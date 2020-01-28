Трансплантация органов. Спорные моменты в кодексе разъяснил специалист
В Алматы разъяснили спорные моменты в кодексе "О здоровье народа и системе здравоохранения", касающиеся трансплантации органов, передает корреспондент Tengrinews.kz.
Фото ©Турар Казангапов
Свое мнение о трансплантации органов высказал профессор Национального научного центра хирургии имени Сызганова Болатбек Баймаханов.
"Сейчас больше трех тысяч человек находится в листе ожидания на трансплантацию органов. Но из-за выступления так называемых экспертов у нас в стране резко сократилось количество подобных операций. Последнюю мы провели 1 января 2019 года. Тем, кто, сидя дома, пишет петиции, нужно сходить в гемодиализный центр хотя бы раз, чтобы понять, что пересадка органов может спасти этих людей. Выступления против трансплантации я считаю преступными и антинародными", - заявил профессор.
По его словам, больше всего в органах нуждаются пациенты, страдающие от острой и хронической почечной недостаточности, - 2601 человек, 74 из которых - дети. Но если таким больным может временно помочь искусственная почка, то у тех, кому нужна пересадка легких и сердца, возможности ждать практически нет.
"Донорами почек и печени могут стать родственники. А вот больным с патологией сердца или легких они помочь не могут, мы же не можем эти органы забрать. Поэтому, когда в 2009 году в нашей стране внедрили презумпцию согласия, другие страны нам завидовали и аплодировали. Почему только сейчас люди начали возмущаться, я не понимаю", - сказал Баймаханов.
Отметим, что в июле 2019 года министр здравоохранения Елжан Биртанов сообщил, что в стране планируется создать реестр несогласных, их отказ от посмертного донорства будет закреплен в электронном паспорте. Болатбек Баймаханов заявил, что любой желающий сейчас может "пойти к нотариусу и написать заявление о том, что он против отдавать органы". Если же умерший при жизни не написал такого заявления, то это могут сделать его родственники.
Специалист прокомментировал также разговоры о том, что врачи не будут заинтересованы в том, чтобы потенциальный донор выздоровел и выжил.
"Есть закон, в котором написано, что представители умершего в момент изъятия органов могут отказать в трансплантации. Это во всем мире так. Если же родственники заявят, что они против, уже после изъятия органов, то здесь закон будет на стороне врачей. Заинтересованности медиков в трупной трансплантации нет. Если потенциальный донор находится у нас в клинике, то ее сотрудники не имеют права принимать участие в пересадке", - рассказал Болатбек Баймаханов.
Отметим, что сейчас в стране функционируют четыре центра по пересадке почек, два центра по пересадке печени и один - по пересадке сердца. Все операции по трансплантации органов производятся за счет государства.
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