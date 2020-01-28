Владельцы автомобилей с российскими, киргизскими и армянскими номерами требуют отменить поправки в законе о необходимости растаможивания и постановки на учет этих машин в Казахстане. Должно ли правительство пойти им навстречу? Да. Эти автомобили приобретены и зарегистрированы в рамках Таможенного кодекса ЕАЭС.

Да. Такие поправки в законе приведут к росту социальной напряженности в Казахстане.

Нет. Казахстанцы используют лазейки в законодательстве ЕАЭС во вред экономике своей страны.

Нет. Владельцы автомобилей с иностранными номерами очень часто нарушают ПДД.

