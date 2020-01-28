Сейчас этот вид сделок можно также оформлять через ЦОНы, передает Informburo.kz

Иллюстративное фото kursiv.kz

Министерство финансов РК предлагает с 2021 года наделить новыми полномочиями нотариусов – они будут оформлять все сделки купли-продажи недвижимости без исключения, а также самостоятельно удерживать подоходный налог, сообщил вице-министр финансов РК Канат Баедилов.

"Мы хотим, чтобы все сделки купли-продажи недвижимости проходили через нотариальные конторы. Также мы хотим из них (нотариусов. – Авт.) сделать налоговых агентов. При покупке имущества, если у продавца возникает имущественный доход, то нотариус сразу удерживает подоходный налог и перечисляет в бюджет. Это мы хотим внедрить в 2021 году", – сказал Канат Баедилов.

Он отметил, что, согласно предлагаемым поправкам, все первичные регистрации будут происходить за безналичный расчёт.

"Это означает, что между продавцами и покупателями наличных денег ходить не будет в перспективе. Чтобы выяснить имущественный доход, сделка должна идти через нотариуса. Сейчас отрабатываем вопрос с Министерством юстиции", – добавил вице-министр.