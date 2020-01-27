212 млн тенге доначислили налоговики за неиспользование земель в Костанайской области

Об итогах работы за 2019 год на областном селекторном совещании 27 января доложил руководитель управления по контролю за использованием и охраной земель Нурлан АБДУОВ. Остановился и на том, как действует норма об увеличении в 10 раз налога на неработающие земли сельхозназначения.

По словам руководителя управления, в 2019 году за предшествующий на такие земельные участки было доначислено 212,4 млн тенге налогов. Уже есть прогнозные цифры по итогам 2019 года.

- В департамент государственных доходов переданы данные по неиспользуемым землям, которые были выявлены в прошлом году, - сказал руководитель управления, - они занимают площадь 219,8 тыс.га. Налог по ним будет начислен до марта 2020 года.

Аким области попросил уточнить, сколько это будет в деньгах. Абдуов назвал цифру 38-39 млн тенге, представитель службы госдоходов ее подтвердил.

С начала 2019-го года на контроле управления находилось 504,7 тыс.га земель сельскохозяйственного назначения.

- Проверки по ним были завершены со следующими результатами: 320 тыс.га ужевозвращены в государственную собственность, из них 115 тыс. га изъяты принудительно, в судебном порядке, - сообщил Абдуов, - от 205 тыс. га землепользователи, реально оценив свои возможности по освоению земель, отказались добровольно. Наибольшие площади возвращенных в земли запаса сельхозугодий расположены на территориях Жангельдинского, Житикаринского районов и района Беимбета Майлина.

Аким Костанайской области заметил, что изымаются земли с низким уровнем плодородия, «не очень привлекательные». И дал поручение — стараться возвращать участки, которые будут представлять больший интерес для инвесторов.