наперед.

Они уже звучали на предыдущих встречах такого уровня. А из-за того, что толком не решались, в 2019 году в Дружбе проводил свое заседание областной общественный совет. Так что акимату проблемы этого жилого массива прекрасно известны: разбитые, без асфальта улицы, такой же участок подъездной трассы, плохое автобусное сообщение, нехватка уличного освещения, нужда в техническом водопроводе.

Ахметов, отчитавшись, заявил, что на все вопросы в докладе ответил. Так отреагировал на то, что сразу после его выступления проблемы списком перечислил пенсионер Александр ЧЕКАЛИН. Однако вопросы последовали и от других дружбинцев. В частности, про состояние улиц.

- В 2017 году в связи с большим количеством обращений был разработан проект строительства подъездных путей к жилому массиву Дружба стоимостью 1,7 млрд тенге, - сказал Ахметов, - планировалось также обустройство 14 км дорог. В 2018 году начали, освоили 217 млн тенге, на эти деньги было обустроено 4 км дорог. Но 2019 году реализация проекта была приостановлена, так как не было финансирования. Сегодня в Дружбе 27 улиц и проездов протяженностью 28,6 км, в том числе в удовлетворительном состоянии 16 улиц - 16,2 км, в неудовлетворительном состоянии 11 улиц - 11,5 км, из которых 7 улиц протяженностью 6,5 км будут отремонтированы в текущем году.

Аким их перечислил, но назвал почему-то 8: улицы Парковая, Хакимжановой, 70 лет Октября, Пионерская, Трудовая, Строительная, 40 лет Победы, Луговая. На ремонт в бюджете заложено 206 млн тенге.

Одна из жительниц Дружбы спросила, почему в списке на ремонт нет улицы Молодежной, ведь из-за плохого состояния проезжей части по ней еще в прошлом году перестал ходить автобус. Когда вопрос с ней будет решен?

- По перечню - это было предложение отдела ЖКХ, - ответил аким, - годом раньше, годом позже - надо к этому с пониманием отнестись. Тем более, что нужно в целом больше 400 млн тенге на ремонт. Пока есть 206 млн, но это программа-минимум. Бюджет четырежды в год уточняем, постараемся еще улицы охватить.

Что касается ремонта подъездной трассы к жилому массиву, на ремонт которого вроде даже был проект, аким пояснил: участок относится к Костанайскому району, вопрос передачи его городу - «в работе», акимат «постараемся, чтобы до конца этого года он был решен». То есть, только после этого можно будет вернуться к вопросу о ремонте.

Прозвучало еще одно пожелание от жителя Дружбы Бауржана ЖУСУПОВА - отремонтировать улицу Степную, которая ведет к школе и расположенной рядом детской площадке.

Аким сослался на предыдущий ответ. А в докладе сообщил, что там зона отдыха будет расширена: обустроено мини-поле для футбола, площадка для баскетбола и волейбола, поставлены уличные тренажеры, предусмотрены освещение и парковка, газоны, зеленые насаждения. На все будет направлено 25 млн тенге.

Жусупов посетовал на качество работ на детской площадке. Представитель акимата, поднятый с места Ахметовым, пояснил, что с подрядчиком были судебные тяжбы, Верховный суд признал все-таки компанию из ЮКО добросовестным поставщиком работ.

- Ну вы пожестче с него спрашивайте, технадзор какой-нибудь пришлите, - настаивал Жусупов.

По вопросу освещения улиц ответ акима был отрицательным. В докладе говорилось, что из 27 улиц в Дружбе неосвещенными остаются 3 и один квартал. Обустройство освещения на них в следующем году не запланировано.

Одна из выступавших женщин обратила внимание акима на то, что Дружба строится, в ней живет больше молодых семей с детьми, а «в праздники им и с ними пойти некуда, даже горку нам не построили, где-то кто-то у дворов самостоятельно небольшие делал». А вообще жилому массиву нужен досуговый центр.

