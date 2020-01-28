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drakon
Трансплантация органов. Спорные моменты в кодексе разъяснил специалист
таноми52: Жуть в кошмаре! Напугал ты меня, Vit! Свет, в квартире не - выключай... 8-) :-o
28.01.20 18:08
Тот самый
200-тенговые монеты вышли в обращение в Казахстане
"Прежде всего это связано с тем, что идет обветшание денежных купюр... Это очень расхожая купюра. Она часто используется в наличном обороте. Для того чтобы быстро не выходила из употребления,...
28.01.20 17:57
Маркс
Трансплантация органов. Спорные моменты в кодексе разъяснил специалист
таноми52: Жуть в кошмаре! Напугал ты меня, Vit! Если предположить, что этим открывают очередное окно Овертона для продвижения каннибализма, то реально становится страшно. Начнем с органов, а...
28.01.20 17:57
Butch
Трансплантация органов. Спорные моменты в кодексе разъяснил специалист
таноми52: Жуть в кошмаре! Напугал ты меня, Vit! Вот и думаю что как-то это всё связанно. Кошечки-собачки, "нелюди" (или как Вы там изволили окрестить нас?) и "заблудшие души"...
28.01.20 17:55
Маркс
Трансплантация органов. Спорные моменты в кодексе разъяснил специалист
Victor Yang: Как вы этого не поймете? Да как тебя понять, коли ты талдычишь про какого-то сферического коня в вакууме, совершенно оторванного от реальной жизни.
28.01.20 17:38
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Минфин предлагает все сделки купли-продажи недвижимости в РК проводить через нотариусов

28 января 2020, 15:02 |  Государство
Сейчас этот вид сделок можно также оформлять через ЦОНы, передает Informburo.kz.

Иллюстративное фото kursiv.kz

Министерство финансов РК предлагает с 2021 года наделить новыми полномочиями нотариусов – они будут оформлять все сделки купли-продажи недвижимости без исключения, а также самостоятельно удерживать подоходный налог, сообщил вице-министр финансов РК Канат Баедилов.

"Мы хотим, чтобы все сделки купли-продажи недвижимости проходили через нотариальные конторы. Также мы хотим из них (нотариусов. – Авт.) сделать налоговых агентов. При покупке имущества, если у продавца возникает имущественный доход, то нотариус сразу удерживает подоходный налог и перечисляет в бюджет. Это мы хотим внедрить в 2021 году", – сказал Канат Баедилов.

Он отметил, что, согласно предлагаемым поправкам, все первичные регистрации будут происходить за безналичный расчёт.

"Это означает, что между продавцами и покупателями наличных денег ходить не будет в перспективе. Чтобы выяснить имущественный доход, сделка должна идти через нотариуса. Сейчас отрабатываем вопрос с Министерством юстиции", – добавил вице-министр.
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Комментарии к новости
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§ Поедатель
Re: Минфин предлагает все сделки купли-продажи недвижимости в РК...
Поедатель


(Пользователи)
Сообщений: 5
Регистрация: 26.07.17
Отправлено: 28.01.20 - 15:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Было уже такое, чтобы только через нотариусов. Помню очереди километровые и стоимость оформления космическая. В 1997 году квартиры в Джетыгаре продавались за 20-30 тысяч тенге, а стоимость оформления была 5000 тенге. Знаю, что нотариусам размножаться запрещено, так как их число в городе кто-то определил и лишние не нужны. Тарифы они тоже сами устанавливают. Смысл их кормить?
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§ сайлау курманов
Re: Минфин предлагает все сделки купли-продажи недвижимости в РК...
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3454
Регистрация: 03.07.12
Отправлено: 28.01.20 - 16:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Опять ущемляют, то ли за семь тысяч зарегистрироваться без него или тридцать отдай ему.
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Да. Эти автомобили приобретены и зарегистрированы в рамках Таможенного кодекса ЕАЭС.
Да. Такие поправки в законе приведут к росту социальной напряженности в Казахстане.
Нет. Казахстанцы используют лазейки в законодательстве ЕАЭС во вред экономике своей страны.
Нет. Владельцы автомобилей с иностранными номерами очень часто нарушают ПДД.
 
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