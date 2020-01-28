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Vit
Костанайцы застряли в пробке в Есиле из-за аварии на железнодорожном переезде
Республиканская трасса. Столица. В беларуссии уже б повешали виновных. Нехватает нормальной техники чистить.
28.01.20 11:06
Vit
Костанайцы застряли в пробке в Есиле из-за аварии на железнодорожном переезде
Россиянин вляпался. Татарин. Самое удивительное на этом переезде поезд раз в сутки ходит. Это как в лотерею выиграть миллион. Вот ещё в инете ходят "смешные" фотки. Талапкер. Не наш, это...
28.01.20 11:03
abaika95
Флуд и оффтопик (часть 4)
Цитата-//Или задание у него такое, посмотреть, послушать// Ну вы наивные я прям немогу) даже еслиб я был тем кем вы меня считаете,в чем смысл сидеть и слушать,смотреть как обсуждают...
28.01.20 10:47
maxsaf
Флуд и оффтопик (часть 4)
abaika95: если Максу интересно обсуждать наркоманов Тех, которых за двк осудили - обсуждали аж бегом, аж пыль столбом стояла. Даже остальных заранее в нарики записали. Было дело? )) Наркоман, не...
28.01.20 10:37
Я
Специальные номера получат временно зарегистрированные авто из ЕАЭС
И все эти плюшки за счёт законопослушных налогоплательщиков. Может лучше отпраздновать что - либо ?
28.01.20 10:35
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У кого отключат свет в ближайшие дни в Костанае

28 января 2020, 09:35 |  ЖКХ

План работ Костанайской горэлектросети на ближайшие дни опубликовала пресс-служба акима города на своем сайте. С 28 по 31 января техническое обслуживание пройдет на трех подстанциях.

Фото из архива "НГ"

На этот период без электроэнергииостанутся потребители частного сектора и спальных районов, проживающих по следующим адресам.

ТП-605 (техническое обслуживание подстанции)

28 и 31 января 2020 года с 10:00 до 17:00

  • Автокомплекс «Автожастар» по ул. г. Арыстанбекова 21а,
  • академическая школа по ул. г. Арыстанбекова 3/1.

Частный сектор:

  • ул. г. Арыстанбекова 5-22, 8а,9а,11а,16а,5/1,5/4,5/5,5/7,3/7,17/1,21/1,11/1,21/2,15/2.

ТП-96 (техническое обслуживание подстанции)

29 января 2020 года с 14:00 до 17:00

  • Автодорожный колледж,
  • Костанайавтотранс.

Спальный сектор:

  • ул. Рабочая 139.

ТП-696 (техническое обслуживание подстанции)

31 января 2020 года с 10:00 до 17:00

  • склады «Логос» по пр. Карбышева 54.

Частный сектор:

  • пр. Абая 1/2- 1/49.
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"Нужные деньги"
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Владельцы автомобилей с российскими, киргизскими и армянскими номерами требуют отменить поправки в законе о необходимости растаможивания и постановки на учет этих машин в Казахстане. Должно ли правительство пойти им навстречу?
Да. Эти автомобили приобретены и зарегистрированы в рамках Таможенного кодекса ЕАЭС.
Да. Такие поправки в законе приведут к росту социальной напряженности в Казахстане.
Нет. Казахстанцы используют лазейки в законодательстве ЕАЭС во вред экономике своей страны.
Нет. Владельцы автомобилей с иностранными номерами очень часто нарушают ПДД.
 
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