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Vit
Костанайцы застряли в пробке в Есиле из-за аварии на железнодорожном переезде
Республиканская трасса. Столица. В беларуссии уже б повешали виновных. Нехватает нормальной техники чистить.
28.01.20 11:06
Vit
Костанайцы застряли в пробке в Есиле из-за аварии на железнодорожном переезде
Россиянин вляпался. Татарин. Самое удивительное на этом переезде поезд раз в сутки ходит. Это как в лотерею выиграть миллион. Вот ещё в инете ходят "смешные" фотки. Талапкер. Не наш, это...
28.01.20 11:03
abaika95
Флуд и оффтопик (часть 4)
Цитата-//Или задание у него такое, посмотреть, послушать// Ну вы наивные я прям немогу) даже еслиб я был тем кем вы меня считаете,в чем смысл сидеть и слушать,смотреть как обсуждают...
28.01.20 10:47
maxsaf
Флуд и оффтопик (часть 4)
abaika95: если Максу интересно обсуждать наркоманов Тех, которых за двк осудили - обсуждали аж бегом, аж пыль столбом стояла. Даже остальных заранее в нарики записали. Было дело? )) Наркоман, не...
28.01.20 10:37
Я
Специальные номера получат временно зарегистрированные авто из ЕАЭС
И все эти плюшки за счёт законопослушных налогоплательщиков. Может лучше отпраздновать что - либо ?
28.01.20 10:35
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Трансплантация органов. Спорные моменты в кодексе разъяснил специалист

28 января 2020, 09:28 |  Государство

В Алматы разъяснили спорные моменты в кодексе "О здоровье народа и системе здравоохранения", касающиеся трансплантации органов, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Фото ©Турар Казангапов

Свое мнение о трансплантации органов высказал профессор Национального научного центра хирургии имени Сызганова Болатбек Баймаханов.

"Сейчас больше трех тысяч человек находится в листе ожидания на трансплантацию органов. Но из-за выступления так называемых экспертов у нас в стране резко сократилось количество подобных операций. Последнюю мы провели 1 января 2019 года. Тем, кто, сидя дома, пишет петиции, нужно сходить в гемодиализный центр хотя бы раз, чтобы понять, что пересадка органов может спасти этих людей. Выступления против трансплантации я считаю преступными и антинародными", - заявил профессор.

 

По его словам, больше всего в органах нуждаются пациенты, страдающие от острой и хронической почечной недостаточности, - 2601 человек, 74 из которых - дети. Но если таким больным может временно помочь искусственная почка, то у тех, кому нужна пересадка легких и сердца, возможности ждать практически нет.

"Донорами почек и печени могут стать родственники. А вот больным с патологией сердца или легких они помочь не могут, мы же не можем эти органы забрать. Поэтому, когда в 2009 году в нашей стране внедрили презумпцию согласия, другие страны нам завидовали и аплодировали. Почему только сейчас люди начали возмущаться, я не понимаю", -  сказал Баймаханов.

Отметим, что в июле 2019 года министр здравоохранения Елжан Биртанов сообщил, что в стране планируется создать реестр несогласных, их отказ от посмертного донорства будет закреплен в электронном паспорте. Болатбек Баймаханов заявил, что любой желающий сейчас может "пойти к нотариусу и написать заявление о том, что он против отдавать органы". Если же умерший при жизни не написал такого заявления, то это могут сделать его родственники. 

Специалист прокомментировал также разговоры о том, что врачи не будут заинтересованы в том, чтобы потенциальный донор выздоровел и выжил. 

"Есть закон, в котором написано, что представители умершего в момент изъятия органов могут отказать в трансплантации. Это во всем мире так. Если же родственники заявят, что они против, уже после изъятия органов, то здесь закон будет на стороне врачей. Заинтересованности медиков в трупной трансплантации нет. Если потенциальный донор находится у нас в клинике, то ее сотрудники не имеют права принимать участие в пересадке", - рассказал Болатбек Баймаханов.

Отметим, что сейчас в стране функционируют четыре центра по пересадке почек, два центра по пересадке печени и один - по пересадке сердца. Все операции по трансплантации органов производятся за счет государства.
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Да. Такие поправки в законе приведут к росту социальной напряженности в Казахстане.
Нет. Казахстанцы используют лазейки в законодательстве ЕАЭС во вред экономике своей страны.
Нет. Владельцы автомобилей с иностранными номерами очень часто нарушают ПДД.
 
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