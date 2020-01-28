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У кого отключат свет в ближайшие дни в Костанае
28 января 2020, 09:35 | ЖКХ
План работ Костанайской горэлектросети на ближайшие дни опубликовала пресс-служба акима города на своем сайте. С 28 по 31 января техническое обслуживание пройдет на трех подстанциях.
Фото из архива "НГ"
На этот период без электроэнергииостанутся потребители частного сектора и спальных районов, проживающих по следующим адресам.
ТП-605 (техническое обслуживание подстанции)
28 и 31 января 2020 года с 10:00 до 17:00
- Автокомплекс «Автожастар» по ул. г. Арыстанбекова 21а,
- академическая школа по ул. г. Арыстанбекова 3/1.
Частный сектор:
- ул. г. Арыстанбекова 5-22, 8а,9а,11а,16а,5/1,5/4,5/5,5/7,3/7,17/1,21/1,11/1,21/2,15/2.
ТП-96 (техническое обслуживание подстанции)
29 января 2020 года с 14:00 до 17:00
- Автодорожный колледж,
- Костанайавтотранс.
Спальный сектор:
- ул. Рабочая 139.
ТП-696 (техническое обслуживание подстанции)
31 января 2020 года с 10:00 до 17:00
- склады «Логос» по пр. Карбышева 54.
Частный сектор:
- пр. Абая 1/2- 1/49.
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