- Горка есть у «Астыкжана». Можно для развлечений в Костанай поехать, мест отдыха хватает. Вы вроде городской район, а менталитет у вас сельский, - ответил Кайрат Ахметов. - Поймите, центр досуга, о котором вы говорите, может быть только небольшим филиалом ДК «Мирас». Мы в каждом микрорайоне дома культуры строить не намерены.

В связи с организацией центра досуга дружбинцы поднимали тему ремонта здания бывшего акимата. Оно стоит без всякого обслуживания, а там библиотека. Сейчас снег на крыше никто не убирает. В зале говорили, что в здании уже есть протечки сверху донизу. Ремонт будет, заверил в ответ аким. И спросил подчиненных, когда для этого будет готова ПСД. Ответили - к августу, возможно.

Рекомендация Ахметова ехать отдыхать в город вернула всех к теме автобусного сообщения. В Дружбу ходит автобус № 18 "А". До недавнего времени на маршруте были две машины, теперь три. Это единственная уступка перевозчика населению, которое недовольно интервалами движения: в будни 40-50 минут, а в выходные дни они достигают полутора часов. Не очень-то удобно ездить - не то что поразвлечься, но и по делам. Одна из жительниц заявила, что вообще отменили вечерний рейс. Если в Костанае работаешь, скажем, до 21 часа, то непонятно, как возвращаться домой. Якобы спросила водителя, в чем дело, он сослался на акимат.

- Акимат во всем виноват, автобус отменил акимат, буран идет - тоже акимат отвечает, - натянуто пошутил аким. - Сейчас рынок, перевозки - конкурентная среда, в убыток возить никто не будет.

Представитель отдела ЖКХ тут же дал пояснение, что конкурс на этот маршрут объявляли дважды - нет желающих, нет другого перевозчика.

В ответ на реплику пенсионера Чекалина, что есть выход - надо слить маршрут с тем, который обслуживает поселок Амангельды (бывший Красный Партизан ), ничего сказано не было. Впрочем, аким пообещал, что отдел ЖКХ еще раз проведет обследование на маршруте. Такой фразой разговор на автобусную тему завершался уже не раз.

Пенсионерка Нина ПОПОВА попросила хотя укоротить длиннейшие интервалы между автобусами в выходные дни. Она же поблагодарила акимат «от имени мам и бабушек» за то, что теперь в Дружбе ведет прием педиатр, не надо никуда мчаться с малышами. Хорошо бы, сказала, чтобы хотя бы несколько дней в неделю людей на месте принимал терапевт.

- К нам по распределению не доехало пока пять специалистов, в том числе терапевты. Возможно, сумеем решить вопрос, - ответила главный врач поликлиники № 4 Маргарита БИСЕНОВА.

Все тот же Чекалин заговорил о том, что в жилом массиве не обновляются зеленые насаждения - дескать, если акимат выдаст саженцы, жители собрутся на субботник. Аким города очень идею одобрил. Однако директор ТОО «Конгломерат» Роман КАНАВА заявил, что его компания в рамках благоустройства уже на такую идею откликалась.

- В 2019 году дали машину, выкопали ямки, за свои деньги купили 1 200 саженцев. Мы сами и посадили. Нам редкие люди помогали, - сказал Канава.

В адрес его компании была высказана претензия по качеству очистки улиц от снега - с проезжей части убирают, а перед дворами валы, которые пенсионеры преодолевают с трудом.

- Проблемы есть, я не скрываю. Но если в день осадки выпадают в разы больше нормы, то извините - не успеваем, берите лопаты и откидывайте снег, делайте проходы ко дворам, - ответил руководитель подрядной организации.

Отчетная встреча длилась около двух часов. Завершилась, когда желающих задать вопросы больше не было.

Следующая отчетная встреча акима Костаная пройдет в микрорайоне Аэропорт 30 января. Место проведения - СШ № 29, начало - в 11 часов.

Фото Ксении РЕБИК